First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards; MONARCH Leads Best Musical!

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Washington, DC Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)

Madelyn Regan - THE LAST FIVE YEARS - The Little Theatre of Alexandria 21%

THE LAST FIVE YEARS

17%

Ariel Friendly -- The Little Theatre of Alexandria

EVITA

12%

Carolina Tomasi -- Silhouette Stages

FOOLS! IMPROV

11%

Esther Wells -- Triune Entertainment LLC

TICK TICK… BOOM!

10%

Tumanyanelu -- Greenbelt Arts Center

THE LAST FIVE YEARS

8%

Hannah Gilberstadt -- The Little Theatre of Alexandria

FOOLS! IMPROV

6%

Renée De Ponte -- Triune Entertainment LLC

FOOLS! IMPROV

5%

Rob Tessier -- Triune Entertainment LLC

THE LAST FIVE YEARS

5%

Darren Badley -- The Little Theatre of Alexandria

FOOLS! IMPROV

5%

Matt Moore -- Triune Entertainment LLC

SISTER ACT

18%

Joe Mallon -- Ford's Theatre

GALATEA

11%

Amber Patrice Coleman -- Theatre Prometheus

THE JEWISH DOG

10%

Adam Meir -- 1st Stage

UNRELEASED

7%

Fran Tapia -- Spooky Action Theater

GALATEA

7%

Yael Schoenbaum -- Theatre Prometheus

ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC

6%

Christine Dwyer -- Atlas Performing Arts Center

THE WELL

6%

Rex Daugherty -- Atlas Performing Arts Center

ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC

5%

Rachel Potter -- Atlas Performing Arts Center

GALATEA

5%

Cate Ginsberg -- Theatre Prometheus

GALATEA

5%

Hedy Valentine -- Theatre Prometheus

VERONNEAU

4%

Ken Avis and Lynn Veronneau -- Creative Cauldron

CIRCUS OF THE SELF

4%

Lucy Eden -- Spooky Action Theater

DR. VAGENSTEIN'S HOUSE OF WHORROR

4%

Jules Galore -- The Sirens of Sin

BIHARD: STRIPPY KAY YAY

3%

Venus Star Trap -- The Sirens of Sin

BIHARD: STRIPPY KAY YAY

3%

Jack Rabbit -- The Sirens of Sin

SPADURA

3%

Daheli Hall -- 1st Stage

HAIRSPRAY

13%

Phillip Smith Cobbs -- Prince William Little Theatre

SPRING AWAKENING

12%

John Poncy -- STARS Performing Arts

SHREK

10%

Ariel Kraje -- McLean Community Players

METAMORPHOSES

7%

Bree Breeden -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

6%

Christie Dubnansky -- Triune Entertainment LLC

THE PRODUCERS

6%

Jolene Veettese -- Reston Community Players

JEKYLL & HYDE

5%

Stefan Sittig -- Little Theater of Alexandria

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

5%

Giorgia Dallasta -- Next Generation Arts Council

JERSEY BOYS

5%

Gabrielle Tessier -- Fauquier Community Theater

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

5%

Umbiance -- SOMERS VOICE AND UMBIANCE

BE MORE CHILL

4%

Katie Quinn -- Rockville Musical Theatre

SHREK

4%

Marianna Constable -- Upper Room Theatre Ministry

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

4%

Caitlin Valleskey and Madelyn Zaccari -- Wildwood Summer Theatre

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

4%

Krissy McGregor -- The Arlington Players

JACK & THE BEANSTALK

3%

Nancy Scales -- British Players

TICK TICK… BOOM!

2%

Fiona H.R. Murphey -- Greenbelt Arts Center

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

1%

Madelyn Zaccari -- Wildwood Summer Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

11%

Anna Longenecker -- Workhouse Arts Center

DAMN YANKEES

9%

Sergio Trujillo -- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

9%

Kimberly Geipel -- Actors Theatre ARTfactory

A WRINKLE IN TIME

6%

Ani Taj -- Arena Stage

THE INHERITANCE

5%

Brittany Joy Peterson -- Round House Theatre

SISTER ACT

5%

Jeff Calhoun -- Ford's Theatre

FROZEN

5%

Kelly Crandall d’Amboise -- Olney Theatre Center

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

4%

Valeria Cossu -- GALA Hispanic Theatre

SCHMIGADOON

4%

Christopher Gattelli -- Kennedy Center

SENIOR CLASS

4%

Karla Puno Garcia -- Olney Theatre Center

CABARET

4%

Stefan Sittig -- Actors Theatre ARTfactory

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

4%

Emma Jaster -- Spooky Action Theater

THE BEDWETTER

3%

Danny Mefford -- Arena Stage

THE IMMIGRANT

3%

Irina Tsikurishvili -- Synetic

FOOTLOOSE

3%

Stefan Sittig -- Next Stop Theatre Company

THE MARGRIAD

3%

Bess Kaye -- Avant Bard Theatre

GALATEA

3%

Fiona H.R. Murphey -- Theatre Prometheus

ALADDIN

3%

Stefan Sittig -- Creative Cauldron

THE DRAGON

2%

Robert Bowen Smith -- Spooky Action Theater

WAITRESS

2%

Marcia Milgrom Dodge -- Olney Theatre Center

MACBETH

2%

Matthew Crawford -- Maryland Renaissance Festival

RED PITCH

2%

Siani Nicole -- Olney Theatre Center

WE ARE GATHERED

2%

Byron Easley -- Arena Stage

THE PLIANT GIRLS

1%

Shana Laski -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

A CHRISTMAS CAROL

1%

Shea Sullivan -- Ford's Theatre

HAIRSPRAY

12%

Riley Leonhardt -- Prince William Little Theatre

YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN

10%

Anna Marquardt -- The Arlington Players

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

9%

Amber Kiffney -- Triune Entertainment LLC

THE PRODUCERS

9%

Lori Crockett and Lisa Leary -- Reston Community Players

METAMORPHOSES

7%

Bailey Hammett -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

SHREK

7%

Kyna Chilcot -- Upper Room Theatre Ministry

JERSEY BOYS

5%

Ruth Williamson -- Fauquier Community Theater

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

5%

Giuliana Weiss -- Wildwood Summer Theatre

BE MORE CHILL

5%

Giuliana Weiss -- Rockville Musical Theatre

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

5%

Jennifer Morrissey -- Next Generation Arts Council

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Janine Sunday, Sarah King -- Young Artists of America

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

4%

Jennifer Morrisey -- Rockville Little Theatre

THE SECRET GARDEN

3%

Riley Lionhardt -- Prince William Little Theatre

COLD COUNTRY

3%

Donna Breslin -- ExPats Theatre

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

3%

Jennifer Morrissey -- Silver Spring Stage

LUCKY STIFF

2%

Donna Sisson -- Good Shepherd Players

THE FOREIGNER

2%

Laura W. Andruski -- Rockville Little Theatre

ANNIE

2%

Kyna Chilcot -- Triune Entertainment LLC

CHRISTMAS BELLES

2%

Michelle Matthews -- Prince William Little Theatre

KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY

2%

Jill Jago -- Prince William Little Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

