First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards; MONARCH Leads Best Musical!

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Washington, DC Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Madelyn Regan
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
21%
Ariel Friendly
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
17%
Carolina Tomasi
- EVITA
- Silhouette Stages
12%
Esther Wells
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
11%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
10%
Hannah Gilberstadt
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
8%
Renée De Ponte
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
6%
Rob Tessier
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
5%
Darren Badley
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
5%
Matt Moore
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
5%Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Joe Mallon
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
18%
Amber Patrice Coleman
- GALATEA
- Theatre Prometheus
11%
Adam Meir
- THE JEWISH DOG
- 1st Stage
10%
Fran Tapia
- UNRELEASED
- Spooky Action Theater
7%
Yael Schoenbaum
- GALATEA
- Theatre Prometheus
7%
Christine Dwyer
- ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC
- Atlas Performing Arts Center
6%
Rex Daugherty
- THE WELL
- Atlas Performing Arts Center
6%
Rachel Potter
- ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC
- Atlas Performing Arts Center
5%
Cate Ginsberg
- GALATEA
- Theatre Prometheus
5%
Hedy Valentine
- GALATEA
- Theatre Prometheus
5%
Ken Avis and Lynn Veronneau
- VERONNEAU
- Creative Cauldron
4%
Lucy Eden
- CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
4%
Jules Galore
- DR. VAGENSTEIN'S HOUSE OF WHORROR
- The Sirens of Sin
4%
Venus Star Trap
- BIHARD: STRIPPY KAY YAY
- The Sirens of Sin
3%
Jack Rabbit
- BIHARD: STRIPPY KAY YAY
- The Sirens of Sin
3%
Daheli Hall
- SPADURA
- 1st Stage
3%Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Phillip Smith Cobbs
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
13%
John Poncy
- SPRING AWAKENING
- STARS Performing Arts
12%
Ariel Kraje
- SHREK
- McLean Community Players
10%
Bree Breeden
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
7%
Christie Dubnansky
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
6%
Jolene Veettese
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
6%
Stefan Sittig
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
5%
Giorgia Dallasta
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
5%
Gabrielle Tessier
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
5%
Umbiance
- HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
5%
Katie Quinn
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
4%
Marianna Constable
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
4%
Caitlin Valleskey and Madelyn Zaccari
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%
Krissy McGregor
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
4%
Nancy Scales
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
3%
Fiona H.R. Murphey
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Madelyn Zaccari
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
1%Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Anna Longenecker
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
11%
Sergio Trujillo
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
9%
Kimberly Geipel
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
9%
Ani Taj
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
6%
Brittany Joy Peterson
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
5%
Jeff Calhoun
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
5%
Kelly Crandall d’Amboise
- FROZEN
- Olney Theatre Center
5%
Valeria Cossu
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
4%
Christopher Gattelli
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
4%
Karla Puno Garcia
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
4%
Stefan Sittig
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Emma Jaster
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
4%
Danny Mefford
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
Irina Tsikurishvili
- THE IMMIGRANT
- Synetic
3%
Stefan Sittig
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
3%
Bess Kaye
- THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
3%
Fiona H.R. Murphey
- GALATEA
- Theatre Prometheus
3%
Stefan Sittig
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Robert Bowen Smith
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
2%
Marcia Milgrom Dodge
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
2%
Siani Nicole
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%
Byron Easley
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
2%
Shana Laski
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
1%
Shea Sullivan
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Riley Leonhardt
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
12%
Anna Marquardt
- YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
10%
Amber Kiffney
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
9%
Lori Crockett and Lisa Leary
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
9%
Bailey Hammett
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
7%
Kyna Chilcot
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
7%
Ruth Williamson
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
5%
Giuliana Weiss
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
5%
Giuliana Weiss
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
5%
Jennifer Morrissey
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
5%
Janine Sunday, Sarah King
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Young Artists of America
4%
Jennifer Morrisey
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
4%
Riley Lionhardt
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Donna Breslin
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
3%
Jennifer Morrissey
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%
Donna Sisson
- LUCKY STIFF
- Good Shepherd Players
2%
Laura W. Andruski
- THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
2%
Kyna Chilcot
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Michelle Matthews
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Jill Jago
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Charlynn Mills
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
12%
Alejo Vietti
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
8%
Erik Teague
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
7%
Ashlynne Ludwig
