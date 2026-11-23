"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld UK / West End Awards - PADDINGTON THE MUSICAL Leads Best New Production of a Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld UK / West End Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld UK / West End Awards - Current Standings
Accessibility Champion
Birmingham Hippodrome 14%
Savoy Theatre 11%
Theatre Royal Drury Lane 11%
The Other Palace 8%
National Theatre 7%
Prince Edward Theatre 7%
Bridge Theatre 6%
Theatr Clwyd 5%
Shaftesbury Theatre 5%
Soho place 4%
Mercury Theatre 4%
Gillian Lynne Theatre 3%
Unicorn Theatre 3%
Noël Coward Theatre 3%
Theatre Royal Bath 3%
Octagon Theatre Bolton 2%
Bridge Command 2%
The Bridge Theatre Training Company 1%
Natasha Rickman 1%
The Pearly Queen Theatre 1%
Best Choreography of a New Production of a Play or Musical
Leah Hill - KINKY BOOTS - London Coliseum 20%
Connor Gallagher - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 19%
Tom Jackson Greaves - RENT - Tom Stoppard Theatre 13%
Anjali Mehra - CHITTY CHITTY BANG BANG - Watermill Theatre 8%
Ebony Molina - AVENUE Q - Shaftesbury Theatre 7%
Lizzi Gee - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 5%
Kayleigh Dettmer - DISENCHANTED! - Lichfield Garrick and Pleasance at EICC 4%
Melody Sinclair-Marsh - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 4%
Keone & Mari Madrid - THE KARATE KID – THE MUSICAL - UK TOUR 4%
Tinovimbanashe Sibanda - PAPER STARS - Barnfield Theatre 3%
Joanna Goodwin - MILLION DOLLAR QUARTET - Arts At Marble Arch 2%
Emily Jane Boyle - THE HIGH LIFE - National Theatre of Scotland, Dundee Rep, in association with Capital Theatres and Aberdeen Performing Arts 2%
LAURA MEATON - UNDER MILK WOOD - Theatr Clwyd 2%
Sydney Diamond - 1518: THE DANCING PLAGUE - Edinburgh Festival Fringe 2%
Yuval Benit - OIL & WHISKEY - Old Red Lion Theatre 2%
Carmen Igarza - LOVE'S LABOUR'S LOST - Shakespeare's Globe 2%
Rohan and Shruti Shah - DIWALI STORY - OVO Arena Wembley 1%
Wanjin Li - CHUNXIANG’S SCHOOLROOM PRANK - C ARTS 1%
Wanjin Li - THE PILLOW DREAM - C ARTS 1%
Patrice Bowler - THE FORSYTE SAGA - Royal Shakespeare Company 0%
Best Concert Production
JO: THE LITTLE WOMEN MUSICAL (IN CONCERT) - Theatre Royal Drury Lane 37%
LOVE LIFE: WEST END UNITES AGAINST CANCER - Theatre Royal Drury Lane 29%
ONCE ON THIS ISLAND (IN CONCERT) - Theatre Royal Drury Lane 23%
UPTOWN UPTEMPO: AN EVENING WITH RANDY EDELMAN - The Crazy Coqs at Brasserie Zédel 10%
Best Costume Design of a New Production of a Play or Musical
Gabriella Slade & Tahra Zafar - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 38%
William Ivey Long - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 16%
Tom Scutt - INTO THE WOODS - Bridge Theatre 14%
Deborah Andrews - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 5%
Ryan Dawson Laight - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 4%
Holly Pierson - OH, MARY! - Trafalgar Theatre 4%
Sara Perks - DISENCHANTED! - Lichfield Garrick and Pleasance at EICC 3%
Roberto Surace - CHRISTMAS CAROL GOES WRONG - Apollo Theatre 3%
George P Martin - PAPER STARS - Barnfield Theatre 3%
Louie Whitemore - PRIDE AND PREJUDICE AT BATH ABBEY - BATH ABBEY 2%
Jasmine Swan - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 2%
Louie Whitemore - A SHODDY CHRISTMAS CAROL - Lichfield Garrick Theatre 1%
Anna Yates - THE FORSYTE SAGA - Royal Shakespeare Company 1%
Libby Watson - MILLION DOLLAR QUARTET - Arts At Marble Arch 1%
Shruti Shah - DIWALI STORY - OVO Arena Wembley 1%
Katie Lias - LOVE'S LABOUR'S LOST - Shakespeare's Globe 1%