12%

Charlynn Mills -- Actors Theatre ARTfactory

A CHRISTMAS CAROL

8%

Alejo Vietti -- Ford's Theatre

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

7%

Erik Teague -- Signature Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

7%

Ashlynne Ludwig -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

CHOKE

7%

Rukiya Henry-Fields -- GALA Hispanic Theatre

SISTER ACT

5%

Ivania Stack -- Ford's Theatre

WAITRESS

5%

Sarah Cubbage -- Olney Theatre Center

DAMN YANKEES

5%

Lina Cho -- Arena Stage

FROZEN

4%

Kendra Rai -- Olney Theatre Center

FUENTEOVEJUNA

4%

Cidney Forkpah -- GALA Hispanic Theatre

THE AGE OF INNOCENCE

4%

Fabio Toblini -- Arena Stage

SCHMIGADOON

3%

Linda Cho -- Kennedy Center

ALADDIN

3%

Nyasia Klusmann -- Creative Cauldron

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

3%

Becca Janney -- GALA Hispanic Theatre

THE PLIANT GIRLS

3%

Charlie VanKirk -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

A WRINKLE IN TIME

3%

Sarafina Bush -- Arena Stage

THE DRAGON

3%

Johnna Presby -- Spooky Action Theatre

THE AMERICAN FIVE

3%

Cody Von Ruden -- Ford's Theatre

DEATH ON THE NILE

2%

Karen Perry -- Arena Stage

THE IMMIGRANT

2%

Erik Teague -- Synetic

SLEEPOVA

2%

Danielle Preston -- Olney Theatre Center

KING JAMES

2%

Danielle Preston -- Roundhouse

THE PIANO LESSON

2%

Rakell Foye -- 1st Stage

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

2%

Herin Kaputkin -- Spooky Action Theater

KIM'S CONVENIENCE

1%

Julie Cray Leong -- Olney Theatre Center

JERSEY BOYS

32%

- Fauquier Community Theater

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

30%

- Triune Entertainment LLC

ANNIE

20%

- Triune Entertainment LLC

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

18%

- SOMERS VOICE AND UMBIANCE

FOOTLOOSE

26%

- Next Stop Theatre Company

STEP AFRIKA

20%

- Arena Stage

SISTER ACT

15%

- Ford's Theatre

A CHRISTMAS CAROL

15%

- Ford's Theatre

ATLANTIC PARADOX

8%

- Moveius Contemporary Ballet

MUSE

6%

- Moveius Contemporary Ballet

DANCE²

5%

- Kogod Theatre

DOLOR Y SABOR

5%

- Gabriel Mata

HAIRSPRAY

10%

Mel McCleerey -- Prince William Little Theatre

SPRING AWAKENING

9%

John Poncy -- Stars Performing Arts

THE NEWBORN KING

7%

Mark McKinnon -- City of Praise Family Ministries

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

6%

Alexa Roggenkamp/Preston Grover -- The Arlington Players

THE LIGHTNING THIEF

6%

Sarah Hardy -- Sterling Playmakers

THE PRODUCERS

5%

Andrew JM Regiec -- Reston Community Players

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

5%

Caitlin Valleskey -- Wildwood Summer Theatre

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

4%

Fred Zirm -- Next Generation Arts Council

INTO THE SUN

4%

Esther Wells -- Triune Entertainment LLC

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

4%

Sierra Lockrem -- STARS Performing Arts

SHREK

4%

Rob Tessier -- Upper Room Theatre Ministry

THE SECRET GARDEN

3%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

BE MORE CHILL

3%

Mercedes Blankenship -- Rockville Musical Theatre

JERSEY BOYS

3%

Matt Moore -- Fauquier Community Theater

THE PRODUCERS

3%

Andrew Regnic -- Reston Community Players

THE FULL MONTY

3%

Michael Kharfen -- The Arlington Players

1776

3%

Nancy Lavallee -- Good Shepherd Players

BRIGHT STAR

3%

Scott Olson -- Fauquier Community Theater

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

2%

Angela Somers -- SOMERS VOICE

JEKYLL & HYDE

2%

Jennifer Hardin -- Little Theater of Alexandria

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Matt Moore -- Triune Entertainment LLC

ANNIE

2%

Renée De Ponte -- Triune Entertainment LLC

TICK TICK… BOOM!

2%

Margo Myst McCready -- Greenbelt Arts Center

JACK & THE BEANSTALK

2%

Laura W. Andruski -- British Players

COMPANY

1%

Matt Bannister -- Silver Spring Stage

DAMN YANKEES

10%

Sergio Trujillo -- Arena Stage

FROZEN

10%

Alan Muroaka -- Olney Theatre Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

9%

Chris Maulden -- Actors Theatre ARTfactory

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

7%

Valeria Cossu -- GALA Hispanic Theatre

SENIOR CLASS

7%

Amy Anders Corcoran -- Olney Theatre Center

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

6%

Emily “EJ” Jonas -- Workhouse Arts Center

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

6%

Matthew Gardiner -- Signature Theatre

CABARET

6%

Kimberly Kemp -- Actors Theatre ARTfactory

SCHMIGADOON

5%

Christopher Gattelli -- Kennedy Center

SISTER ACT

5%

Jeff Calhoun -- Ford's Theatre

FOOTLOOSE

4%

Ricky Drummond -- Next Stop Theatre Company

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

4%

Elizabeth Dinkova -- Spooky Action Theater

THE BEDWETTER

4%

Anne Kauffman -- Arena Stage

WAITRESS

3%

Marcia Milgrom Dodge -- Olney Theatre Center

ALADDIN

3%

Matt Conner -- Creative Cauldron

A WRINKLE IN TIME

2%

Lee Sunday Evans -- Arena Stage

JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE

2%

Mollie Greenberg -- The Puppet Co.

JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE

2%

Ingrid Bork -- The Puppet Co.

