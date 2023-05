AUDIO: Mirela Cabero interpreta 'Parte de El' de LA SIRENITA

Ya no queda nada para que disfrutemos en la gran pantalla de la versión de acción real de Disney de LA SIRENITA, en la que reviviremos el clásico de animación de 1989. Para ir abriendo boca, además del trailer, se acaba de publicar al completo la canción 'Parte de Él', versión en castellano de 'Part of Your World', intepretada por Mirela Cabero, que pondrá la voz cantada a Ariel.

Mirela Cabero es conocida en la industria discográfica como Mirela y participó en Eurojunior en 2004, y ha sido finalista en las selecciones eurovisivas en varias ocasiones. Ha doblado las canciones de series como RIVERDALE o CRAZY EX-GIRLFIEND, y en su carrera en Teatro Musical destacan títulos como EL REY LEÓN como Nala y Sarabi y SHREK en el papel de Fiona, entre otros.

La película está protagonizada por la cantante y actriz Halle Bailey (grown-ish) como Ariel; Jonah Hauer-King (Uno más de la famila) como el Príncipe Eric; el ganador del Premio Tony® Daveed Diggs (Hamilton) como la voz en versión original de Sebastián; Awkwafina (Raya y el último dragón) como la voz en versión original de Scuttle; Jacob Tremblay (Luca) como la voz en versión original de Flounder; Noma Dumezweni (El Regreso de Mary Poppins) como la Reina Selina; Art Malik (Homeland) como Grimsby; con el ganador del Oscar® Javier Bardem (No es país para viejos, Being the Ricardos) como el Rey Tritón; y las dos veces nominada al Premio de la Academia® Melissa McCarthy (¿Podrás perdonarme algún día?, La boda de mi mejor amiga) como Úrsula.

LA SIRENITA está dirigida por el nominado al Oscar® Rob Marshall (Chicago, El regreso de Mary Poppins) con un guion del dos veces nominado al Oscar® David Magee (La vida de Pi, Descubriendo Nunca Jamás). Las canciones incluyen la música del ganador de múltiples premios de la Academia® Alan Menken (La Bella y la Bestia, Aladdin), las letras de Howard Ashman, y las nuevas letras del tres veces ganador del Tony® Lin-Manuel Miranda.