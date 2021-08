El Musical Favorito de... David Ordinas

Hoy el actor y cantante David Ordinas nos responde a cinco preguntas sobre su musical preferido. Este artista, que recientemente presentó su disco UN ELEFANT A CASA, es conocido por sus papeles en CABARET, LOS MISERABLES, y LA BELLA Y LA BESTIA.

¿Cuál es tu musical favorito y por qué?

Mi musical favorito es HAMILTON. ¡Tuve la suerte de ver IN THE HEIGHTS off-Broadway (cast original) cuando estudié allí, y me convertí en un fan absoluto de Lin-Manuel Miranda! Cuando salió HAMILTON después, me enamoré completamente de todo. Creo que marca un antes y un después en la historia del teatro musical.

¿Qué es lo que te parece más especial de él?

Que es un musical que ha revolucionado la manera de explicar historias.

¿Cuál es tu momento favorito?

'My Shot'. Ocurre al principio y ahí te das cuenta de que con "poco" puedes contar mucho. Coreografía, actores y sobretodo mensaje. Sin necesidad de grandes escenografías y producción se puede emocionar.

¿Si tuvieras que escoger una canción suya, con cuál te quedarías? Con 'It's Quiet Uptown'. Me parece un momento muy duro que se trata con mucha delicadeza, y a mí me emociona cada vez que lo escucho.

¿Qué personaje te gustaría interpretar, si pudieras escoger uno?

Por supuesto Alexander Hamilton. Este musical ha conseguido que cualquiera pueda soñar con interpretar cualquier personaje. Lo importante es honrar el mensaje y la historia con talento.

Puedes ver la versión en teatro de HAMILTON en Disney +.