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
7%
Rukiya Henry-Fields
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
7%
Ivania Stack
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
5%
Sarah Cubbage
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
5%
Lina Cho
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
5%
Kendra Rai
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Cidney Forkpah
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
4%
Fabio Toblini
- THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
4%
Linda Cho
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
3%
Nyasia Klusmann
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Becca Janney
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
3%
Charlie VanKirk
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
3%
Sarafina Bush
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Johnna Presby
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
3%
Cody Von Ruden
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
3%
Karen Perry
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%
Erik Teague
- THE IMMIGRANT
- Synetic
2%
Danielle Preston
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
2%
Danielle Preston
- KING JAMES
- Roundhouse
2%
Rakell Foye
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
2%
Herin Kaputkin
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
2%
Julie Cray Leong
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
1%Best Dance Production (Non-Professional) JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
32%JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
30%ANNIE
- Triune Entertainment LLC
20%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
18%Best Dance Production (Professional) FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
26%STEP AFRIKA
- Arena Stage
20%SISTER ACT
- Ford's Theatre
15%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
15%ATLANTIC PARADOX
- Moveius Contemporary Ballet
8%MUSE
- Moveius Contemporary Ballet
6%DANCE²
- Kogod Theatre
5%DOLOR Y SABOR
- Gabriel Mata
5%Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Mel McCleerey
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
10%
John Poncy
- SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
9%
Mark McKinnon
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
7%
Alexa Roggenkamp/Preston Grover
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
6%
Sarah Hardy
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
6%
Andrew JM Regiec
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
5%
Caitlin Valleskey
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
5%
Fred Zirm
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
4%
Esther Wells
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
4%
Sierra Lockrem
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
4%
Rob Tessier
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
4%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Mercedes Blankenship
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
3%
Matt Moore
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
3%
Andrew Regnic
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
3%
Michael Kharfen
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
3%
Nancy Lavallee
- 1776
- Good Shepherd Players
3%
Scott Olson
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
3%
Angela Somers
- HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE
2%
Jennifer Hardin
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
2%
Matt Moore
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
2%
Renée De Ponte
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Margo Myst McCready
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Laura W. Andruski
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
2%
Matt Bannister
- COMPANY
- Silver Spring Stage
1%Best Direction Of A Musical (Professional)
Sergio Trujillo
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
10%
Alan Muroaka
- FROZEN
- Olney Theatre Center
10%
Chris Maulden
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
9%
Valeria Cossu
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
7%
Amy Anders Corcoran
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
7%
Emily “EJ” Jonas
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
6%
Matthew Gardiner
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
6%
Kimberly Kemp
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Christopher Gattelli
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
5%
Jeff Calhoun
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
5%
Ricky Drummond
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
4%
Elizabeth Dinkova
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
4%
Anne Kauffman
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
4%
Marcia Milgrom Dodge
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
3%
Matt Conner
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Lee Sunday Evans
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
2%
Mollie Greenberg
- JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
2%
Ingrid Bork
- JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
2%
Matt Conner
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
1%
Scott Moreau
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
1%Best Direction Of A Play (Non-Professional)
Molly Marsh
- TWELFTH NIGHT
- Stars Performing Arts
10%
KenYatta Rogers
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
10%
Rikki Howie Lacewell
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- 2nd Star Productions
9%
Scott Olson
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
8%
John Geddie
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
8%
Jarod Glou
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
7%
Tony Marshak
- DRACULA
- StageCoach Theatre
7%
Danni Guy
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
6%
Chris D'Angelo
- FOOL FOR LOVE
- NOVA Nightsky Theater
5%
Laura W. Andruski
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
4%
Eleanore Tapscott
- ALABAMA STORY
- Colonial Players of Annapolis
4%
Kat Brais
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
4%
Terri Ritchie
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Matt Moore
- FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
3%
Kim Leone
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
3%
Kat Brais
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
3%
Karin Rosnizeck
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Jessie Roberts
- DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
2%
Leah Daily
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
