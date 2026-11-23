"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld West Virginia Awards - GODSPELL Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld West Virginia Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld West Virginia Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Shelby Grace Nelson - 1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 43%
William Clinton Price III - LITTLE SHOP OF HORRORS - Old Opera House Theatre Company 28%
Heather Carr - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 16%
Jessica Billones - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 13%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Cathy Green - CHARLOTTE'S WEB - The Aracoma Story Inc. 45%
Kyle Perkins - LITTLE SHOP OF HORRORS - Old Opera House Theatre Company 17%
Christine Brewer - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 13%
Sarah Ward - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 9%
Gina Mitchell - ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 8%
Christine Brewer - A CHRISTMAS CAROL - Old Opera House Theatre 7%
Best Direction Of A Musical
Abby Randolph - MARY POPPINS - Appalachian Community Theatre 25%
David Porterfield - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 20%
Gabrielle Tokach - LITTLE SHOP OF HORRORS - Old Opera House Theatre Company 19%
Steven Brewer - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 14%
Nina Denton Pasinetti - GODSPELL - Charleston Light Opera Guild 5%
DJ Conley - MARY POPPINS - Appalachian Community Theatre 5%
Nina Denton Pasinetti - COME FROM AWAY - Charleston Light Opera Guild 4%
Tommy Smirl - 1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 3%
Nina Denton Pasinetti - ANASTASIA - Charleston Light Opera Guild 2%
Nora Ankrom - LITTLE SHOP OF HORRORS - Alchemy Theatre Troupe 2%
Katie Workman - SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 1%
Best Direction Of A Play
Joey Thorne - THE SILLAGE MIRAGE - Old Opera House Theatre Company 45%
Glenn Frail - THEATRE PEOPLE OR THE ANGEL NEXT DOOR - Old Opera House Theatre 12%
Steven Brewer - A CHRISTMAS CAROL - Old Opera House Theatre Company 11%
Dominic Massimino - ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 10%
Brett Reel - THE ROUGAROU - Landes Arts Center 7%
Jen George - WOMEN OF A CERTAIN AGE - Old Opera House Theatre Company 7%
Charlie Perkins - DUST TO DUST - Old Opera House Theatre Company 6%
Christin Westley - THE SHAWSHANK REDEMPTION - Alban Arts Center 2%
Best Ensemble
GODSPELL - Charleston Light Opera Guild 25%
LITTLE SHOP OF HORRORS - Old Opera House Theatre Company 18%
DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 13%
COME FROM AWAY - Charleston Light Opera Guild 9%
SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 9%
THE SHAWSHANK REDEMPTION - Alban Arts Center 6%
1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 5%
THEATRE PEOPLE OR THE ANGEL NEXT DOOR - Old Opera House Theatre 5%
A CHRISTMAS CAROL - Old Opera House Theatre Company 5%
SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 5%
WOMEN OF A CERTAIN AGE - Old Opera House Theatre Company 2%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Andy Western - THE ROUGAROU 38%
Jeff Nelson - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 28%
Thomas P. Pasinetti - GODSPELL - Charleston Light Opera Guild 15%
Charles Devine - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre 10%
Patrick Wallace - A CHRISTMAS CAROL - Old Opera House Theatre Company 9%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Christa Navy - GODSPELL - Charleston Light Opera Guild 34%
Paul Cabell - LITTLE SHOP OF HORRORS - Old Opera House Theatre Company 24%
Alison Shafer - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 11%
Dr. Bobb Robinson - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 10%
Katie O'Neill Rogers - A CHRISTMAS CAROL - Old Opera House Theatre Company 9%
Christa Navy - COME FROM AWAY - Charleston Light Opera Guild 6%
Jennifer Burton Londeree - 1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 3%
Robin Bunch Bailey - SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 3%
Best Musical
GODSPELL - Charleston Light Opera Guild 25%
LITTLE SHOP OF HORRORS - Old Opera House Theatre Company 23%
DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 15%
SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 10%
PARADE - Alban Arts Center 7%
COME FROM AWAY - Charleston Light Opera Guild 7%
1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 5%
ANASTASIA - Charleston Light Opera Guild 5%
SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 4%
Best New Play Or Musical
THE SILLAGE MIRAGE - Old Opera House Theatre Company 59%
DUST TO DUST - Old Opera House Theatre Company 16%
THE PRINCESS AND THE CRONE - Old Opera House Theatre 11%
THE GET-AWAY - Old Opera House Theatre 9%
THE ROUGAROU - Landes Arts Center 5%
Best Performer In A Musical
Abby Randolph - SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 22%
Daisy Mason - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 12%
Owen Raynor - SHE LOVES ME - Old Opera House 8%
Kyle Perkins - LITTLE SHOP OF HORRORS - Old Opera House Theatre Company 7%
Amy Brown - SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 6%
Austin Muncy - LITTLE SHOP OF HORRORS - Alchemy Theatre Troupe 6%
Daniel Rossbach - LITTLE SHOP OF HORRORS - Old Opera House Theatre Company 5%
Jacob Fleck - GODSPELL - Charleston Light Opera Guild 4%