Nile Helgerud - OIL & WHISKEY - Old Red Lion Theatre 1%
Heather Westwell - Crimes Against Christmas - CRIMES AGAINST CHRISTMAS - Merlin Theatre, Frome 1%
Best Dance Performance
Company - I MADE YOU A MIXTAPE - TheSpaceUK 19%
Wanjin Li - THE PILLOW DREAM - C ARTS 10%
Benji Knapper - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 10%
Dylan Jones - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 9%
Josh Attwood - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 8%
Paris Fitzpatrick - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 7%
William Trevitt - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 6%
JJ (William) James - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 5%
Yasset Roldan - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 5%
Dan Baines - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 4%
Kai Tomioka - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 4%
Seirian Griffiths - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 4%
Luigi Nardone - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 4%
Michael Nunn - BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 3%
Best Dance Production
DRACULA - Sadler's Wells 38%
BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 27%
EBONY SCROOGE - Sadler's Wells East 19%
I MADE YOU A MIXTAPE - theSpaceUK 12%
SINK ME - Peckham Oasis Gallery 5%
Best Direction of a New Production of a Musical
Luke Sheppard - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 17%
William Whelton & Joe Houston - HIGH SCHOOL MUSICAL - Troubadour Wembley Park / Manchester Lowry 16%
Alex Timbers - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 10%
Carrie-Anne Ingrouille - LITTLE SHOP OF HORRORS - Hope Mill Theatre 6%
Jordan Fein - INTO THE WOODS - Bridge Theatre 5%
Tim Sheader - JESUS CHRIST SUPERSTAR - London Palladium 5%
Luke Sheppard - RENT - Tom Stoppard Theatre 5%
Lizzi Gee - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 4%
Jason Moore - AVENUE Q - Shaftesbury Theatre 4%
Alice Eklund - THE LAST FIVE YEARS - Porter’s Theatre Cardiff 4%
Robyn Grant - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 3%
Daniel Buckroyd - DISENCHANTED! - Lichfield Garrick and Pleasance at EICC 3%
Paul Hart - CHITTY CHITTY BANG BANG - Watermill Theatre 3%
Joe Murphy - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Birmingham Rep 3%
John Caird and Megan McGinnis - JANE EYRE - Southwark Playhouse Elephant 2%
Miranda Middleton - PAPER STARS - Barnfield Theatre 2%
Andrew Panton - THE HIGH LIFE - National Theatre of Scotland, Dundee Rep, in association with Capital Theatres and Aberdeen Performing Arts 2%
Jonathan O'Boyle - MILLION DOLLAR QUARTET - Arts at Marble Arch 2%
Yuval Benit - OIL & WHISKEY - Old Red Lion Theatre 1%
Tara Noonan - ROPE DROP: THE UNOFFICIAL DISNEY PARKS COMEDY - The Other Palace Studio 1%
Douglas Rintoul - CAROLINE: A NEW MUSICAL - New Wolsey Theatre 1%
Samir Bhamra - DIWALI STORY - OVO Arena Wembley 0%
Best Direction of a New Production of a Play
Matt DiCarlo - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 11%
Sam Pinkleton - OH, MARY! - Trafalgar Theatre 8%
Matt DiCarlo - CHRISTMAS CAROL GOES WRONG - Apollo Theatre 7%
Danya Taymor - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Royal Court 6%
Amit Sharma - PLEASE PLEASE ME - Kiln Theatre 5%
Francesca Goodridge - OUR TOWN - Rose Theatre 5%
Alan Ayckbourn - THE TRIAL OF ROMEO OSCAR - Stephen Joseph Theatre 4%
Christopher Haydon - TWELVE ANGRY MEN - UK Tour 4%
Simon Reade - PRIVATE PEACEFUL - Exeter Northcott and UK Tour 4%
Matthew Emeny - PRIDE AND PREJUDICE AT BATH ABBEY - BATH ABBEY 4%