2%
Rikki Lacewell
- DOT
- Silver Spring Stage
1%Best Direction Of A Play (Professional)
Ahryel Tinker
- ALL MY SONS
- Actors Tgeatre ARTfactory
12%
Tom Story
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
7%
Aaron Posner
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
7%
Gustavo Ott
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
6%
Emily Burns
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
4%
Josh Sticklin
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
4%
Rikki Howie Lacewell
- CHICKEN AND BISCUITS
- Next Stop Theatre Company
4%
Chaz Pando
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
4%
Aria Velz
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
4%
Thomas Plott
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
3%
Alex Levy
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
3%
Laura Connors Hull
- STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
3%
Tracey Erbacher
- GALATEA
- Theatre Prometheus
3%
Elizabeth Dinkova
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
3%
Paige Hernandez
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
3%
Evan Hoffman
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
3%
Aria Velz
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
3%
Danielle Drakes
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
2%
Ileana Blustein
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Ruben Santiago-Hudson
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
2%
Kimberly Kemp
- EVERY BRILLIANT THING
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Mollie Greenberg
- TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF
- The Puppet Co.
2%
José Luis Arellano
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
2%
Kent Gash
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
2%
Séamus Miller
- THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
2%Best Ensemble (Non-Professional) SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
9%HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
8%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
6%SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
6%SHREK
- McLean Community Players
5%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
4%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Stars Performing Arts
4%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
4%THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
3%CLUE
- Goose Creek Players
3%PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Little Theater of Alexandria
3%BAD GIRLS OF WESTERN LIT
- City of Fairfax Theatre Company
3%JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
2%HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
2%JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
2%DRACULA
- StageCoach Theatre
2%JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
2%THE METROMANIACS
- St. Mark's Players
2%FOR COLORED GIRLS...
- 2nd Star Productions
2%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
2%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
1%Best Ensemble (Professional) SISTER ACT
- Ford's Theatre
8%CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
6%DAMN YANKEES
- Arena Stage
6%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
6%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
6%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
6%CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
6%WAITRESS
- Olney Theatre Center
4%MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
4%THE INHERITANCE
- Round House Theatre
4%PLAY ON!
- Signature Theatre
4%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
3%FROZEN
- Olney Theater
3%ALADDIN
- Creative Cauldron
2%FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
2%KIMBERLY AKIMBO
- The National Theatre
2%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
2%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
2%GALATEA
- Theatre Prometheus
2%FROZEN
- Olney Theatre Center
2%SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
2%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
2%FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
2%THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
1%THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Dan Martin
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
12%
Ken and Patti Crowley
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
12%
William Waugh
- SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
11%
Ken and Patti Crowley
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
8%
Terry Smith
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
7%
Emanuel Wright
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
7%
Scott Monin
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
7%
Dan Martin
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
6%
Stephen Deming
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
5%
Jack Tessier
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
5%
Jake Gunter
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
5%
Stacy King
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
5%
Jack Tessier
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
3%
Stephen Deming
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
3%
Ian Claar
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Don Slater
- CHURCH AND STATE
- Silver Spring Stage
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Andrew Harasty
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
9%
Andrew Harasty
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
8%
Christina Watanabe
- FROZEN
- Olney Theatre Center
7%
Hailey LaRoe
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
7%
Alberto Segarra
- THE GARBOLOGISTS
- Theater Alliance
5%
Adam Honoré
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
5%
Philip S. Rosenberg
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
5%
Max Doolittle
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
5%
Colin K. Bills
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
4%
Sage Green
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
4%
Colin K. Bills
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%
Lynn Joslin
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
3%
Jeanette Oi-Suk Yew
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Amith Chandrashaker
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%
Hailey LaRoe
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Rui Rita
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
2%
E-hui Woo
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
2%
Mike Durst
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
