10 curiosidades sobre los Premios Tony

Los Premios Tony son los galardones que recompensan la excelencia en el campo del teatro, concretamente de aquellas obras estrenadas y representadas en Broadway. Fueron entregados por primera vez el 6 de abril de 1947 por la American Theatre Wing. Ese año y el siguiente no hubo estatuilla, sino que los ganadores recibieron un pergamino a modo de diploma.

El premio recibió su nombre en homenaje a Antoinette Perry, que había fallecido el año anterior. Perry era actriz, directora, productora y fundadora de la American Theatre Wing.

A lo largo de sus 75 años de historia estos premios han entregado miles de galardones, consiguiendo varios récords, por eso hemos recopilado algunas de las curiosidades acerca de los Premios Tony.

1. MUSICAL CON MAYOR NÚMERO DE PREMIOS TONY: LOS PRODUCTORES

La producción original se estrenó en 2001 en Broadway, y consiguió 12 premios Tony, incluyendo el de Mejor Musical. El libreto, la música y las letras son de Mel Brooks, y está basado en la película homónima de 1967.

2. MUSICAL CON MAYOR NÚMERO DE NOMINACIONES: HAMILTON

Recibió 16 nominaciones en 2016 y consiguió 11 premios, siendo el musical ganador de más Premios Tony ese año. Entre los premios recibidos estaban el de Mejor Musical, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño Escénico. El musical trata sobre la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos; con letras, música y guion de Lin-Manuel Miranda.

3. COMPOSITOR CON MÁS PREMIOS TONY: STEPHEN SONDHEIM.

A lo largo de su carrera ganó 8 premios Tony por varios musicales como COMPANY, INTO THE WOODS o A LITTLE NIGTH MUSIC, entre otros. También fue galardonado con el Tony Special Award, en 2008. Este premio se entrega para honrar a un individuo por el cuerpo de su trabajo.

4. MUSICAL REVIVAL CON MAYOR NÚMERO DE PREMIOS TONY: SOUTH PACIFIC.

El musical original, de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II fue estrenado en 1949, y en 2008 el musical regresó a Broadway. Este revival estaba dirigido por Bartlett Sher, y contaba con la puesta en escena de Christopher Gattelli. Fue protagonizada por Kelli O'Hara como Nellie Forbush y el barítono Paulo Szot como Emile de Becque. El revival de SOUTH PACIFIC ganó 7 premios Tony, incluyendo mejor revival, mejor dirección y mejor actor.

5. INTÉRPRETE CON MAYOR NÚMERO DE NOMINACIONES: CHITA RIVERA.

La actriz ha sido nominada 10 veces, y galardonada con 3 premios. Los Tony que ha recibido fueron por sus papeles en THE RINK, KISS OF THE SPIDER WOMAN y THE VISIT.

Chita Rivera en THE VISIT

6. COREÓGRAFO CON MAYOR NÚMERO DE PREMIOS TONY: BOB FOSSE

El actor, bailarín, coreógrafo y director de cine ganó 9 premios Tony a lo largo de toda su carrera, 8 de ellos como coreógrafo y uno como director, por PIPPIN. Como coreógrafo ganó el Premio a Mejor Coreografía por DAMN YANKEES, LITTLE ME y REDHEAD, entre otros.

7. MUSICAL REVIVAL CON MAYOR NÚMERO DE NOMINACIONES: KISS ME, KATE.

El musical original estaba escrito por Bella y Samuel Spewack con música y letra de Cole Porter y fue estrenado en 1948. En 1999 se hizo un revival, dirigido por Michael Blakemore, producida por Richard Godwin y coreografiada por Kathleen Marshall y Rob Ashford. Esta versión fue nominada a 12 premios Tony, y finalmente ganó dos de ellos, el de Mejor Reposición de un Musical y Mejor Actor en un Musical para Brian Stokes Mitchell.

8. PERSONA CON MAYOR NÚMERO DE PREMIOS TONY: HAROLD PRINCE.

A lo largo de su carrera, el productor y director de teatro ganó 21 Premios Tony, incluyendo ocho al Mejor Musical y tres premios especiales. Ha dirigido musicales como COMPANY o CABARET, y ha producido WEST SIDE STORY o NEW GIRL IN TOWN.

9. INTÉRPRETES CON MAYOR NÚMERO DE PREMIOS TONY: AUDRA MCDONALD Y JULIE HARRIS

Audra McDonald ha sido galardonada con 6 Premios Tony, lo que la convierte en la primera actriz en ganar la estatuilla en las cuatro categorías de actuación, incluyendo mejor actriz principal y mejor actriz de reparto, tanto en una obra de teatro como en un musical. Por su parte, Julie Harris ha recibido 5 premios Tony por sus papeles en diferentes obras, además del Tony Special Award, en 2002.

Audra McDonald y Julie Harris

10. EL MEJOR MUSICAL QUE MÁS TIEMPO LLEVA EN CARTEL EN BROADWAY: EL FANTÁSMA DE LA ÓPERA

Hizo su debut en 1988, tan solo dos años después de su estreno en Londres. En 2018, celebró su 30º aniversario en el Majestic Theatre, donde continúa representándose en la actualidad. En total ha ganado 7 premios Tony, incluyendo el de Mejor Musical en 1988.

Puedes encontrar más detalles sobre los Premios Tony y la historia de Broadway en el libro del director de BroadwayWorld Spain, Juanjo González, "Introducción A La Historia Del Teatro Musical Americano". Puedes comprar el libro aquí.