Hannah Ponturo - 1518: THE DANCING PLAGUE - Edinburgh Festival Fringe 3%
Mitch Donaldson and Matthew Emeny - A SHODDY CHRISTMAS CAROL - Lichfield Garrick Theatre 3%
Simon Stone - THE ORESTEIA - Bridge Theatre 3%
Lyndsey Turner - 1536 - Ambassadors Theatre 3%
Jane Thornton - TEECHERS - Theatre Royal Bath 2%
Indiana Lown-Collins - LOVE'S LABOUR'S LOST - Shakespeare's Globe 2%
Hannah Stone - SCENES FROM A FRIENDSHIP - Nottingham Playhouse 2%
Tom Littler - THE RIVALS - Orange Tree Theatre 2%
Natasha Rickman - MANNINGTREE WITCHES - Mercury Theatre 2%
Jane Thornton - WOLF COUNTRY - East Riding Theatre 2%
James Mendrinos - A CAT IN A BOX - theSpace @ Surgeons Hall 2%
Feargus Woods Dunlop - Crimes Against Christmas - CRIMES AGAINST CHRISTMAS - Merlin Theatre, Frome 2%
Dominique Mabille - GRIDLOCK - Gilded Balloon Patter House 2%
Bronagh Lagan - MRS. PRESIDENT - Charing Cross Theatre 2%
Josh Seymour - SANCTUARY - Edinburgh Festival Fringe 2%
Best Immersive Event
GREASE - Secret Cinema 79%
FATHER CHRISTMAS GROTTO BATH - TPG Theatre, Holburne Museum 9%
ONE HUNDRED VOICES - National Theatre of Scotland 8%
THE MOTHMAN COMETH - Whisper Theatre Collective 5%
Best Leading Performer in a New Production of a Musical
Amber Davies - LEGALLY BLONDE - Touring show 44%
Nimi Owoyemi - THE CHOIR OF MAN - New Wimbledon Theatre 6%
Sam Ryder - JESUS CHRIST SUPERSTAR - London Palladium 5%
Victoria Hamilton Barrett - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 4%
Amy Ellen Richardson - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 4%
Alan Cumming - THE HIGH LIFE - National Theatre of Scotland, Dundee Rep, in association with Capital Theatres and Aberdeen Performing Arts 3%
Hannah Nordberg - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 3%
James Hameed & Arti Shah - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 3%
Johannes Radebe - KINKY BOOTS - London Coliseum 2%
Charlie Burn - JANE EYRE - Southwark Playhouse Elephant 2%
Emily Lane - MEAN GIRLS - Touring show 2%
Christian Edwards - CHITTY CHITTY BANG BANG - Watermill Theatre 2%
David Fynn - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 2%
Rosie Napper - DISENCHANTED! - Lichfield Garrick and Pleasance at EICC 2%
Lois Glenister - DISENCHANTED! - Lichfield Garrick and Pleasance at EICC 1%
Adrian Pang - THE KARATE KID – THE MUSICAL - UK Tour 1%
Joe Bence - MILLION DOLLAR QUARTET - Arts At Marble Arch 1%
Ramin Karimloo - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Birmingham Rep 1%
Darcy Renée Cassidy - PAPER STARS - Barnfield Theatre 1%
James Spence - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 1%
Noah Harrison - AVENUE Q - Shaftesbury Theatre 1%
Vanessa Aurora Sierra - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 1%
Ashley New - DISENCHANTED! - Lichfield Garrick and Pleasance at EICC 1%
Divina De Campo - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 1%
Emily Benjamin - AVENUE Q - Shaftesbury Theatre 1%
Best Leading Performer in a New Production of a Play
Sadie Sink - ROMEO AND JULIET - Harold Pinter Theatre 18%
Michael Sheen - OUR TOWN - Rose Theatre 8%
Mason Alexander Park - OH, MARY! - Trafalgar Theatre 6%
Henry Shields - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 5%
Benjamin Cain - PRIVATE PEACEFUL - Exeter Northcott and UK Tour 4%
Adrian Lester - CYRANO DE BERGERAC - Noël Coward Theatre 4%
Bryony Corrigan - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 4%
Tilda Swinton - MAN TO MAN - Royal Court 3%
Audrey Brisson - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Shakespeare's Globe 3%
Tom Glynn - Carney - THE ORESTEIA - Bridge Theatre 3%
Nancy Zamit - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 2%