2%
Minjoo Kim
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
Japhy Weideman
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
2%
E-hui Woo
- CRAIGSLISTED
- Nu Sass Productions
2%
Solomon HaileSelassie
- THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
2%
Hailey LaRoe
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
2%
Hannah Kelly
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Max Doolittle
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Nancy Huddleston
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
13%
Garrett Jones
- THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
7%
Anton Van De Motter
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
7%
Chris Zavadowski
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
7%
Rachel Bradley
- SHREK
- McLean Community Players
7%
Cate Murray
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
6%
Matthew Brown
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Stars Performing Arts
6%
Aaron Harding
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
6%
Cate Murray
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
6%
Matthew Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- City of Fairfax Theatre Company
4%
Mark V. Deal
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Deacon Withers
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%
Mark V. Deal
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
4%
Matthew Dohm
- COMPANY
- Silver Spring Stage
4%
Jackie Owen
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
3%
George Fulda
- SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Lori Roddy
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
3%
Cate Murray
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Martrice Clark
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
2%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Ahryel Tinker
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
13%
Adam Rothenberg
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
13%
Matthew Scarborough
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
8%
William Yanesh
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
8%
Paige Austin Rammelkamp
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
8%
Christopher Youstra
- FROZEN
- Olney Theatre Center
6%
Walter “Bobby” McCoy
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
6%
Marika Countouris
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
5%
Dolores Duran-Cefalu
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
5%
Christopher Youstra
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
4%
Lucia LaNave
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
4%
Paige Rammelkamp
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%
Ben Moss
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
4%
Elisa Rossman
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
3%
Josh Schmidt
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
3%
Rebekah Bruce
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%Best Musical (Non-Professional) HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
8%SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
7%THE PRODUCERS
- Reston Community Players
6%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
5%FOOTLOOSE
- MC Summer Dinner Theatre
5%ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
5%SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
5%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
4%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%THE LIGHTNING THIEF
- The Sterling Playmakers
4%THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
4%BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
4%INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
3%TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
3%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
3%SHREK
- McLean Community Players
3%JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
3%JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
2%BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
2%1776
- Good Shepherd Players
2%FUN HOME
- Dominion Stage
2%COMPANY
- Silver Spring Stage
2%SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
2%Best Musical (Professional) WAITRESS
- Olney Theatre Center
9%DAMN YANKEES
- Arena Stage
8%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
7%SISTER ACT
- Ford's Theatre
6%IN THE HEIGHTS
- Signature Theatre
6%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
5%CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
5%FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
5%KIMBERLY AKIMBO
- The National Theatre
5%SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
4%SCHMIGADOON
- Kennedy Center
4%FROZEN
- Olney Theatre Center
4%PLAY ON!
- Signature Theatre
4%ALADDIN
- Creative Cauldron
4%LITTLE SHOP OF HORRRORA
- Actors Theatee ARTfactory
3%FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
3%COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
3%THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
2%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
2%FINN
- Kennedy Center
2%ANNIE
- Compass Rose Theater
2%SONDHEIM
- Creative Cauldron
1%PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
1%BLACK MAGIC
- Spooky Action
1%Best New Play Or Musical (Non-Professional) HERSHEL AND THE HANNUKAH GOBLINS
- City of Fairfax Theatre Company
21%INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
19%WORLD OF SPYCRAFT
- Sterling Playmakers
18%DEATH SENTENCE
- A Taste For Murder Productions
13%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
8%THE PIT
- Confetti Collective
8%COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
6%ECLIPSING STARS
- Avant Bard Theatre
6%Best New Play Or Musical (Professional) SCHMIGADOON
- Kennedy Center
13%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
12%CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
10%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
10%SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
9%THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
6%WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
5%FINN
- Kennedy Center
4%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
4%WE ARE GATHERED
- Arena Stage
4%FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT
- Arena Stage
3%WOMBAT DROOL
- Nu Sass Productions & Uncle Funsy
3%CRAIGLISTED
- Nu Sass Productions
2%THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
2%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
2%DATA
- Arena Stage
2%TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF
- The Puppet Co.