SONDHEIM

1%

Matt Conner -- Creative Cauldron

MILLION DOLLAR QUARTET

1%

Scott Moreau -- Shenandoah Summer Music Theatre

TWELFTH NIGHT

10%

Molly Marsh -- Stars Performing Arts

METAMORPHOSES

10%

KenYatta Rogers -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF

9%

Rikki Howie Lacewell -- 2nd Star Productions

THE PLAY THAT GOES WRONG

8%

Scott Olson -- Fauquier Community Theater

A STREETCAR NAMED DESIRE

8%

John Geddie -- Sterling Playmakers

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

7%

Jarod Glou -- McLean Community Players

DRACULA

7%

Tony Marshak -- StageCoach Theatre

EVERYTHING IS WONDERFUL

6%

Danni Guy -- Dominion Stage

FOOL FOR LOVE

5%

Chris D'Angelo -- NOVA Nightsky Theater

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

4%

Laura W. Andruski -- Rockville Little Theatre

ALABAMA STORY

4%

Eleanore Tapscott -- Colonial Players of Annapolis

THE WOMAN IN BLACK

4%

Kat Brais -- StageCoach Theatre

CHRISTMAS BELLES

3%

Terri Ritchie -- Prince William Little Theatre

FLOWERS FOR ALGERNON

3%

Matt Moore -- Seton Players

KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY

3%

Kim Leone -- Prince William Little Theatre

ARSENIC & OLD LACE

3%

Kat Brais -- StageCoach Theatre

COLD COUNTRY

2%

Karin Rosnizeck -- ExPats Theatre

DECISION HEIGHT

2%

Jessie Roberts -- Vienna Theatre Company

A CHRISTMAS STORY

2%

Leah Daily -- StageCoach Theatre

DOT

1%

Rikki Lacewell -- Silver Spring Stage

ALL MY SONS

12%

Ahryel Tinker -- Actors Tgeatre ARTfactory

THE INHERITANCE

7%

Tom Story -- Round House Theatre

THE AMERICAN FIVE

7%

Aaron Posner -- Ford's Theatre

CHOKE

6%

Gustavo Ott -- GALA Hispanic Theatre

FRANKENSTEIN

4%

Emily Burns -- Shakespeare Theatre Company

THE WOMAN IN BLACK

4%

Josh Sticklin -- Keegan Theatre

CHICKEN AND BISCUITS

4%

Rikki Howie Lacewell -- Next Stop Theatre Company

CLYDE'S

4%

Chaz Pando -- Workhouse Arts Center

KIM'S CONVENIENCE

4%

Aria Velz -- Olney Theatre Center

MACBETH

3%

Thomas Plott -- Maryland Renaissance Festival

THE LAKE EFFECT

3%

Alex Levy -- 1st Stage

STEEL MAGNOLIAS

3%

Laura Connors Hull -- Creative Cauldron

GALATEA

3%

Tracey Erbacher -- Theatre Prometheus

THE DRAGON

3%

Elizabeth Dinkova -- Spooky Action Theatre

SLEEPOVA

3%

Paige Hernandez -- Olney Theatre Center

THE SHAWSHANK REDEMPTION

3%

Evan Hoffman -- NextStop Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

3%

Aria Velz -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

THE PIANO LESSON

2%

Danielle Drakes -- 1st Stage

THE PLIANT GIRLS

2%

Ileana Blustein -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

THE OTHER AMERICANS

2%

Ruben Santiago-Hudson -- Arena Stage

EVERY BRILLIANT THING

2%

Kimberly Kemp -- Actors Theatre ARTfactory

TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF

2%

Mollie Greenberg -- The Puppet Co.

FUENTEOVEJUNA

2%

José Luis Arellano -- GALA Hispanic Theatre

WE ARE GATHERED

2%

Kent Gash -- Arena Stage

THE MARGRIAD

2%

Séamus Miller -- Avant Bard Theatre

SPRING AWAKENING

9%

- Stars Performing Arts

HAIRSPRAY

8%

- Prince William Little Theatre

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

6%

- Wildwood Summer Theatre

SHREK

6%

- Upper Room Theatre Ministry

SHREK

5%

- McLean Community Players

THE NEWBORN KING

5%

- City of Praise Family Ministries

THE PRODUCERS

4%

- Reston Community Players

METAMORPHOSES

4%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

4%

- Stars Performing Arts

THE PLAY THAT GOES WRONG

4%

- Fauquier Community Theater

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

- The Arlington Players

CLUE

3%

- Goose Creek Players

PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

3%

- Silver Spring Stage

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

- Little Theater of Alexandria

BAD GIRLS OF WESTERN LIT

3%

- City of Fairfax Theatre Company

JEKYLL & HYDE

2%

- Little Theater of Alexandria

HIP HOP ANANSI

2%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

- Triune Entertainment LLC

DRACULA

2%

- StageCoach Theatre

JERSEY BOYS

2%

- Fauquier Community Theater

THE METROMANIACS

2%

- St. Mark's Players

FOR COLORED GIRLS...

2%

- 2nd Star Productions

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

2%

- Rockville Little Theatre

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

2%

- The Arlington Players

THE FOREIGNER

1%

- Rockville Little Theatre

SISTER ACT

8%

- Ford's Theatre

CHOKE

6%

- GALA Hispanic Theatre

DAMN YANKEES

6%

- Arena Stage

THE DRAGON

6%

- Spooky Action Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

6%

- Workhouse Arts Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

6%

- Actors Theatre ARTfactory

CABARET

6%

- Actors Theatre ARTfactory

WAITRESS

4%

- Olney Theatre Center

MILLION DOLLAR QUARTET

4%

- Shenandoah Summer Music Theatre

THE INHERITANCE

4%

- Round House Theatre

PLAY ON!

4%

- Signature Theatre

MACBETH

3%

- Maryland Renaissance Festival

FROZEN

3%

- Olney Theater

ALADDIN

2%

- Creative Cauldron

FRANKENSTEIN

2%

- Shakespeare Theatre Company

KIMBERLY AKIMBO

2%

- The National Theatre

A CHRISTMAS CAROL

2%

- Ford's Theatre

STEEL MAGNOLIAS

2%

- Creative Cauldron

GALATEA

2%

- Theatre Prometheus

FROZEN

2%

- Olney Theatre Center

SATURDAY NIGHT FEVER

2%

- Toby's Dinner Theatre

A WRINKLE IN TIME

2%

- Arena Stage

FOOTLOOSE

2%

- Next Stop Theatre Company

THE PLIANT GIRLS

1%

- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

THE SHAWSHANK REDEMPTION

1%

- NextStop Theatre

SHREK

12%

Dan Martin -- Upper Room Theatre Ministry

HAIRSPRAY

12%

Ken and Patti Crowley -- Prince William Little Theatre

SPRING AWAKENING

11%

William Waugh -- Stars Performing Arts

THE PRODUCERS

8%

Ken and Patti Crowley -- Reston Community Players

THE WOMAN IN BLACK

7%

Terry Smith -- StageCoach Theatre

THE NEWBORN KING

7%

Emanuel Wright -- City of Praise Family Ministries

METAMORPHOSES

7%

Scott Monin -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

6%

Dan Martin -- Triune Entertainment LLC

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

5%

Stephen Deming -- Rockville Little Theatre

JERSEY BOYS

5%

Jack Tessier -- Fauquier Community Theater

TICK TICK… BOOM!

5%

Jake Gunter -- Greenbelt Arts Center

ANNIE

5%

Stacy King -- Triune Entertainment LLC

INTO THE SUN

3%

Jack Tessier -- Triune Entertainment LLC

JACK & THE BEANSTALK

3%

Stephen Deming -- British Players

COLD COUNTRY

2%

Ian Claar -- ExPats Theatre

CHURCH AND STATE

2%

Don Slater -- Silver Spring Stage

CABARET

9%

Andrew Harasty -- Actors Theatre ARTfactory

LITTLE SHOP OF HORRORS

8%

Andrew Harasty -- Actors Theatre ARTfactory

FROZEN

7%

Christina Watanabe -- Olney Theatre Center

CHOKE

7%

Hailey LaRoe -- GALA Hispanic Theatre

THE GARBOLOGISTS

5%

Alberto Segarra -- Theater Alliance

WE ARE GATHERED

5%

Adam Honoré -- Arena Stage

DAMN YANKEES

5%

Philip S. Rosenberg -- Arena Stage

SISTER ACT

5%

Max Doolittle -- Ford's Theatre

THE INHERITANCE

4%

Colin K. Bills -- Round House Theatre

THE WOMAN IN BLACK

4%

Sage Green -- Keegan Theatre

SENIOR CLASS

3%

Colin K. Bills -- Olney Theatre Center

SONDHEIM

3%

Lynn Joslin -- Creative Cauldron

A WRINKLE IN TIME

3%

Jeanette Oi-Suk Yew -- Arena Stage

RED PITCH

2%

Amith Chandrashaker -- Olney Theatre Center

THE PLIANT GIRLS

2%

Hailey LaRoe -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

A CHRISTMAS CAROL

2%

Rui Rita -- Ford's Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

2%

E-hui Woo -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

THE DRAGON

2%

Mike Durst -- Spooky Action Theatre

WAITRESS

2%

Minjoo Kim -- Olney Theatre Center

THE BEDWETTER

2%

Japhy Weideman -- Arena Stage

CRAIGSLISTED

2%

E-hui Woo -- Nu Sass Productions

THE MARGRIAD

2%

Solomon HaileSelassie -- Avant Bard Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