Tom nemec - A CAT IN A BOX - theSpace @ Surgeons Hall 2%
Tim Crouch - THE TEMPEST - Shakespeare's Globe 2%
TIWA LADE - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Shakespeare's Globe 2%
Annika Foster - GRIDLOCK - Gilded Balloon Patter House 2%
David Morrissey - THE ORESTEIA - Bridge Theatre 2%
Mitch Donaldson - A SHODDY CHRISTMAS CAROL - UK Tour 2%
Bill Ward - TWELVE ANGRY MEN - UK Tour 1%
Emma Wallace - UNLIKELY: IN A BUILDING WITH A BROKEN LIFT - Baron's Court Theatre 1%
Enyi Okoronkwo - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Shakespeare's Globe 1%
Sadie Soverall - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Royal Court 1%
Tara Tijani - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Shakespeare's Globe 1%
Jo Patmore - WOLF COUNTRY - East Riding Theatre 1%
Charlie Josephine - AS YOU LIKE IT - Shakespeare's Globe 1%
Danny Kirrane - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Shakespeare's Globe 1%
Best Lighting Design of a New Production of a Play or Musical
Neil Austin - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 14%
Aideen Malone - INTO THE WOODS - Bridge Theatre 13%
Rory Beaton - HIGH SCHOOL MUSICAL - Troubadour Wembley Park / Manchester Lowry 13%
Kenneth Posner - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 9%
Lee Curran - JESUS CHRIST SUPERSTAR - London Palladium 6%
Jai Morjaria - CHITTY CHITTY BANG BANG - Watermill Theatre 5%
Rory Beaton - LITTLE SHOP OF HORRORS - Hope Mill Theatre 4%
Adam Jefferys - A SHODDY CHRISTMAS CAROL - Lichfield Garrick Theatre 4%
Adam Foley - PRIVATE PEACEFUL - Exeter Northcott and UK Tour 4%
Tim Deiling - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 3%
David Howe - CHRISTMAS CAROL GOES WRONG - Apollo Theatre 3%
Barry Smith - DISENCHANTED! - Lichfield Garrick and Pleasance at EICC 3%
Rory Beaton - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Birmingham Rep 3%
Johanna Town - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 3%
Alex Musgrave - MILLION DOLLAR QUARTET - Arts At Marble Arch 2%
Jen Schriever - DEATH NOTE - Barbican Theatre 2%
David Howe - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 2%
Ryan Joseph Stafford - HOT MESS - The Other Palace 1%
Dylan Lowe - GETTING REKT (THE EVENING STAR) - Union Theatre 1%
GRAHAM KIRK - THE HIGHWAYMAN - Harrogate Theatre 1%
Callum Macdonald - CAROLINE: A NEW MUSICAL - New Wolsey Theatre 1%
Grant Anderson - THE HIGH LIFE - National Theatre of Scotland, Dundee Rep, in association with Capital Theatres and Aberdeen Performing Arts 1%
Clare McLoughlin - BRIDE TO BE - Greenside 1%
Rory Beaton - MIDNIGHT - A NEW MUSICAL - Sadler's Wells East 1%
Alex Musgrave - THE FORSYTE SAGA - Royal Shakespeare Company 1%
Best Musical Direction of a New Production of a Play or Musical
Laura Bangay - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 26%
Ben Barrow - LITTLE SHOP OF HORRORS - Hope Mill Theatre 11%
Kris Kukul - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 11%
Tom Deering - JESUS CHRIST SUPERSTAR - London Palladium 11%
Mark Aspinall - INTO THE WOODS - Bridge Theatre 8%
Stuart Morley - CHITTY CHITTY BANG BANG - Watermill Theatre 5%
Ben McQuigg - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 5%
Joanne King - DISENCHANTED! - Lichfield Garrick and Pleasance at EICC 5%
Ben Kubiak - JANE EYRE - Southwark Playhouse Elephant 4%
Ben Smith - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 4%
Lee Freeman - MILLION DOLLAR QUARTET - Arts at Marble Arch 2%
Sarah De Tute - THE HIGH LIFE - National Theatre of Scotland, Dundee Rep, in association with Capital Theatres and Aberdeen Performing Arts 2%
Bianca Fung - PAPER STARS - Barnfield Theatre 2%
