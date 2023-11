MASTER STROKE Comes to Teatro Gran Rex This Week

¡No te pierdas MASTER STROKE en esta fecha tan especial! ¡Infaltable su homenaje a Freddy Mercury el próximo 24 de Noviembre! Juntos, pasaremos una noche emocionante llena de canciones y recuerdos inolvidables del icónico líder de la banda más exitosa del planeta de los años 80. ¡Vení a celebrar la vida de Freddy Mercury sintiendo la música de Queen en vivo!

Reventa Exclusiva Para Clientes Tarjeta Cencosud Desde El 22/08/2023 Al 23/08/2023 O Hasta Agotar Stock.

En 2016, Emanuel Caradoso (Voz) y Brian Morua (Guitarra) se conocen y comienzan a realizar covers de QUEEN en sus canales de YouTube, los cuales causan repercusión: y, Brian May comparte en su cuenta de Facebook y Twitter la canción Lily of the Valley, alcanzando a fans de todo mundo.



Esto impulsa la búsqueda del resto de integrantes que conforman Master Stroke: Manuel Olveira en Bajo, Agustín Albertini en Batería y Alberto Ludueña en Teclados, transitando, desde entonces, un camino en ascenso.



En 2021, Brian May, comienza a seguir en su Instagram a Brian Morua (Guitarra). Y, comparte el homenaje que Ema y Brian hacen a Freddie por el aniversario de su cumpleaños con una re-versión de armonías vocales y guitarras del himno Don't Stop me Now:



¡Don't stop me Now!



“Atención! Queeneros! ¡Esto vale un minuto de tu tiempo! Estoy fascinado con esta versión de DSMN. Es mucho más que un simple cover. Es como si este chico estuviera pintando con los colores que creamos nosotros - me recuerda a Queen II - y aplicándolos a una canción posterior. Realmente me da escalofríos. Armonías vocales salvajemente hermosas al estilo Queen y armonías de guitarra - algunos acordes que no hubiésemos considerado (!) - y verdaderamente una excelente calidad en la voz principal. Se suma a un arreglo que es nuevo y extrañamente fascinante para mí. Respetos!!!



Para mí este es el mejor tipo de tributo - y estoy seguro de que Freddie estaría también muy agradecido…”



INTEGRANTES

- EMANUEL CARADOSO (Voz principal)

- BRIAN MORUA (Guitarra y coros)

- MANUEL OLVEIRA (Bajo y coros)

- AGUSTÍN ALBERTINI (Batería y coros)

- ALBERTO LUDUEÑA (Teclados)