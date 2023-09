Liz Callaway presenta TO STEVE WITH LOVE en Madrid

Los próximos 16, 17 y 18 de noviembre tendrán lugar en el Teatro Real de Madrid tres únicos conciertos de la leyenda de Broadway Liz Callaway que, acompañada al piano por Alex Rybek, homenajeará al maestro Stephen Sondheim con su recital TO STEVE WITH LOVE, un repaso por la carrera del legendario compositor y letrista.

Liz Callaway debutó en Broadway precisamente con una obra de Sondheim, MERRILY WE ROLL ALONG, que dio pie a una fructífera carrera a su lado y partició en varias de sus obras como FOLLIES o SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE. También hemos podido verla en obras como BABY, THE THREE MUSKETEERS, EVITA, MISS SAIGON o SUNSET BOULEVARD.

Además de su carrera sobre las tablas, tiene una importante presencia en la animación como actriz de voz de películas como ANASTASIA, EL REY LEÓN 2, EL RETORNO DE JAFAR o LA PRINCESA CISNE.

El concierto es una oportunidad única de homenajear a Stephen Sondheim dos años tras su fallecimiento de la mano de una de las voces que siempre acompañó a su partitura.

Para más información puedes visitar Click Here.