2%

Hailey LaRoe -- GALA Hispanic Theatre

GALATEA

2%

Hannah Kelly -- Theatre Prometheus

THE AMERICAN FIVE

2%

Max Doolittle -- Ford's Theatre

HAIRSPRAY

13%

Nancy Huddleston -- Prince William Little Theatre

THE LAST FIVE YEARS

7%

Garrett Jones -- Sterling Playmakers

BE MORE CHILL

7%

Anton Van De Motter -- Rockville Musical Theatre

SHREK

7%

Chris Zavadowski -- Upper Room Theatre Ministry

SHREK

7%

Rachel Bradley -- McLean Community Players

JERSEY BOYS

6%

Cate Murray -- Fauquier Community Theater

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

6%

Matthew Brown -- Stars Performing Arts

THE NEWBORN KING

6%

Aaron Harding -- City of Praise Family Ministries

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

6%

Cate Murray -- Triune Entertainment LLC

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Matthew Brown -- City of Fairfax Theatre Company

THE PRODUCERS

4%

Mark V. Deal -- Reston Community Players

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

4%

Deacon Withers -- Wildwood Summer Theatre

JEKYLL & HYDE

4%

Mark V. Deal -- Little Theater of Alexandria

COMPANY

4%

Matthew Dohm -- Silver Spring Stage

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

3%

Jackie Owen -- The Arlington Players

SECRET GARDEN

3%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

INTO THE SUN

3%

Lori Roddy -- Triune Entertainment LLC

ANNIE

2%

Cate Murray -- Triune Entertainment LLC

THE NEWBORN KING

2%

Martrice Clark -- City of Praise Family Ministries

THE SECRET GARDEN

2%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

CABARET

13%

Ahryel Tinker -- Actors Theatre ARTfactory

DAMN YANKEES

13%

Adam Rothenberg -- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

8%

Matthew Scarborough -- Actors Theatre ARTfactory

SISTER ACT

8%

William Yanesh -- Ford's Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

8%

Paige Austin Rammelkamp -- Workhouse Arts Center

FROZEN

6%

Christopher Youstra -- Olney Theatre Center

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

6%

Walter “Bobby” McCoy -- GALA Hispanic Theatre

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

5%

Marika Countouris -- Spooky Action Theater

SENIOR CLASS

5%

Dolores Duran-Cefalu -- Olney Theatre Center

WAITRESS

4%

Christopher Youstra -- Olney Theatre Center

FOOTLOOSE

4%

Lucia LaNave -- Next Stop Theatre Company

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Paige Rammelkamp -- Workhouse Arts Center

A WRINKLE IN TIME

4%

Ben Moss -- Arena Stage

SONDHEIM

3%

Elisa Rossman -- Creative Cauldron

A CHRISTMAS CAROL

3%

Josh Schmidt -- Ford's Theatre

THE BEDWETTER

3%

Rebekah Bruce -- Arena Stage

HAIRSPRAY

8%

- Prince William Little Theatre

SPRING AWAKENING

7%

- Stars Performing Arts

THE PRODUCERS

6%

- Reston Community Players

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

5%

- The Arlington Players

FOOTLOOSE

5%

- MC Summer Dinner Theatre

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

5%

- Next Generation Arts Council

SHREK

5%

- Upper Room Theatre Ministry

THE NEWBORN KING

5%

- City of Praise Family Ministries

JEKYLL & HYDE

4%

- Little Theater of Alexandria

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

4%

- Wildwood Summer Theatre

THE LIGHTNING THIEF

4%

- The Sterling Playmakers

THE LAST FIVE YEARS

4%

- Sterling Playmakers

BE MORE CHILL

4%

- Rockville Musical Theatre

INTO THE WOODS

3%

- Pied Piper Theatre

TICK TICK… BOOM!

3%

- Greenbelt Arts Center

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

3%

- STARS Performing Arts

SHREK

3%

- McLean Community Players

JERSEY BOYS

3%

- Fauquier Community Theater

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

- Triune Entertainment LLC

BRIGHT STAR

2%

- Fauquier Community Theater

1776

2%

- Good Shepherd Players

FUN HOME

2%

- Dominion Stage

COMPANY

2%

- Silver Spring Stage

SECRET GARDEN

2%

- Prince William Little Theatre

INTO THE SUN

2%

- Triune Entertainment LLC

WAITRESS

9%

- Olney Theatre Center

DAMN YANKEES

8%

- Arena Stage

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

7%

- Workhouse Arts Center

SISTER ACT

6%

- Ford's Theatre

IN THE HEIGHTS

6%

- Signature Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

5%

- Actors Theatre ARTfactory

CABARET

5%

- Actors Theatre ARTfactory

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

5%

- Signature Theatre

KIMBERLY AKIMBO

5%

- The National Theatre

SENIOR CLASS

4%

- Olney Theatre Center

SCHMIGADOON

4%

- Kennedy Center

FROZEN

4%

- Olney Theatre Center

PLAY ON!

4%

- Signature Theatre

ALADDIN

4%

- Creative Cauldron

LITTLE SHOP OF HORRRORA

3%

- Actors Theatee ARTfactory

FOOTLOOSE

3%

- Next Stop Theatre Company

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

3%

- GALA Hispanic Theatre

THE BEDWETTER

3%

- Arena Stage

A WRINKLE IN TIME

2%

- Arena Stage

A CHRISTMAS CAROL

2%

- Ford's Theatre

FINN

2%

- Kennedy Center

ANNIE

2%

- Compass Rose Theater

SONDHEIM

1%

- Creative Cauldron

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

1%

- Spooky Action Theater

BLACK MAGIC

1%

- Spooky Action

HERSHEL AND THE HANNUKAH GOBLINS

21%

- City of Fairfax Theatre Company

INTO THE SUN

19%

- Triune Entertainment LLC

WORLD OF SPYCRAFT

18%

- Sterling Playmakers

DEATH SENTENCE

13%

- A Taste For Murder Productions

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

8%

- SOMERS VOICE AND UMBIANCE

THE PIT

8%

- Confetti Collective

COLD COUNTRY

6%

- ExPats Theatre

ECLIPSING STARS

6%

- Avant Bard Theatre

SCHMIGADOON

13%

- Kennedy Center

STEEL MAGNOLIAS

12%

- Creative Cauldron

CHOKE

10%

- GALA Hispanic Theatre

A WRINKLE IN TIME

10%

- Arena Stage

SENIOR CLASS

9%

- Olney Theatre Center

THE AMERICAN FIVE

6%

- Ford's Theatre

WOMAN ON FIRE

5%

- Creative Cauldron

FINN

4%

- Kennedy Center

THE DRAGON

4%

- Spooky Action Theatre

WE ARE GATHERED

4%

- Arena Stage

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT

3%

- Arena Stage

WOMBAT DROOL

3%

- Nu Sass Productions & Uncle Funsy

CRAIGLISTED

2%

- Nu Sass Productions

THE MARGRIAD

2%

- Avant Bard Theatre

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

- Woolly Mammoth Theatre Company

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

2%

- Spooky Action Theater

DATA

2%

- Arena Stage

TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF

2%

- The Puppet Co.

