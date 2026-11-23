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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Vermont Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Vermont Awards - Current Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Annie Torsiglieri - THE 'A' TRAIN - Northern Stage 36%

G. Richard Ames - ODD WAY TO BROADWAY - Independent 26%

Gordon Clapp - THIS VERSE BUSINESS - Northern Stage 21%

Maxine Linehan - MAXINE LINEHAN: “THIS TIME OF YEAR” HOLIDAY CONCERT - Southern Vermont Arts Center 11%

Dennis McSorley - TYPHOON OF TENDERNESS - Independent 6%

Best Choreography Of A Play Or Musical

Nicole Dirmaier - FALSETTOS - Between The Willows 22%

Michael Berresse - RENT - Weston Theater Company 16%

Keeley Agan and Kaitie Bessette - FROZEN - Lyric Theatre Company 15%

Brianna Mercado - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Northern Stage 15%

Jesse Vix - BE MORE CHILL - Stowe Theatre Guild 12%

Leah Wilks - PETER & WENDY - Northern Stage 10%

Shoshana Bass - CABARET - Wild Goose Players 4%

Sandy Borrero - MERRY WIVES - Shakespeare in the Woods 3%

Kirstin O'Brien - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - Wild Goose Players 2%

Joe Isenberg - FOOL FOR LOVE - Shaker Bridge Theatre 1%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Celeste Piette - FALSETTOS - Between The Willows 13%

Leon Dobkowski - RENT - Weston Theater Company 10%

Lyn Feinson - SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 10%

Aaron Patrick DeClerk - PETER & WENDY - Northern Stage 9%

Lexi Spanier - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Northern Stage 7%

Dawn Dudley - FROZEN - Lyric Theatre Company 6%

Madi Besso - PIPPIN - Lamoille County Players 6%

Carly Bennett - CLUE - The Shelburne Players 5%

Hayley Ryan - NO EXIT - Off Center for Dramatic Arts/Steal Fire 5%

Sarah Sophia Lidz - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Vermont Stage 4%

Martie Betts - DEAR JACK, DEAR LOUISE - Shaker Bridge Theatre 3%

Camilla Dely - WONDER! A WOMAN KEEPS A SECRET - Northern Stage 3%

Amanda Van Eps - BUG - One Room Theatrics 3%

Mary Hoadley - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Borderline Players 3%

Sarah Sophia Lidz - RHINOCEROS - Vermont Stage 2%

Alicia J. Austin - THE WORLD IS NOT SILENT - Northern Stage 2%

Jessica Della Pepa Clayton - OUR TOWN (FOR OUR COMMUNITY) - Lost Nation Theater 2%

Kat Ibasco - LEAR - Shakespeare in the Woods 2%

Lexi Spanier - THE CHILDREN - Northern Stage 1%

Martie Betts - FOOL FOR LOVE - Shaker Bridge Theatre 1%

Martie Betts - SEMINAR - Shaker Bridge Theatre 1%

Morganna Ekkens - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - Wild Goose Players 1%

Amanda Van Eps - PRIVATE PEACEFUL - One Room Theatrics 0%

Kat Ibasco - MERRY WIVES - Shakespeare in the Woods 0%

Martie Betts - THE WAVERLY GALLERY - Shaker Bridge Theatre 0%

Best Direction Of A Musical

Ry Poulin - FALSETTOS - Between The Willows 22%

Kevin David Thomas - SWEENEY TODD: IN CONCERT - Northern Stage 19%

Michael Berresse - RENT - Weston Theater Company 16%

Shannon Sanborn - PIPPIN - Lamoille County Players 13%

Michael Godsey - FROZEN - Lyric Theatre Company 12%

Ry Poulin - THRILL ME: THE LEOPOLD & LOEB STORY - Between The Willows 8%

Kianna Bromley - INTO THE WOODS - Lost Nation Theater 5%

David Stern - COMPANY - Wild Goose Players 2%

Kirstin O'Brien - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - Wild Goose Players 2%

Hallie Flower - CABARET - Wild Goose Players 1%

Best Direction Of A Play

Sarah Elizabeth Wansley - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Northern Stage 18%

Michael Fidler - SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 15%

Laura Roald - NO EXIT - Off Center for Dramatic Arts/Steal Fire 11%

Jamie Polli - CLUE - The Shelburne Players 6%

Mary Hoadley - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Borderline Players 5%