Jordan Li-Smith - ONCE ON THIS ISLAND - Theatre Royal Drury Lane 2%
Jordan Li-Smith - ROPE DROP: THE UNOFFICIAL DISNEY PARKS COMEDY - The Other Palace Studio 1%
Shonagh Murray - STAND & DELIVER: THE LEE JEANS SIT-IN - National Theatre of Scotland and Tron Theatre 1%
Best New Production of a Musical
PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 23%
HIGH SCHOOL MUSICAL - Troubadour Wembley Park / Manchester Lowry 21%
BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 12%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - London Palladium 7%
RENT - Tom Stoppard Theatre 6%
INTO THE WOODS - Bridge Theatre 6%
AVENUE Q - Shaftesbury Theatre 5%
LITTLE SHOP OF HORRORS - Hope Mill Theatre 4%
RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 4%
DISENCHANTED! - Lichfield Garrick and Pleasance at EICC 3%
JANE EYRE - Southwark Playhouse Elephant 2%
MILLION DOLLAR QUARTET - Arts at Marble Arch 2%
ROPE DROP: THE UNOFFICIAL DISNEY PARKS COMEDY - The Other Palace Studio 1%
HOT MESS - The Other Palace 1%
FUN HOME - Royal Exchange Theatre 1%
DIWALI STORY - OVO Arena Wembley 1%
OIL & WHISKEY - Old Red Lion Theatre 1%
Best New Production of a Play
CHRISTMAS CAROL GOES WRONG - Apollo Theatre 15%
OH, MARY! - Trafalgar Theatre 12%
THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 11%
A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Shakespeare's Globe 10%
1536 - Ambassadors Theatre 6%
JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Royal Court 6%
1518: THE DANCING PLAGUE - Edinburgh Festival Fringe 5%
THE ORESTEIA - Bridge Theatre 4%
CYRANO DE BERGERAC - Noël Coward Theatre 4%
BRIDE TO BE - Greenside 3%
LOVE'S LABOUR'S LOST - Shakespeare's Globe 2%
WOMAN SEEKING CUDDLES - theSpace @ Surgeons Hall 2%
DO I LOVE YOU? - Wilton's Music Hall 2%
THE SORCERER'S APPRENTICE - Buxton Opera House 2%
MANNINGTREE WITCHES - Mercury Theatre 2%
THE TRIAL OF ROMEO OSCAR - Stephen Joseph Theatre 2%
UNLIKELY: IN A BUILDING WITH A BROKEN LIFT - Baron's Court Theatre 2%
OUR TOWN - Rose Theatre 2%
MAN TO MAN - Royal Court 1%
THE RIVALS - Orange Tree Theatre 1%
THE FORSYTE SAGA - Royal Shakespeare Company 1%
GETTING REKT (THE EVENING STAR) - Union Theatre 1%
PLEASE PLEASE ME - Kiln Theatre 1%
THE TIME HAS PASSED - The Glitch by VAULT Creative Arts 1%
THE FOOLS THAT ARE LEFT - Etcetera Theatre Camden 0%
Best New Regional or Touring Production
LEGALLY BLONDE - UK Tour 53%
THE CHOIR OF MAN - New Wimbledon Theatre 7%
MEAN GIRLS - UK Tour 5%
OPERATION MINCEMEAT - UK Tour 5%
ERIC & ERN - Curve, Lowry and UK Tour 4%
CHITTY CHITTY BANG BANG - Watermill Theatre 3%
SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Birmingham Rep 2%
THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 2%
A SHODDY CHRISTMAS CAROL - Lichfield Garrick Theatre 2%
PRIDE: A NEW MUSICAL - Sherman Theatre 2%
PRIVATE PEACEFUL - Exeter Northcott and Uk Tour 2%
BALLETBOYZ: STILL POINTLESS - Sadler's Wells 2%
JERSEY BOYS - New Wimbledon Theatre 1%
PAPER STARS - Barnfield Theatre 1%
THE KARATE KID – THE MUSICAL - UK Tour 1%
THE LAST FIVE YEARS - Porter’s Theatre Cardiff 1%
TEECHERS - Theatre Royal Bath 1%
THE HIGH LIFE - National Theatre of Scotland, Dundee Rep, in association with Capital Theatres and Aberdeen Performing Arts 1%
PRIDE AND PREJUDICE AT BATH ABBEY - BATH ABBEY 0%
SANCTUARY - Edinburgh Festival Fringe 0%
WOLF COUNTRY - East Riding Theatre 0%
GRIDLOCK - Gilded Balloon Patter House 0%
CAROLINE: A NEW MUSICAL - New Wolsey Theatre 0%
CRIMES AGAINST CHRISTMAS - Merlin Theatre, Frome 0%
THE SNOW QUEEN - East Riding Theatre 0%
Best Opera Performance
Tom Atkins - DIE FLEDERMAUS - Opera Holland Park 26%