2%THE GARBOLOGISTS
- Theater Alliance
2%CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
1%THE HORSE & CARRIAGE
- Prologue Theatre
1%Best Performer In A Musical (Non-Professional)
CJ Winston
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%
Benjamin Mutterperl
- SWEENEY TODD
- Stage Coach Theater Company
5%
Abby Rozmajzl
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
5%
Anna Marquardt
- LEGALLY BLONDE
- The Arlington Players
4%
Lauren Baker
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
4%
Brian Ashton
- FOOTLOOSE
- MC Summer Dinner Theatre
4%
Chloe Steverson
- INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
4%
Chelsea Williamson
- THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
3%
Alden Michels
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Alex Lew
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
3%
Andy Shaw
- GUTENBERG!
- City of Fairfax Theatre Company
3%
Jonathan Grygiel
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
3%
Cam Powell
- SHREK
- McLean Community Players
2%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Lindsay Nicole Steinberg
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
2%
Michael E. McGovern
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
2%
Becca Harney
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
2%
Anna Jones
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Noah Mutterperl
- THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
2%
Peter M Marsh
- GUTENBERG! THE MUSICAL!
- City of Fairfax Theatre Company
2%
Carolina Tomasi
- EVITA
- Silhouette Stages
2%
Hedy Valentine
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Montgomery College Summer Dinner Theatre
2%
Tianna Leon
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%
Shakil Azizi
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
2%
Ryan Schaffer
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
2%Best Performer In A Musical (Professional)
Lauren Adams
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
6%
Erin Weaver
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
6%
Alex De Bard
- FROZEN
- Olney Theatre Center
5%
Chris Maulden
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Ariel Friendly
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%
Rob McClure
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
4%
Alan Gutierrez-Urista
- ALADDIN
- Creative Cauldron
4%
Shakil Azizi
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Workhouse Arts Center
4%
Gabriela Hernandez
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Kareem Taylor
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Nia Savoy-Dock
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Joshua Mutterperl
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Garrett Walsh
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Workhouse Arts Center
3%
Taylor Iman Jones
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Christopher Beatley
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Jordan Donica
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
3%
Ana Villafañe
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
3%
Jalisa Williams
- PLAY ON!
- Signature Theatre
2%
Brigid Wallace Harper
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
2%
MALINDA
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
Sherri L. Edelen
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
2%
Craig Wallace
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
2%
Facundo Agustín
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
2%
Rebecca Parsons
- LITTLE AHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Fran Tapia
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
2%Best Performer In A Play (Non-Professional)
Sasha Wendell
- TWELFTH NIGHT
- Stars Performing Arts
11%
Brad Newberg
- CLUE
- Goose Creek Players
6%
Eileen Marshall
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
5%
Eric Kennedy
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
5%
Yael Schoenbaum
- PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
5%
William Nash
- HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
4%
Allen McCrae
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
4%
Mel McCleerey
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
4%
Joshua Mutterperl
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
4%
Ilan Komrad
- DRACULA
- StageCoach Theatre
3%
Ephraim Nehemiah
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
3%
Terry Bartlebaugh
- EMMA
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
3%
Suzy Alden
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Little Theater of Alexandria
3%
Betty Meeks
- THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
3%
Charlene Sloan
- THE CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Carolyn Corsano Wong
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Caroline Kinney
- DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
3%
Scott Heine
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
2%
Mary Rodriguez
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
2%
Lourdes Turnblom
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
2%
Stephen Yednock
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
2%
John Mathews
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
1%
Tristan Poje
- THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
1%
Jess Rawls
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
1%
Kieran Kelly
- FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
1%Best Performer In A Play (Professional)
Giselle González
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
10%
Noah Mutterperl
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
7%
Andrew Chi
- ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
5%
Adam Poss
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
5%
Miss Kitty
- STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
5%
John Leguizamo
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
3%
Iris DeWitt
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%
David Gow
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
3%
Angelo Harrington II
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
3%
Surasree Das
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
3%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
3%
Rebecca S'manga Frank
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
2%
Justine 'Icy' Moral
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%
Fran Tapia
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
2%
Curtis McNeil
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
2%
Yao Dogbe
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Nick Westrate
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
2%
Cristina Sánchez
- NATIVE GARDENS
- Next Stop Theatre Company
2%
Brianna Rodriguez-Day
- THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%
Matthew Shea
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
2%
Stan Kang
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%
David Johnson
- EVERY BRILLIANT THING
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Renea S. Brown
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Jordi Bertran Ramirez
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
2%
Elgin Martin
- THE AMERICA PLAY
- Perisphere Theatre
2%Best Play (Non-Professional) THE PLAY THAT GOES WRONG
- Arlington Players
11%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
10%FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
8%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