THE GARBOLOGISTS

2%

- Theater Alliance

CIRCUS OF THE SELF

1%

- Spooky Action Theater

THE HORSE & CARRIAGE

1%

- Prologue Theatre

THE NEWBORN KING

5%

CJ Winston -- City of Praise Family Ministries

SWEENEY TODD

5%

Benjamin Mutterperl -- Stage Coach Theater Company

SHREK

5%

Abby Rozmajzl -- Upper Room Theatre Ministry

LEGALLY BLONDE

4%

Anna Marquardt -- The Arlington Players

HAIRSPRAY

4%

Lauren Baker -- Prince William Little Theatre

FOOTLOOSE

4%

Brian Ashton -- MC Summer Dinner Theatre

INTO THE WOODS

4%

Chloe Steverson -- Pied Piper Theatre

THE LAST FIVE YEARS

3%

Chelsea Williamson -- Sterling Playmakers

THE SECRET GARDEN

3%

Alden Michels -- Prince William Little Theatre

THE LIGHTNING THIEF

3%

Alex Lew -- Sterling Playmakers

GUTENBERG!

3%

Andy Shaw -- City of Fairfax Theatre Company

THE PRODUCERS

3%

Jonathan Grygiel -- Reston Community Players

SHREK

2%

Cam Powell -- McLean Community Players

TICK TICK… BOOM!

2%

Tumanyanelu -- Greenbelt Arts Center

HAIRSPRAY

2%

Lindsay Nicole Steinberg -- Prince William Little Theatre

JEKYLL & HYDE

2%

Michael E. McGovern -- Little Theater of Alexandria

BRIGHT STAR

2%

Becca Harney -- Fauquier Community Theater

THE SECRET GARDEN

2%

Anna Jones -- Prince William Little Theatre

THE LAST FIVE YEARS

2%

Noah Mutterperl -- Sterling Playmakers

GUTENBERG! THE MUSICAL!

2%

Peter M Marsh -- City of Fairfax Theatre Company

EVITA

2%

Carolina Tomasi -- Silhouette Stages

YOUNG FRANKENSTEIN

2%

Hedy Valentine -- Montgomery College Summer Dinner Theatre

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

2%

Tianna Leon -- The Arlington Players

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Shakil Azizi -- Triune Entertainment LLC

INTO THE SUN

2%

Ryan Schaffer -- Triune Entertainment LLC

SENIOR CLASS

6%

Lauren Adams -- Olney Theatre Center

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

6%

Erin Weaver -- Signature Theatre

FROZEN

5%

Alex De Bard -- Olney Theatre Center

CABARET

4%

Chris Maulden -- Actors Theatre ARTfactory

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Ariel Friendly -- Workhouse Arts Center

DAMN YANKEES

4%

Rob McClure -- Arena Stage

ALADDIN

4%

Alan Gutierrez-Urista -- Creative Cauldron

JESUS CHRIST SUPERSTAR

4%

Shakil Azizi -- Workhouse Arts Center

FROZEN

4%

Gabriela Hernandez -- Olney Theatre Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Kareem Taylor -- Actors Theatre ARTfactory

SISTER ACT

3%

Nia Savoy-Dock -- Ford's Theatre

CABARET

3%

Joshua Mutterperl -- Actors Theatre ARTfactory

JESUS CHRIST SUPERSTAR

3%

Garrett Walsh -- Workhouse Arts Center

A WRINKLE IN TIME

3%

Taylor Iman Jones -- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Christopher Beatley -- Actors Theatre ARTfactory

DAMN YANKEES

3%

Jordan Donica -- Arena Stage

DAMN YANKEES

3%

Ana Villafañe -- Arena Stage

PLAY ON!

2%

Jalisa Williams -- Signature Theatre

FOOTLOOSE

2%

Brigid Wallace Harper -- Next Stop Theatre Company

WAITRESS

2%

MALINDA -- Olney Theatre Center

SISTER ACT

2%

Sherri L. Edelen -- Ford's Theatre

A CHRISTMAS CAROL

2%

Craig Wallace -- Ford's Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

2%

Facundo Agustín -- GALA Hispanic Theatre

LITTLE AHOP OF HORRORS

2%

Rebecca Parsons -- Actors Theatre ARTfactory

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

2%

Fran Tapia -- GALA Hispanic Theatre

TWELFTH NIGHT

11%

Sasha Wendell -- Stars Performing Arts

CLUE

6%

Brad Newberg -- Goose Creek Players

A STREETCAR NAMED DESIRE

5%

Eileen Marshall -- Sterling Playmakers

THE PLAY THAT GOES WRONG

5%

Eric Kennedy -- The Arlington Players

PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

5%

Yael Schoenbaum -- Silver Spring Stage

HIP HOP ANANSI

4%

William Nash -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE WOMAN IN BLACK