Aileen Wen McGroddy - WONDER! A WOMAN KEEPS A SECRET - Northern Stage 5%

Bill Coons - DEAR JACK, DEAR LOUISE - Shaker Bridge Theatre 5%

Mike Mitrano - BUG - One Room Theatrics 4%

Michael Fidler - UNCLE VANYA - Vermont Repertory Theatre 4%

Sarah Elizabeth Wansley - THE CHILDREN - Northern Stage 3%

Kathleen Keenan - OUR TOWN (FOR OUR COMMUNITY) - Lost Nation Theater 3%

Adrian Wattenmaker - FOOL FOR LOVE - Shaker Bridge Theatre 3%

Bill Coons - THE WAVERLY GALLERY - Shaker Bridge Theatre 3%

Eric Reid-St. John - THE SHADOW ON THE WALL - The Shelburne Players 3%

Elizabeth Dinkova - LEAR - Shakespeare in the Woods 3%

Jeanne Beckwith - LOVE'S LABOUR'S LOST - Green Mountain Shakespeare Festival 2%

Kent Burnham - SEMINAR - Shaker Bridge Theatre 2%

Rebecca Wear - THE WORLD IS NOT SILENT - Northern Stage 2%

Tom Blachly - HAMLET - Green Mountain Shakespeare Festival 2%

Fergus Ryan - RICHARD II - Green Mountain Shakespeare Festival 1%

Mike Mitrano - PRIVATE PEACEFUL - One Room Theatrics 1%

Jim Phinney - EXIT THE KING - Unadilla Theatre 1%

Best Ensemble

FALSETTOS - Between The Willows 12%

RENT - Weston Theater Company 10%

JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Northern Stage 8%

FROZEN - Lyric Theatre Company 8%

PETER & WENDY - Northern Stage 6%

SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 6%

BE MORE CHILL - Stowe Theatre Guild 4%

CLUE - The Shelburne Players 4%

SWEENEY TODD: IN CONCERT 4%

NO EXIT - Steal Fire 4%

EUREKA DAY - Shaker Bridge Theatre 4%

HATCHFORD HOTEL - The Shelburne Players 4%

NUNSENSE - Vermont Family Theatre 3%

WONDER! A WOMAN KEEPS A SECRET - Northern Stage 3%

LOVE'S LABOUR'S LOST - Green Mountain Shakespeare Festival 2%

DEAR EVAN HANSEN - Borderline Players 2%

ALL I REALLY NEED TO KNOW I LEARNED IN KINDERGARTEN - One Room Theatrics 2%

RHINOCEROS - Vermont Stage 2%

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Borderline Players 1%

THRILL ME: THE LEOPOLD & LOEB STORY - Between The Willows 1%

30UNDER60 - Full Circle Theatre Collaborative 1%

SEMINAR - Shaker Bridge Theatre 1%

UNCLE VANYA - Vermont Repertory Theatre 1%

A ROOM IN THE CASTLE - Middlebury Acting Company 1%

LEAR - Shakespeare in the Woods 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Seth Reiser - RENT - Weston Theater Company 12%

Felix Clarke - FALSETTOS - Between The Willows 12%

Andy Pearson - FROZEN - Lyric Theatre Company 10%

Jennifer Fok - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Northern Stage 9%

Emery Boisvert - UNCLE VANYA - Vermont Repertory Theatre 8%

Jamien Forrest - RHINOCEROS - Vermont Stage 8%

Roya Millard - A CHORUS LINE - Lyric Theatre Company 8%

Dan Kotlowitz - PETER & WENDY - Northern Stage 6%

Mike Mitrano - BUG - One Room Theatrics 4%

Clif Rogers - DEAR JACK, DEAR LOUISE - Shaker Bridge Theatre 3%

Jason Monmaney - SWEENEY TODD: IN CONCERT - Northern Stage 3%

Larry Miller - THE SHADOW ON THE WALL - Shelburne Town Hall 2%

Clif Rogers - THE WAVERLY GALLERY - Shaker Bridge Theatre 2%

Mike Mitrano - LEAR - Shakespeare in the Woods 2%

Brian Kenyan & Clif Rogers - FOOL FOR LOVE - Shaker Bridge Theatre 2%

Eric Watkins - WONDER! A WOMAN KEEPS A SECRET - Northern Stage 2%

Mike Mitrano - PRIVATE PEACEFUL - One Room Theatrics 1%

Clif Rogers - SEMINAR - Shaker Bridge Theatre 1%

Jennifer Fok - THE WORLD IS NOT SILENT - Northern Stage 1%

David Stern - CABARET - Wild Goose Players 1%

David Stern - COMPANY - Wild Goose Players 1%

Mike Mitrano - MERRY WIVES - Shakespeare in the Woods 0%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Becky Millard - FALSETTOS - Between The Willows 19%