6%A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
6%HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
5%METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
5%THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
5%THE BAD GIRLS OF WESTERN LIT
- City of Fairfax Theatre Company
4%DRACULA
- StageCoach Theatre
4%CLUE
- Goose Creek Players
4%THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
4%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
3%WOMBAT DROOL
- Nu Sass
3%THE CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
3%CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
3%PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
2%EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
2%THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
2%DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
2%FOOL FOR LOVE
- NOVA Nightsky Theater
1%EMMA
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
1%FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
1%Best Play (Professional) CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
8%FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
7%THE INHERITANCE
- Round House Theatre
6%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
6%THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
5%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
5%THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
5%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
4%THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
4%SUMMERTIME
- Solas Nua / Murmuration
4%CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
3%SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
3%THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
3%KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
3%THE PIANO LESSON
- 1st Stage
3%ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
3%RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%GALATEA
- Theatre Prometheus
2%THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%THE IMMIGRANT
- Synetic
2%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%EVERY BRILLIANT THING
- Actors Theatre ARTfactory
2%FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional) HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
13%
Alexander Weiss
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
8%
August Henney
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
7%
James Maxted and Peter Marsh
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
5%
Bob Oetting
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
5%
Dan and Sheila Widerski
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Glen Bartram
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
4%
Danielle Tepe
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
4%
Bill Pressly
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
4%
Andrew McMichael
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
4%
Jarret Baker
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
4%
Esther Wells
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
3%
Terry Smith
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
3%
Peter Marsh
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
3%
Pat Haggerty
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
3%
Kim Leone
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Margarita Syrocheva
- HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
3%
Doug Barylski
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Steve Cooper
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
2%
Peter Marsh
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
2%
Noah Beye
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
2%
Vincent Worthington
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Karin Thorndike
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
2%
Maggie Modig
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
2%
Joey Olson
- DOT
- Silver Spring Stage
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Reilly Cooper
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
9%
Alexander Dodge
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
8%
Robert Brill
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
7%
Jimmy Conroy
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Grisele González
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
6%
Abigail Copeland
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
5%
Lee Savage
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
5%
Paige Hathaway
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Paige Hathaway
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Debra Kim Sivigny
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
4%
Lawrence E. Moten III
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
4%
Gisela Estrada
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
4%
Andrew R. Cohen
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
4%
Margarita Syrocheva
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
4%
Lee Savage
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
3%
Simone Schneeberg
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
3%
Arnulfo Maldonado
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
3%
Simone Schneeberg
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Giorgos Tsappas
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
2%
Kristen Albert
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
2%
Kathryn Kawecki
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
2%
Sara Ryung Clement
- FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT
- Arena Stage
2%
Margarita Syrocheva
- DANCE²
- Kogod Theatre
2%
Margie Jervis
- WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
1%
Nadir Bey
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Wil Taft
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
17%
Elizabeth Shaher
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
12%
Connor Lugo-Harris
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
9%
Dan Martin
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
8%
Leo Grierson
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
8%
Dan Martin
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
8%
Frankie Stamps
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
7%
Aaron Skolnik
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
6%
Fred Muller
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
5%
Matt Silverman
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
5%
Connor Lugo-Harris
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
4%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Wil Taft
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Jeff Miller
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%
Karin Rosnizeck
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Walter Trarbach
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
13%
Brandon Cook
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
10%
David Budries
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
8%
Nick Kourtides
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
8%
Brandon Cook
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
8%
Alec Green
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
7%
Brandon Cook
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
5%
Konstantine Lortkipanidze
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
4%
Josh Schmidt
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
4%
DJ Potts
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
