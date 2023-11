Cristina Rueda triunfa en LA MESÍAS

LA MESÍAS es sin duda la serie del momento. Javier Ambrossi y Javier Calvo nos adentran en un inquietante universo marcado por el fanatismo religioso y la egolatría que nos mantiene en vilo capítulo a capítulo, con un reparto excepcional en el que se encuentra la actriz Cristina Rueda, una cara muy conocida para los seguidores del Teatro Musical en nuestro país.

Natural de Marbella, Málaga, estudia interpretación en Estudio Recabarren. En el año 2009 participa en OT, edición de la cual queda finalista. Cuatro años después, participa en La Voz, donde también resulta finalista.

En Teatro Musical hemos podido verla en PRISCILLA REINA DEL DESIERTO, 33 EL MUSICAL, HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, LOS 40, NINE y MI HERMANO ES UN MODERNO. Actualmente podemos disfrutar de su trabajo en la producción de WE WILL ROCK YOU que puede verse en el Gran Teatro Príncipe Pío.

En cine hemos podido verla en la película musical EL COVER estrenada en 2021 y escrita y dirigida por Secun de la Rosa.

En LA MESÍAS, Rueda interpreta a Aina, una de las hermanas Puig Baró e integrante del grupo musical que pretende salvar al mundo con sus canciones de pop cristiano.

Este jueves se estrena en Movistar + el último episodio de esta serie que ya se ha convertido en una de las más aclamadas de este 2023.