Alison Langer - DIE FLEDERMAUS - Opera Holland Park 20%
Elin Pritchard - UN BALLO IN MASCHERA - Opera Holland Park 15%
Wanjin Li - THE PILLOW DREAM - C ARTS 11%
Wanjin Li - CHUNXIANG’S SCHOOLROOM PRANK - C ARTS 10%
Wanjin Li - THE COVETOUSNESS - Rotunda Theatre (Squeak) 10%
Jose de Eca - LA FANCIULLA DEL WEST - Opera Holland Park 9%
Best Opera Production
ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND - Opera Holland Park 64%
THE PILLOW DREAM - C ARTS 8%
CHUNXIANG’S SCHOOLROOM PRANK - C ARTS 8%
UN BALLO IN MASCHERA - Opera Holland Park 7%
LA FANCIULLA DEL WEST - Opera Holland Park 7%
THE COVETOUSNESS - Rotunda Theatre (Squeak) 6%
Best Performance By An Understudy/Alternate in Any Play or Musical
Hannah Lowther - LEGALLY BLONDE - Touring show 57%
Aimee Fisher - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 6%
Hannah Christina - TEECHERS - Octagon Theatre Bolton 3%
Tom Xander - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 3%
Jemma Alexander - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 2%
Allie Dart - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 2%
George Renshaw - THE ORESTEIA - Bridge Theatre 2%
Jaqueline Hughes - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 2%
Nathaniel Purnell - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 2%
Vicki Lee Taylor - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 2%
Ben Redfern - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 2%
Rebecca D'Lacey - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 1%
Catherine McCormick - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 1%
Amy Parker - OPERATION MINCEMEAT - Fortune Theatre 1%
Ashley Tucker - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 1%
Kieran Mellish - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 1%
Izzi Levine - JANE EYRE - Southwark Playhouse Elephant 1%
Emily waters - THE ORESTEIA - Bridge Theatre 1%
Daisy Harrison - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 1%
Jenna Bonner - THE DEVIL WEARS PRADA - Dominion Theatre 1%
Pamela Blair - THE DEVIL WEARS PRADA - Dominion Theatre 1%
Oliver Halford - BACK TO THE FUTURE - Adelphi Theatre 1%
Ashley Tucker - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 1%
Benjamin Durham - OPERATION MINCEMEAT - Fortune Theatre 1%
Curtis Patrick - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 1%
Best Set Design of a New Production of a Play or Musical
Andrew Exeter - HIGH SCHOOL MUSICAL - Troubadour Wembley Park / Manchester Lowry 26%
Tom Pye - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 18%
David Korins - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 8%
Tom Scutt - INTO THE WOODS - Bridge Theatre 8%
Anna Louizos - AVENUE Q - Shaftesbury Theatre 5%
David Farley - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 5%
Morgan Large - LITTLE SHOP OF HORRORS - Hope Mill Theatre 4%
Elin Steele - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Birmingham Rep 3%
Katie Lias - CHITTY CHITTY BANG BANG - Watermill Theatre 3%
Ryan Dawson Laight - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 3%
Libby Todd - CHRISTMAS CAROL GOES WRONG - Apollo Theatre 2%
Lizzie Clachan - THE ORESTEIA - Bridge Theatre 2%
Sara Perks - DISENCHANTED! - Lichfield Garrick and Pleasance at EICC 2%
Louie Whitemore - A SHODDY CHRISTMAS CAROL - Lichfield Garrick Theatre 1%
Jasmine Swan - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 1%
Hayley Grindle - OUR TOWN - Rose Theatre 1%
Colin Richmond - THE HIGH LIFE - National Theatre of Scotland, Dundee Rep, in association with Capital Theatres and Aberdeen Performing Arts 1%
Bunny Christie - MAN TO MAN - Royal Court 1%