Nathan Beary Loughstein - SWEENEY TODD: IN CONCERT - Northern Stage 17%

AJ Banach - SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 13%

Larry Pressgrove - RENT - Weston Theater Company 13%

Martin Hain - FROZEN - Lyric Theatre Company 11%

Isaac Besso - PIPPIN - Lamoille County Players 9%

Breydan Medbury - BE MORE CHILL - Stowe Theatre Guild 5%

Stephanie Weigand - INTO THE WOODS - Lost Nation Theater 4%

? - INTO THE WOODS - Lost Nation Theater 3%

Elsa Kennedy - LEAR - Shakespeare in the Woods 2%

Cameron Wescott - THE ADDAMS FAMILY - The Paramount Theatre 2%

Carol Cronce - COMPANY - Wild Goose Players 1%

Kyle Trombley - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - Wild Goose Players 1%

Carol Cronce - CABARET - Wild Goose Players 1%

Best Musical

FALSETTOS - Between The Willows 18%

SWEENEY TODD: IN CONCERT - Northern Stage 18%

RENT - Weston Theater Company 15%

FROZEN - Lyric Theatre Company 10%

A CHORUS LINE - Lyric Theatre Company 10%

BE MORE CHILL - Stowe Theatre Guild 8%

INTO THE WOODS - Lost Nation Theater 6%

DEAR EVAN HANSEN - Borderline Players 5%

THRILL ME: THE LEOPOLD & LOEB STORY - Between The Willows 4%

CABARET - Wild Goose Players 2%

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - Wild Goose Players 2%

COMPANY - Wild Goose Players 0%

Best New Play Or Musical

WONDER! A WOMAN KEEPS A SECRET - Northern Stage 46%

HATCHFORD HOTEL - The Shelburne Players 36%

THE SHADOW ON THE WALL - The Shelburne Players 19%

Best Performer In A Musical

Carol Dunne - SWEENEY TODD: IN CONCERT - Northern Stage 16%

AJ Banach - FALSETTOS - Between The Willows 15%

Alexis Papaleo - RENT - Weston Theater Company 14%

Jay Rivera III - A CHORUS LINE - Lyric Theatre Company 10%

Daniel Gibson - THRILL ME: THE LEOPOLD & LOEB STORY - Between The Willows 8%

Rachel Weinfeld - FROZEN - Lyric Theatre Company 7%

Leila Teitelman - FALSETTOS - Between The Willows 6%

Sarah Connor Crandell - FROZEN - Lyric Theatre Company 6%

Billy Manning - BE MORE CHILL - Stowe Theatre Guild 5%

Sarah Comtois - DEAR EVAN HANSEN - Borderline Players 4%

Meredith Ann Gaines - NUNSENSE - Vermont Family Theatre 3%

Keshia Gordon - NUNSENSE - Vermont Family Theatre 2%

Sara Hardin - NUNSENSE - Vermont Family Theatre 1%

Aidan Flower des Jardins - CABARET - Wild Goose Players 1%

Monique Schneider - NUNSENSE - Vermont Family Theatre 1%

Erin Spoerl - NUNSENSE - Vermont Family Theatre 0%

Kei Eaccarino - YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - Wild Goose Players 0%

Coleman Drew - CABARET - Wild Goose Players 0%

Gavy Kessler - COMPANY - Wild Goose Players 0%

Best Performer In A Play

Yuvraj Sathe - PETER & WENDY - Northern Stage 18%

Adriana Scalice - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Northern Stage 11%

Merrill Cameron - SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 8%

Augie Stevens - LOVE'S LABOUR'S LOST - Green Mountain Shakespeare Festival 7%

Allie Seibold - DEAR JACK, DEAR LOUISE - Shaker Bridge Theatre 5%

Marielle Renee Rousseau - NO EXIT - Off Center for Dramatic Arts/Steal Fire 4%

Craig Bailey - CLUE - The Shelburne Players 4%

Catherine Grace - NO EXIT - Steal Fire 3%

Connor Kendall - SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 3%

Maya Grace Redington - BUG - One Room Theatrics 3%

JT Turner - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Borderline Players 3%

Kyle Ferguson - UNCLE VANYA - Vermont Repertory Theatre 3%

Alex S. Hudson - THE SECRET LIFE OF MADAM CURIE - Vermont Stage 2%

Serena Brook - WONDER! A WOMAN KEEPS A SECRET - Northern Stage 2%

Maria Re - THE WAVERLY GALLERY - Shaker Bridge Theatre 2%

Tim Rush - SEMINAR - Shaker Bridge Theatre 2%

Kianna Bromley - WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Lost Nation Theater 2%