4%
Kai Harada
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
Jesús D. Cortés
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
3%
Kevin Lee Alexander
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
3%
Kathy Ruvuna
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
3%
Levi Manners
- GALATEA
- Theatre Prometheus
3%
Lindsay Jones
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
3%
Jenny O'Malley
- SUMMERTIME
- Solas Nua / Murmuration
2%
Lex Allenbaugh
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Navi
- CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
2%
Navi
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
2%
Justin Schmitz
- HANG
- 1st Stage
2%
Neil McFadden
- WOMBAT DROOL
- Nu Sass Productions & Uncle Funsy
2%
Cresent Haynes
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
1%
Lex Allenbaugh
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
1%Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Benjamin Mutterperl
- LES MISERABLES
- Pied Piper Theatre Company
7%
Anthony Williams
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
7%
Lauren Baker
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
5%
Adam Gurson
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Adamo The Poet
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
4%
Andie Matten
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Steve Cairns
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Adrianna Weir
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
4%
Shelby Young
- SHREK
- McLean Community Players
4%
James Riggs
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
3%
Nick Villacorte
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
3%
Ryan Schaffer
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
3%
Akiba Robinson
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
3%
Katie Weigl
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
3%
Chris Anderson
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
2%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Avery Heisey
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Connor Myrna
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
2%
Ashely Curtis
- THE NEWBORN KING
- Maryiesha
2%
Meliisa Pieja
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
2%
Jake C. Schwartz
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
2%
Brandon Schenk
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%
Sam Intrater
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Chris Dockins
- 1776
- Good Shepherd Players
2%
Cam Powell
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Ali Curd
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
7%
Allison Blackwell
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
7%
Noah Mutterperl
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
5%
Ariel Friendly
- ALADDIN
- Creative Cauldron
4%
John Poncy
- TURN OF THE SCREW
- Creative Cauldron
4%
Rachael Small
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
4%
Chris Beatley
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
4%
The Gargoyles
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%
Timothy King
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Byronha Marie
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
4%
Shoshana Bean
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
Brent Stone
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
3%
Kanysha Williams
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Ryan Sellers
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
3%
Whit Jenkins
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Kennedy Kanagawa
- FROZEN
- Olney Theatre Center
3%
Quentin Earl Darrington
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
3%
Caitlin Brooke
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Debbie Mobley
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Rachael Fine
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
3%
Lori Fabian
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Talya Conroy
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Iris DeWitt
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Jennifer Redford
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
2%
Chris Dockins
- 1776
- Good Shepherd Players
2%Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Alaina (AJ) Jenkins
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
11%
Emma Callagy
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
8%
Allen McRae
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
7%
Andrew Morin
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
6%
Esther Wells
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
6%
Rahael Rabinovitz
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
5%
Lauren Sunday
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
4%
Scott Strasbaugh
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
4%
Katie Pond
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
4%
Tony Bonieski
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
4%
Ashley Curtis
- THE NEWBORN KING
- Maryiesha
4%
Jon Radulovic
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Nate Eagle
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
3%
Kat Gorlenko
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Montgomery College Summer Dinner Theatre
3%
Dino Coppa Sr
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
3%
Bill Hurlbut
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%
Kate Bierly
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
2%
Hayden Polsky
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
2%
Lisa Singleton
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
2%
Elgin Martin
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Robin Lynn Reaves
- STEAL AWAY
- Sterling Playmakers
2%
Dave Wright
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
2%
Liz Mykietyn
- THE CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Erika Horton
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Amanda Brenner
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
2%Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Anastasia Hanchak
- ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
8%
Aaron Bliden
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
7%
Amber Gibson
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
5%
Anna Takayo
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
5%
Felicia Curry
- THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
4%
Jummy Lash
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
4%
Zion Jang
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
3%
Ciara Hargrove
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
3%
Deidra Starnes
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
3%
Matt Baughman
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
3%
Emily Karol
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
3%
Gabriel Alejandro
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
3%
Tuyết Thị Phạm
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
3%
Ryan Sellers
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
3%
Yao Dogbe
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Luz Nicolás
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
2%
Luis Obed
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
2%
Lenny Mendez
- WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
2%
Jamar Jones
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
2%
Hunter Ringsmith
- TWELFTH NIGHT
- Folger Theatre
2%
Oscar Salvador Jr.