Libby Watson - MILLION DOLLAR QUARTET - Arts at Marble Arch 1%
Anna Yates - THE FORSYTE SAGA - Royal Shakespeare Company 1%
Louie Whitemore - PRIDE AND PREJUDICE AT BATH ABBEY - Bath Abbey 1%
GRAHAM KIRK - THIS IS THE LIFE - East Riding Theatre 1%
Teresa Williams - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Royal Court 1%
Stella Backman - CAROLINE: A NEW MUSICAL - New Wolsey Theatre 1%
Heather Westwell - CRIMES AGAINST CHRISTMAS - Merlin Theatre, Frome 0%
Best Sound Design of a New Production of a Play or Musical
Gareth Owen - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 21%
Matt Peploe - HIGH SCHOOL MUSICAL - Troubadour Wembley Park / Manchester Lowry 16%
Adam Fisher - JESUS CHRIST SUPERSTAR - London Palladium 14%
Adam Fisher - INTO THE WOODS - Bridge Theatre 12%
Peter Hylenski - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 8%
Tom Marshall - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 5%
Tom Marshall - CHITTY CHITTY BANG BANG - Watermill Theatre 3%
Jon Fiber - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 3%
Kieran Powell - DISENCHANTED! - Lichfield Garrick and Pleasance at EICC 3%
Kelsh Buckman-Drage - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Birmingham Rep 3%
Nick Lodge - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 2%
Tom Penny - THE HIGH LIFE - National Theatre of Scotland, Dundee Rep, in association with Capital Theatres and Aberdeen Performing Arts 2%
SAM GLOSSOP - A SHODDY CHRISTMAS CAROL - Lichfield Garrick Theatre 2%
Nick Lodge - MILLION DOLLAR QUARTET - Arts At Marble Arch 1%
Elena Pena - MAN TO MAN - Royal Court 1%
Paul Gatehouse - HOT MESS - The Other Palace 1%
Helen Atkinson - CAROLINE: A NEW MUSICAL - New Wolsey Theatre 1%
Helen Skiera - TOTO KERBLAMMO! - Unicorn Theatre 1%
Max Pappenheim - THE FORSYTE SAGA - Royal Shakespeare Company 1%
Colin Ross Waterson - REMEMBER YOU ARE BEAUTY FULL - Perth Concert Hall 1%
Fred Riding - CRIMES AGAINST CHRISTMAS - Merlin Theatre, Frome 0%
Kevin Murray - STAND & DELIVER: THE LEE JEANS SIT-IN - National Theatre of Scotland and Tron Theatre 0%
Nikki Belenski - I ALMOST DIED FOR THIS?! - The Space 0%
Jack Bales - GETTING REKT (THE EVENING STAR) - Union Theatre 0%
Oscar Kinross - GRIDLOCK - Gilded Balloon Patter House 0%
Best Supporting Performer in a New Production of a Musical
Aimie Atkinson - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 14%
Georgie Buckland - MEAN GIRLS - Touring show 10%
Natasha Leaver - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 6%
Billy Nevers - JESUS CHRIST SUPERSTAR - London Palladium 6%
Courtney Bowman - KINKY BOOTS - London Coliseum 5%
Summer Stratton - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 5%
Billy Nevers - RENT - Tom Stoppard Theatre 5%
Jo Foster - INTO THE WOODS - Bridge Theatre 5%
Max Gill - MEAN GIRLS - Touring show 4%
Alexander Zane - CHITTY CHITTY BANG BANG - Watermill Theatre 3%
David Hunter - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 3%
Gracie McGonigal - INTO THE WOODS - Bridge Theatre 3%
Olivia Kayes - PAPER STARS - Barnfield Theatre 3%
Chelsea Halfpenny - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 2%
Emily Rose Samuel - JANE EYRE - Southwark Playhouse Elephant 2%
Allie Dart - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 2%
Isabelle Methven - JANE EYRE - Southwark Playhouse Elephant 2%
Bartek Kraszewski - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 2%
Charlie McCullagh - AVENUE Q - Shaftesbury Theatre 2%
Jeevan Braich - RENT - Tom Stoppard Theatre 1%
Sam Pay - CHITTY CHITTY BANG BANG - Watermill Theatre 1%
Grace Galloway - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 1%