4%

Allen McCrae -- StageCoach Theatre

CHRISTMAS BELLES

4%

Mel McCleerey -- Prince William Little Theatre

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

4%

Joshua Mutterperl -- McLean Community Players

DRACULA

3%

Ilan Komrad -- StageCoach Theatre

THE NEWBORN KING

3%

Ephraim Nehemiah -- City of Praise Family Ministries

EMMA

3%

Terry Bartlebaugh -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

Suzy Alden -- Little Theater of Alexandria

THE FOREIGNER

3%

Betty Meeks -- Rockville Little Theatre

THE CHRISTMAS BELLES

3%

Charlene Sloan -- Prince William Little Theatre

CHRISTMAS BELLES

3%

Carolyn Corsano Wong -- Prince William Little Theatre

DECISION HEIGHT

3%

Caroline Kinney -- Vienna Theatre Company

THE WOMAN IN BLACK

2%

Scott Heine -- StageCoach Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

2%

Mary Rodriguez -- The Arlington Players

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

2%

Lourdes Turnblom -- McLean Community Players

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

2%

Stephen Yednock -- McLean Community Players

KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY

1%

John Mathews -- Prince William Little Theatre

THE FOREIGNER

1%

Tristan Poje -- Rockville Little Theatre

EVERYTHING IS WONDERFUL

1%

Jess Rawls -- Dominion Stage

FLOWERS FOR ALGERNON

1%

Kieran Kelly -- Seton Players

CHOKE

10%

Giselle González -- GALA Hispanic Theatre

THE WOMAN IN BLACK

7%

Noah Mutterperl -- Keegan Theatre

ALL MY SONS

5%

Andrew Chi -- Actors Theatre ARTfactory

THE INHERITANCE

5%

Adam Poss -- Round House Theatre

STEEL MAGNOLIAS

5%

Miss Kitty -- Creative Cauldron

THE OTHER AMERICANS

3%

John Leguizamo -- Arena Stage

CLYDE'S

3%

Iris DeWitt -- Workhouse Arts Center

THE INHERITANCE

3%

David Gow -- Round House Theatre

RED PITCH

3%

Angelo Harrington II -- Olney Theatre Center

THE DRAGON

3%

Surasree Das -- Spooky Action Theater

MACBETH

3%

Matthew Crawford -- Maryland Renaissance Festival

FRANKENSTEIN

2%

Rebecca S'manga Frank -- Shakespeare Theatre Company

KIM'S CONVENIENCE

2%

Justine 'Icy' Moral -- Olney Theatre Center

THE DRAGON

2%

Fran Tapia -- Spooky Action Theater

THE SHAWSHANK REDEMPTION

2%

Curtis McNeil -- Next Stop Theatre Company

THE AMERICAN FIVE

2%

Yao Dogbe -- Ford's Theatre

FRANKENSTEIN

2%

Nick Westrate -- Shakespeare Theatre Company

NATIVE GARDENS

2%

Cristina Sánchez -- Next Stop Theatre Company

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

Brianna Rodriguez-Day -- Woolly Mammoth Theatre Company

THE SHAWSHANK REDEMPTION

2%

Matthew Shea -- NextStop Theatre

KIM'S CONVENIENCE

2%

Stan Kang -- Olney Theatre Center

EVERY BRILLIANT THING

2%

David Johnson -- Actors Theatre ARTfactory

THE AMERICAN FIVE

2%

Renea S. Brown -- Ford's Theatre

THE INHERITANCE

2%

Jordi Bertran Ramirez -- Round House Theatre

THE AMERICA PLAY

2%

Elgin Martin -- Perisphere Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

11%

- Arlington Players

THE PLAY THAT GOES WRONG

10%

- Fauquier Community Theater

FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF

8%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE NEWBORN KING

6%

- City of Praise Family Ministries

A STREETCAR NAMED DESIRE

6%

- Sterling Playmakers

HIP HOP ANANSI

5%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

METAMORPHOSES

5%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE WOMAN IN BLACK

5%

- StageCoach Theatre

THE BAD GIRLS OF WESTERN LIT

4%

- City of Fairfax Theatre Company

DRACULA

4%

- StageCoach Theatre

CLUE

4%

- Goose Creek Players

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

4%

- McLean Community Players

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

3%

- Rockville Little Theatre

WOMBAT DROOL

3%

- Nu Sass

THE CHRISTMAS BELLES

3%

- Prince William Little Theatre

ARSENIC & OLD LACE

3%

- StageCoach Theatre

CHRISTMAS BELLES

3%

- Prince William Little Theatre

A CHRISTMAS STORY

3%

- StageCoach Theatre

PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

2%

- Silver Spring Stage

EVERYTHING IS WONDERFUL

2%

- Dominion Stage

THE FOREIGNER

2%

- Rockville Little Theatre

DECISION HEIGHT

2%

- Vienna Theatre Company

FOOL FOR LOVE

1%

- NOVA Nightsky Theater

EMMA

1%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

FLOWERS FOR ALGERNON

1%

- Seton Players

CHOKE

8%

- GALA Hispanic Theatre

FRANKENSTEIN

7%

- Shakespeare Theatre Company

THE INHERITANCE

6%

- Round House Theatre

MACBETH

6%

- Maryland Renaissance Festival

THE SHAWSHANK REDEMPTION

5%

- NextStop Theatre

STEEL MAGNOLIAS

5%

- Creative Cauldron

THE LAKE EFFECT

5%

- 1st Stage

THE DRAGON

4%

- Spooky Action Theatre

THE AMERICAN FIVE

4%

- Ford's Theatre

SUMMERTIME

4%

- Solas Nua / Murmuration

CLYDE'S

3%

- Workhouse Arts Center

THE AGE OF INNOCENCE

3%

- Arena Stage

SLEEPOVA

3%

- Olney Theatre Center

THE WOMAN IN BLACK

3%

- Keegan Theatre

KIM'S CONVENIENCE

3%

- Olney Theatre Center

THE PIANO LESSON

3%

- 1st Stage

ALL MY SONS

3%

- Actors Theatre ARTfactory

RED PITCH

2%

- Olney Theatre Center

GALATEA

2%

- Theatre Prometheus

THE PLIANT GIRLS

2%

- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

THE IMMIGRANT

2%

- Synetic

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

- Woolly Mammoth Theatre Company

DEATH ON THE NILE

2%

- Arena Stage

EVERY BRILLIANT THING

2%

- Actors Theatre ARTfactory

FUENTEOVEJUNA

1%

- GALA Hispanic Theatre

HAIRSPRAY

13%

- Prince William Little Theatre

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

8%

Alexander Weiss -- Wildwood Summer Theatre

METAMORPHOSES

7%

August Henney -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

HAIRSPRAY

5%

James Maxted and Peter Marsh -- Prince William Little Theatre

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

5%

Bob Oetting -- Next Generation Arts Council

THE PRODUCERS

4%

Dan and Sheila Widerski -- Reston Community Players

THE LIGHTNING THIEF

4%

Glen Bartram -- Sterling Playmakers

A STREETCAR NAMED DESIRE

4%

Danielle Tepe -- Sterling Playmakers

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

4%

Bill Pressly -- Rockville Little Theatre

BE MORE CHILL

4%

Andrew McMichael -- Rockville Musical Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