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
2%
Nancy Robinette
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%
Ashley Curtis
- NEW BORN KING
- Maryiesha
2%
Justine ‘Icy’ Moral
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%
Matt Bannister
- AN IRISH CAROL
- Keegan Theatre
2%Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional) INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
16%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Rockville Musical Theatre
14%FOOTLOOSE
- Encore Stage & Studio
12%HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
10%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
9%HERSHEL AND THE HOLIDAY GOBLINS
- City of Fairfax Theatre Company
9%TWELFTH NIGHT
- STARS Performing Arts
8%SPRING AWAKENING
- STARS Performing Arts
8%ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
7%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE & UMBIANCE
4%JACK & THE BEANSTALK
- British Players
4%Best Theatre For Young Audiences Production (Professional) ALADDIN
- Creative Cauldron
18%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
14%FINN
- Kennedy Center
9%CHARLOTTE'S WEB
- Adventure Theatre MTC
9%PETER AND THE STAR CATCHER
- The Puppet Co.
7%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- Stagecoach Theatre
7%THE NUTCRACKER
- The Puppet Co.
6%FRIDA LIBRE
- GALA Hispanic Theatre
6%JENNIE THE CAT’S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
4%HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
4%MADELINE'S CHRISTMAS
- Creative Cauldron
4%TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF
- The Puppet Co.
4%ONCE UPON A TIME... AND TWO ARE THREE!
- GALA Hispanic Theatre
3%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%PETER AND THE WOLF
- The Puppet Co.
2%PETER AND THE WORLF
- The Puppet Co.
1%Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Stars Performing Arts
10%
Prince William Little Theatre
8%
The Little Theatre of Alexandria
8%
The Arlington Players
7%
Wildwood Summer Theatre
7%
Sterling Playmakers
5%
Upper Room Theatre Ministry
5%
Fauquier Community Theater
5%
StageCoach Theatre
4%
Reston Community Players
4%
Silver Spring Stage
4%
The Reston Community Players
4%
Pied Piper Theatre
4%
Rockville Little Theatre
3%
Next Generation Arts Council
3%
Triune Entertainment LLC
3%
City of Fairfax Theatre Company
2%
Rockville Musical Theatre
2%
St. Mark's Players
2%
Arlington Players
1%
British Players
1%
Victorian Lyric Opera Company
1%
McLean Community Players
1%
ExPats Theatre
1%
Jupiter Theatre Company
1%Favorite Local Theatre (Professional)
Signature Theatre
13%
Workhouse Arts Center
11%
Olney Theatre Center
10%
Actors Theatre ARTfactory
9%
Arena Stage
7%
GALA Hispanic Theatre
7%
Ford's Theatre
5%
Round House Theatre
5%
Creative Cauldron Stage
3%
Maryland Renaissance Festival
3%
Spooky Action Theater
2%
Shenandoah Summer Music Theatre
2%
The Puppet Co.
2%
Theatre Prometheus
2%
Theater Alliance
2%
Studio Theatre
2%
Next Stop Theatre Company
2%
1st Stage
2%
NextStop Theatre
2%
Keegan Theatre
2%
Songs of the Goat
1%
Pinky Swear Productions
1%
Constellation Theatre
1%
Nu Sass Productions
1%
Maryland Ensemble Theatre
1%