Rachel Macdougall - BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 1%
Claire-Marie Hall - THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 1%
Rachael Kendall Brown - THE HIGH LIFE - National Theatre of Scotland, Dundee Rep, in association with Capital Theatres and Aberdeen Performing Arts 1%
Best Supporting Performer in a New Production of a Play
Donal Finn - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Royal Court 6%
Adrian Richards - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Shakespeare's Globe 6%
Chris Leask - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 6%
Tom Gallagher - THIS IS THE LIFE - East Riding Theatre 6%
Henry Lewis - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 5%
Giles Terera - OH, MARY! - Trafalgar Theatre 5%
ASSA KANOUTE - MUCH ADO ABOUT NOTHING - Shakespeare's Globe 5%
Dino Fetscher - OH, MARY! - Trafalgar Theatre 4%
CHLOE MCDONALD - DO I LOVE YOU? - Wilton's Music Hall 4%
Vinnie Heaven - MOTHER COURAGE AND HER CHILDREN - Shakespeare's Globe 4%
Tom Gallagher - WOLF COUNTRY - East Riding Theatre 3%
Dave Hearn - THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 3%
Sophie Suddaby - TEECHERS - Theatre Royal Bath 3%
Aminita Francis - DEEP AZURE - Shakespeare's Globe 2%
Jacob Aldcroft - A SHODDY CHRISTMAS CAROL - Lichfield Garrick Theatre 2%
Gracie Oddie-James - AS YOU LIKE IT - Shakespeare's Globe 2%
Pria Kalsi - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Shakespeare's Globe 2%
Katherine Pearce - AS YOU LIKE IT - Shakespeare's Globe 2%
Holly Howden Gilchrist - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Royal Court 2%
Chiara Sparkes - STAND & DELIVER: THE LEE JEANS SIT-IN - National Theatre of Scotland and Tron Theatre 2%
Jo Patmore - TEECHERS - Theatre Royal Bath 1%
Mia Jerome - MANNINGTREE WITCHES - Mercury Theatre 1%
Nell Baker - WOLF COUNTRY - East Riding Theatre 1%
Naomi Wirthner - THE TEMPEST - Shakespeare's Globe 1%
Jack Humphrey - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Shakespeare's Globe 1%
Best Theatre Front of House Staff
PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 20%
BEETLEJUICE - Prince Edward Theatre 13%
THE DEVIL WEARS PRADA - Dominion Theatre 9%
BACK TO THE FUTURE - Adelphi Theatre 9%
THE HUNGER GAMES: ON STAGE - Troubadour Canary Wharf 6%
HERCULES - Theatre Royal Drury Lane 6%
OPERATION MINCEMEAT - Newcastle Theatre Royal 4%
RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 4%
THE PLAY THAT GOES WRONG - The Duchess Theatre 3%
THE COMEDY ABOUT SPIES - Adelphi Theatre 3%
ONE DAY THE MUSICAL - Royal Lyceum Theatre 3%
PRIDE: A NEW MUSICAL - Sherman Theatre 3%
THIS IS THE LIFE - East Riding Theatre 2%
CHRISTMAS CAROL GOES WRONG - Apollo Theatre 2%
MY NEIGHBOUR TOTORO - Gillian Lynne Theatre 2%
THE ORESTEIA - Bridge Theatre 2%
THESPIANS - Mercury Theatre and UK Tour 2%
HOT MESS - The Other Palace 2%
A CAT IN A BOX - theSpace @ Surgeons Hall 2%
CRIMES AGAINST CHRISTMAS - Merlin Theatre, Frome 1%
BRIDGE COMMAND - BRIDGE COMMAND 1%
THE TIME HAS PASSED - The Glitch by VAULT Creative Arts 0%
Best Video Design of a New Production of a Play or Musical
Ash J Woodward - PADDINGTON THE MUSICAL - Savoy Theatre 47%
George Reeve - RENT - Tom Stoppard Theatre 15%
Nina Dunn - AVENUE Q - Shaftesbury Theatre 12%
Nina Dunn - RIDE THE CYCLONE - Southwark Playhouse Elephant 10%
Akhila Krishnan - DEATH NOTE - Barbican Theatre 7%
Matt Powell - MAN TO MAN - Royal Court 3%
Alexander Peacock - GRIDLOCK - Gilded Balloon Patter House 3%
Charlotte Connelly & Tara Noonan - ROPE DROP: THE UNOFFICIAL DISNEY PARKS COMEDY - The Other Palace Studio 3%
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Popular episode