Amber Sparks - SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 4%
Merissa Joyce Dean - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 4%
Beth Bowden Winkler - COME FROM AWAY - Charleston Light Opera Guild 3%
Jackson Kennedy, Arpad Laszlo - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 3%
DJ Conley - SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 3%
Meredith Aliff - ANASTASIA - Charleston Light Opera Guild 3%
Jen George - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 2%
Chris Sizemore - 1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 2%
Luke Viands - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House 2%
Clint McElroy - 1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 1%
Sidney Wolfe - PARADE - Charleston Light Opera Guild 1%
Todd Cerveris - 1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 1%
Stephen Soares, Stephen Kodaly - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 1%
John Goroncy - SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 0%
Robert Fulton - SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 0%
Best Performer In A Play
Charles Thorne, Teddy Brewster - ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 22%
Brian Kidd - THE SHAWSHANK REDEMPTION - Alban Arts Center 11%
Andrew Watkins - THE ROUGAROU - Landes Arts Center 11%
James Meech - A CHRISTMAS CAROL - Old Opera House Theatre Company 9%
Amy Hebb - DUST TO DUST - Old Opera House Theatre Company 9%
Susan Thronton - ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 9%
Nate Hutchings - THE ROUGAROU - Landes Arts Center 7%
Haley Hutchings - THE ROUGAROU - Landes Arts Center 6%
Linda Romero - ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 6%
Rory Dunn, Jonathan Brewster - ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 5%
Jack Tabb - THE ROUGAROU - Landes Arts Center 3%
Justin Heavner - ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 3%
Best Play
THE SILLAGE MIRAGE - Old Opera House Theatre Company 53%
ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 16%
A CHRISTMAS CAROL - Old Opera House Theatre Company 13%
THEATRE PEOPLE OR THE ANGEL NEXT DOOR - Old Opera House Theatre Company 6%
WOMEN OF A CERTAIN AGE - Old Opera House Theatre Company 5%
THE SHAWSHANK REDEMPTION - Alban Arts Center 4%
THE ROUGAROU - Landes Arts Center 4%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Lee Hebb - THEATRE PEOPLE OR THE ANGEL NEXT DOOR - Old Opera House Theatre Company 27%
Lee Hebb - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 25%
Lee Hebb - LITTLE SHOP OF HORRORS - Old Opera House Theatre 20%
Lee Hebb - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 15%
Lee Hebb - ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 13%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Lorin Smith - WOMEN OF A CERTAIN AGE - Old Opera House Theatre Company 53%
Rico Massimino - LITTLE SHOP OF HORRORS - Old Opera House Theatre Company 28%
Rico Massimino - A CHRISTMAS CAROL - Old Opera House Theatre 19%
Best Supporting Performer In A Musical
Allison Butcher - 1776 - Charleston Light Opera Guild 29%
Trae Yates - LITTLE SHOP OF HORRORS - Old Opera House Theatre Company 22%
Brittany Westfall - GODSPELL - Charleston Light Opera Guild 8%
Daniel Rossbach - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 5%
Elaina Smith - GODSPELL - Charleston Light Opera Guild 5%
Jackson Kennedy - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 4%
Jen George - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House 4%
Ashley Hall - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 4%
Jeanine Evans - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre 2%
Ryker Allred, Flounder - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 2%
Salem Carlton - 1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 2%
Stephen Soares - SHE LOVES ME - Old Opera House Theatre Company 2%
David Wiley - 1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 2%
James Meech - DISNEY'S THE LITTLE MERMAID - Old Opera House Theatre Company 2%
Rachel Stephens - SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 2%
Rileigh Smirl - 1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 2%
Rick Fleenor - SHE LOVES ME - Old Opera House 1%
Sabrina Conley - SMOKE ON THE MOUNTAIN - Appalachian Community Theatre 1%
Tamara Hutchinson Meadows - 1776 - Huntington Area Regional Theatre (HART) 1%
Best Supporting Performer In A Play
Aurora Mahoney - THE ROUGAROU - Landes Arts Center 26%
Joey Thorne - ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 17%
Lee Hebb - ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 11%
Val Phillips - WOMEN OF A CERTAIN AGE - Old Opera House Theatre Company 11%
Ryan McGaughey - THEATRE PEOPLE OR THE ANGEL NEXT DOOR - Old Opera House Theatre Company 10%
Rory Dunn - ARSENIC AND OLD LACE - Old Opera House Theatre Company 6%
Evan Engle - THE ROUGAROU - Landes Arts Center 4%
Ellen Nichols - THEATRE PEOPLE OR THE ANGEL NEXT DOOR - Old Opera House Theatre Company 4%
Maddy Painter - THE ROUGAROU - Landes Arts Center 4%
Tyler Gilks - THE ROUGAROU - Landes Arts Center 4%
Kyrah Redman - THE ROUGAROU - Landes Arts Center 3%
Favorite Local Theatre
Old Opera House Theatre Company 47%
Alban Arts Center 23%
Huntington Area Regional Theatre (HART) 9%
Appalachian Community Theatre 9%
The Aracoma Story Inc. 7%
Alchemy Theatre Troupe 4%
Love Theater in West Virginia? Join The Community!
Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age.Learn More
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
Popular episode