4%

Jarret Baker -- Fauquier Community Theater

INTO THE SUN

3%

Esther Wells -- Triune Entertainment LLC

THE WOMAN IN BLACK

3%

Terry Smith -- StageCoach Theatre

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

3%

Peter Marsh -- Triune Entertainment LLC

SHREK

3%

Pat Haggerty -- Upper Room Theatre Ministry

THE SECRET GARDEN

3%

Kim Leone -- Prince William Little Theatre

HIP HOP ANANSI

3%

Margarita Syrocheva -- Kogod Theatre

ANNIE

2%

Doug Barylski -- Triune Entertainment LLC

BRIGHT STAR

2%

Steve Cooper -- Fauquier Community Theater

HAIRSPRAY

2%

Peter Marsh -- Prince William Little Theatre

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

2%

Noah Beye -- McLean Community Players

CHRISTMAS BELLES

2%

Vincent Worthington -- Prince William Little Theatre

ARSENIC & OLD LACE

2%

Karin Thorndike -- StageCoach Theatre

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

2%

Maggie Modig -- Silver Spring Stage

DOT

2%

Joey Olson -- Silver Spring Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

9%

Reilly Cooper -- Actors Theatre ARTfactory

DEATH ON THE NILE

8%

Alexander Dodge -- Arena Stage

DAMN YANKEES

7%

Robert Brill -- Arena Stage

CABARET

6%

Jimmy Conroy -- Actors Theatre ARTfactory

CHOKE

6%

Grisele González -- GALA Hispanic Theatre

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

5%

Abigail Copeland -- Spooky Action Theater

THE INHERITANCE

5%

Lee Savage -- Round House Theatre

SISTER ACT

4%

Paige Hathaway -- Ford's Theatre

FROZEN

4%

Paige Hathaway -- Olney Theatre Center

KIM'S CONVENIENCE

4%

Debra Kim Sivigny -- Olney Theatre Center

SENIOR CLASS

4%

Lawrence E. Moten III -- Olney Theatre Center

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

4%

Gisela Estrada -- GALA Hispanic Theatre

THE AMERICAN FIVE

4%

Andrew R. Cohen -- Ford's Theatre

THE DRAGON

4%

Margarita Syrocheva -- Spooky Action Theater

A CHRISTMAS CAROL

3%

Lee Savage -- Ford's Theatre

THE PLIANT GIRLS

3%

Simone Schneeberg -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

THE OTHER AMERICANS

3%

Arnulfo Maldonado -- Arena Stage

GALATEA

2%

Simone Schneeberg -- Theatre Prometheus

FUENTEOVEJUNA

2%

Giorgos Tsappas -- GALA Hispanic Theatre

MILLION DOLLAR QUARTET

2%

Kristen Albert -- Shenandoah Summer Music Theatre

THE LAKE EFFECT

2%

Kathryn Kawecki -- 1st Stage

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT

2%

Sara Ryung Clement -- Arena Stage

DANCE²

2%

Margarita Syrocheva -- Kogod Theatre

WOMAN ON FIRE

1%

Margie Jervis -- Creative Cauldron

RED PITCH

1%

Nadir Bey -- Olney Theatre Center

HAIRSPRAY

17%

Wil Taft -- Prince William Little Theatre

THE PRODUCERS

12%

Elizabeth Shaher -- Reston Community Players

BE MORE CHILL

9%

Connor Lugo-Harris -- Rockville Musical Theatre

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

8%

Dan Martin -- Triune Entertainment LLC

METAMORPHOSES

8%

Leo Grierson -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

SHREK

8%

Dan Martin -- Upper Room Theatre Ministry

JERSEY BOYS

7%

Frankie Stamps -- Fauquier Community Theater

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

6%

Aaron Skolnik -- Rockville Little Theatre

ARSENIC & OLD LACE

5%

Fred Muller -- StageCoach Theatre

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

5%

Matt Silverman -- McLean Community Players

TICK TICK… BOOM!

4%

Connor Lugo-Harris -- Greenbelt Arts Center

THE SECRET GARDEN

3%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

CHRISTMAS BELLES

3%

Wil Taft -- Prince William Little Theatre

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

3%

Jeff Miller -- Silver Spring Stage

COLD COUNTRY

2%

Karin Rosnizeck -- ExPats Theatre

DAMN YANKEES

13%

Walter Trarbach -- Arena Stage

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

10%

Brandon Cook -- GALA Hispanic Theatre

SISTER ACT

8%

David Budries -- Ford's Theatre

A WRINKLE IN TIME

8%

Nick Kourtides -- Arena Stage

THE WOMAN IN BLACK

8%

Brandon Cook -- Keegan Theatre

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

7%

Alec Green -- Spooky Action Theater

THE DRAGON

5%

Brandon Cook -- Spooky Action Theater

CHOKE

4%

Konstantine Lortkipanidze -- GALA Hispanic Theatre

A CHRISTMAS CAROL

4%

Josh Schmidt -- Ford's Theatre

RED PITCH

4%

DJ Potts -- Olney Theatre Center

THE BEDWETTER

3%

Kai Harada -- Arena Stage

FUENTEOVEJUNA

3%

Jesús D. Cortés -- GALA Hispanic Theatre

KIM'S CONVENIENCE

3%

Kevin Lee Alexander -- Olney Theatre Center

THE AMERICAN FIVE

3%

Kathy Ruvuna -- Ford's Theatre

GALATEA

3%

Levi Manners -- Theatre Prometheus

WE ARE GATHERED

3%

Lindsay Jones -- Arena Stage

SUMMERTIME

2%

Jenny O'Malley -- Solas Nua / Murmuration

THE PLIANT GIRLS

2%

Lex Allenbaugh -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

CIRCUS OF THE SELF

2%

Navi -- Spooky Action Theater

THE LAKE EFFECT

2%

Navi -- 1st Stage

HANG

2%

Justin Schmitz -- 1st Stage

WOMBAT DROOL

2%

Neil McFadden -- Nu Sass Productions & Uncle Funsy

SLEEPOVA

1%

Cresent Haynes -- Olney Theatre Center

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

1%

Lex Allenbaugh -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

LES MISERABLES

7%

Benjamin Mutterperl -- Pied Piper Theatre Company

SHREK

7%

Anthony Williams -- Upper Room Theatre Ministry

HAIRSPRAY

5%

Lauren Baker -- Prince William Little Theatre

THE PRODUCERS

4%

Adam Gurson -- Reston Community Players

THE NEWBORN KING

4%

Adamo The Poet -- City of Praise Family Ministries

THE PRODUCERS

4%

Andie Matten -- Reston Community Players

THE PRODUCERS

4%

Steve Cairns -- Reston Community Players

HAIRSPRAY

4%

Adrianna Weir -- Prince William Little Theatre

SHREK

4%

Shelby Young -- McLean Community Players

THE LIGHTNING THIEF

3%

James Riggs -- Sterling Playmakers

JERSEY BOYS

3%

Nick Villacorte -- Fauquier Community Theater

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

3%

Ryan Schaffer -- Triune Entertainment LLC

THE NEWBORN KING

3%

Akiba Robinson -- City of Praise Family Ministries

HAIRSPRAY

3%

Katie Weigl -- Prince William Little Theatre

THE FULL MONTY

2%

Chris Anderson -- The Arlington Players

TICK TICK… BOOM!

2%

Tumanyanelu -- Greenbelt Arts Center

THE SECRET GARDEN

2%

Avery Heisey -- Prince William Little Theatre

THE PRODUCERS

2%

Connor Myrna -- Reston Community Players

THE NEWBORN KING

2%

Ashely Curtis -- Maryiesha

JERSEY BOYS

2%

Meliisa Pieja -- Fauquier Community Theater

BE MORE CHILL

2%

Jake C. Schwartz -- Rockville Musical Theatre

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

2%

Brandon Schenk -- The Arlington Players

TICK TICK… BOOM!

2%

Sam Intrater -- Greenbelt Arts Center

1776

2%

Chris Dockins -- Good Shepherd Players

THE SECRET GARDEN

2%

Cam Powell -- Prince William Little Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

7%

Ali Curd -- Actors Theatre ARTfactory

WAITRESS

7%

Allison Blackwell -- Olney Theatre Center

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

5%

Noah Mutterperl -- Workhouse Arts Center

ALADDIN

4%

Ariel Friendly -- Creative Cauldron

TURN OF THE SCREW

4%

John Poncy -- Creative Cauldron

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

4%

Rachael Small -- GALA Hispanic Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

Chris Beatley -- Actors Theatre ARTfactory

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

The Gargoyles -- Workhouse Arts Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

Timothy King -- Actors Theatre ARTfactory

DAMN YANKEES

4%

Byronha Marie -- Arena Stage

THE BEDWETTER

3%

Shoshana Bean -- Arena Stage

FOOTLOOSE

3%

Brent Stone -- Next Stop Theatre Company

SISTER ACT

3%

Kanysha Williams -- Ford's Theatre

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

3%

Ryan Sellers -- Signature Theatre

ALADDIN

3%

Whit Jenkins -- Creative Cauldron

FROZEN

3%

Kennedy Kanagawa -- Olney Theatre Center

DAMN YANKEES

3%

Quentin Earl Darrington -- Arena Stage

SISTER ACT

3%

Caitlin Brooke -- Ford's Theatre

SISTER ACT

3%

Debbie Mobley -- Ford's Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

3%

Rachael Fine -- Workhouse Arts Center

CABARET

2%

Lori Fabian -- Actors Theatre ARTfactory

CABARET

2%

Talya Conroy -- Actors Theatre ARTfactory

LITTLE SHOP OF HORRORS

2%

Iris DeWitt -- Actors Theatre ARTfactory

FOOTLOOSE

2%

Jennifer Redford -- Next Stop Theatre Company

1776

2%

Chris Dockins -- Good Shepherd Players

FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF

11%

Alaina (AJ) Jenkins -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

METAMORPHOSES

8%

Emma Callagy -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

ARSENIC & OLD LACE

7%

Allen McRae -- StageCoach Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

6%

Andrew Morin -- Fauquier Community Theater

THE PLAY THAT GOES WRONG

6%

Esther Wells -- Fauquier Community Theater

THE FULL MONTY

5%

Rahael Rabinovitz -- The Arlington Players

A STREETCAR NAMED DESIRE

4%

Lauren Sunday -- Sterling Playmakers

ARSENIC & OLD LACE

4%

Scott Strasbaugh -- StageCoach Theatre

A CHRISTMAS STORY

4%

Katie Pond -- StageCoach Theatre

A STREETCAR NAMED DESIRE

4%

Tony Bonieski -- Sterling Playmakers

THE NEWBORN KING

4%

Ashley Curtis -- Maryiesha

CHRISTMAS BELLES

3%

Jon Radulovic -- Prince William Little Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

3%

Nate Eagle -- Rockville Little Theatre

YOUNG FRANKENSTEIN

3%

Kat Gorlenko -- Montgomery College Summer Dinner Theatre

A CHRISTMAS STORY

3%

Dino Coppa Sr -- StageCoach Theatre

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

3%

Bill Hurlbut -- Silver Spring Stage

KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY

2%

Kate Bierly -- Prince William Little Theatre

METAMORPHOSES

2%

Hayden Polsky -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

2%

Lisa Singleton -- Rockville Little Theatre

COLD COUNTRY

2%

Elgin Martin -- ExPats Theatre

STEAL AWAY

2%

Robin Lynn Reaves -- Sterling Playmakers

EVERYTHING IS WONDERFUL

2%

Dave Wright -- Dominion Stage

THE CHRISTMAS BELLES

2%

Liz Mykietyn -- Prince William Little Theatre

CHRISTMAS BELLES

2%

Erika Horton -- Prince William Little Theatre

EVERYTHING IS WONDERFUL

2%

Amanda Brenner -- Dominion Stage

ALL MY SONS

8%

Anastasia Hanchak -- Actors Theatre ARTfactory

THE AMERICAN FIVE

7%

Aaron Bliden -- Ford's Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

5%

Amber Gibson -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

FRANKENSTEIN

5%

Anna Takayo -- Shakespeare Theatre Company

THE AGE OF INNOCENCE

4%

Felicia Curry -- Arena Stage

CLYDE'S

4%

Jummy Lash -- Workhouse Arts Center

KIM'S CONVENIENCE

3%

Zion Jang -- Olney Theatre Center

SLEEPOVA

3%

Ciara Hargrove -- Olney Theatre Center

THE PIANO LESSON

3%

Deidra Starnes -- 1st Stage

THE SHAWSHANK REDEMPTION

3%

Matt Baughman -- Next Stop Theatre Company

MACBETH

3%

Emily Karol -- Maryland Renaissance Festival

THE DRAGON

3%

Gabriel Alejandro -- Spooky Action Theater

KIM'S CONVENIENCE

3%

Tuyết Thị Phạm -- Olney Theatre Center

THE DRAGON

3%

Ryan Sellers -- Spooky Action Theater

THE AMERICAN FIVE

2%

Yao Dogbe -- Ford's Theatre

FUENTEOVEJUNA

2%

Luz Nicolás -- GALA Hispanic Theatre

FUENTEOVEJUNA

2%

Luis Obed -- GALA Hispanic Theatre

WOMAN ON FIRE

2%

Lenny Mendez -- Creative Cauldron

THE INHERITANCE

2%

Jamar Jones -- Round House Theatre

TWELFTH NIGHT

2%

Hunter Ringsmith -- Folger Theatre

THE SHAWSHANK REDEMPTION

2%

Oscar Salvador Jr. -- Next Stop Theatre Company

DEATH ON THE NILE

2%

Nancy Robinette -- Arena Stage

NEW BORN KING

2%

Ashley Curtis -- Maryiesha

KIM'S CONVENIENCE

2%

Justine ‘Icy’ Moral -- Olney Theatre Center

AN IRISH CAROL

2%

Matt Bannister -- Keegan Theatre

INTO THE WOODS

16%

- Pied Piper Theatre

A YEAR WITH FROG AND TOAD

14%

- Rockville Musical Theatre

FOOTLOOSE

12%

- Encore Stage & Studio

HIP HOP ANANSI

10%

- Kogod Theatre

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

9%

- STARS Performing Arts

HERSHEL AND THE HOLIDAY GOBLINS

9%

- City of Fairfax Theatre Company

TWELFTH NIGHT

8%

- STARS Performing Arts

SPRING AWAKENING

8%

- STARS Performing Arts

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

7%

- Next Generation Arts Council

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

4%

- SOMERS VOICE & UMBIANCE

JACK & THE BEANSTALK

4%

- British Players

ALADDIN

18%

- Creative Cauldron

A CHRISTMAS CAROL

14%

- Ford's Theatre

FINN

9%

- Kennedy Center

CHARLOTTE'S WEB

9%

- Adventure Theatre MTC

PETER AND THE STAR CATCHER

7%

- The Puppet Co.

THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER

7%

- Stagecoach Theatre

THE NUTCRACKER

6%

- The Puppet Co.

FRIDA LIBRE

6%

- GALA Hispanic Theatre

JENNIE THE CAT’S HALLOWEEN ADVENTURE

4%

- The Puppet Co.

HIP HOP ANANSI

4%

- Kogod Theatre

MADELINE'S CHRISTMAS

4%

- Creative Cauldron

TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF

4%

- The Puppet Co.

ONCE UPON A TIME... AND TWO ARE THREE!

3%

- GALA Hispanic Theatre

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

- Woolly Mammoth Theatre Company

PETER AND THE WOLF

2%

- The Puppet Co.

PETER AND THE WORLF

1%

- The Puppet Co.

10%

Stars Performing Arts

8%

Prince William Little Theatre

8%

The Little Theatre of Alexandria

7%

The Arlington Players

7%

Wildwood Summer Theatre

5%

Sterling Playmakers

5%

Upper Room Theatre Ministry

5%

Fauquier Community Theater

4%

StageCoach Theatre

4%

Reston Community Players

4%

Silver Spring Stage

4%

The Reston Community Players

4%

Pied Piper Theatre

3%

Rockville Little Theatre

3%

Next Generation Arts Council

3%

Triune Entertainment LLC

2%

City of Fairfax Theatre Company

2%

Rockville Musical Theatre

2%

St. Mark's Players

1%

Arlington Players

1%

British Players

1%

Victorian Lyric Opera Company

1%

McLean Community Players

1%

ExPats Theatre

1%

Jupiter Theatre Company

13%

Signature Theatre

11%

Workhouse Arts Center

10%

Olney Theatre Center

9%

Actors Theatre ARTfactory

7%

Arena Stage

7%

GALA Hispanic Theatre

5%

Ford's Theatre

5%

Round House Theatre

3%

Creative Cauldron Stage

3%

Maryland Renaissance Festival

2%

Spooky Action Theater

2%

Shenandoah Summer Music Theatre

2%

The Puppet Co.

2%

Theatre Prometheus

2%

Theater Alliance

2%

Studio Theatre

2%

Next Stop Theatre Company

2%

1st Stage

2%

NextStop Theatre

2%

Keegan Theatre

1%

Songs of the Goat

1%

Pinky Swear Productions

1%

Constellation Theatre

1%

Nu Sass Productions

1%

Maryland Ensemble Theatre