Tommy Crawford - DEAR JACK, DEAR LOUISE - Shaker Bridge Theatre 2%

Adrian Wade-Keeney - EXIT THE KING - Unadilla Theatre 2%

Kimberly Schraf - LEAR - Shakespeare in the Woods 2%

Bradford Coolidge - SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 1%

Jordan Gullickson - RHINOCEROS - Vermont Stage 1%

Daphne Zuniga - THE CHILDREN - Northern Stage 1%

Gordon Clapp - EUREKA DAY - Shaker Bridge Theatre 1%

Kim Bent - OUR TOWN (FOR OUR COMMUNITY) - Lost Nation Theater 1%

Best Play

JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Northern Stage 13%

SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 13%

CLUE - The Shelburne Players 9%

PETER & WENDY 9%

NO EXIT - Off Center for Dramatic Arts/Steal Fire 7%

BUG - One Room Theatrics 5%

UNCLE VANYA - Vermont Repertory Theatre 4%

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Borderline Players 4%

DEAR JACK, DEAR LOUISE - Shaker Bridge Theatre 4%

LOVE'S LABOUR'S LOST - Green Mountain Shakespeare Festival 4%

A ROOM IN THE CASTLE - Middlebury Acting Company 4%

EUREKA DAY - Shaker Bridge Theatre 3%

THE WORLD IS NOT SILENT - Northern Stage 3%

RHINOCEROS - Vermont Stage 3%

WONDER! A WOMAN KEEPS A SECRET - Northern Stage 3%

OUR TOWN (FOR OUR COMMUNITY) - Lost Nation Theater 3%

LEAR - Shakespeare in the Woods 2%

PRIVATE PEACEFUL - One Room Theatrics 2%

THE WAVERLY GALLERY - Shaker Bridge Theatre 1%

THE CHILDREN - Northern Stage 1%

FOOL FOR LOVE - Shaker Bridge Theatre 1%

EXIT THE KING - Unadilla Theatre 0%

MERRY WIVES - Shakespeare in the Woods 0%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Lee Savage - RENT - Weston Theater Company 12%

Ry Poulin & Benna Trachtenberg - FALSETTOS - Between The Willows 11%

David L. Arsenault - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Northern Stage 10%

Cheri Forsythe - SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 9%

Tomomi Ueda - FROZEN - Lyric Theatre Company 9%

Laura Roald - No Exit - Steal Fire 7%

Eleanor Kahn - WONDER! A WOMAN KEEPS A SECRET - Northern Stage 5%

Jeff Modereger - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Vermont Stage 5%

Paul Ledak - UNCLE VANYA - Vermont Repertory Theatre 5%

Sasha Jin Schwartz - THE CHILDREN - Northern Stage 4%

Craig Mowery - DEAR JACK, DEAR LOUISE - Shaker Bridge Theatre 3%

Evan G. Breault - BUG - One Room Theatrics 3%

Craig Mowery - EUREKA DAY - Shaker Bridge Theatre 3%

Mary Hoadley - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Borderline Players 2%

Hannah Clark - OUR TOWN (FOR OUR COMMUNITY) - Lost Nation Theater 2%

Credit Not Specific - THE SHADOW ON THE WALL - The Shelburne Players 2%

Craig Mowery - SEMINAR - Shaker Bridge Theatre 1%

David Stern - CABARET - Wild Goose Players 1%

Mary Hoadley - DEAR EVAN HANSEN - Borderline Players 1%

Craig Mowery - FOOL FOR LOVE - Shaker Bridge Theatre 1%

Peter Friedrichsen - THE SHADOW ON THE WALL 1%

John Devlin - WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Lost Nation Theater 1%

David Stern - COMPANY - Wild Goose Players 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Sadie Kraus - FALSETTOS - Between The Willows 18%

Megumi Katayama - RENT - Weston Theater Company 13%

Steve Smith - SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 12%

DJ Potts - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Northern Stage 10%

Stefan Orn Arnarson - RHINOCEROS - Vermont Stage 7%

Mirah Kozodoy - SWEENEY TODD: IN CONCERT - Northern Stage 6%

Clif Rogers - DEAR JACK, DEAR LOUISE - Shaker Bridge Theatre 5%

Cameron Wescott - BUG - One Room Theatrics 4%

Johnny Gasper - WONDER! A WOMAN KEEPS A SECRET - Northern Stage 4%

Mary Hoadley - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Borderline Players 3%

Andrew Vachon - THE SEARCH FOR SIGNS OF INTELLIGENT LIFE IN THE UNIVERSE - Lost Nation Theater 3%

DJ Potts - THE CHILDREN - Northern Stage 2%

Elsa Kennedy - LEAR - Shakespeare in the Woods 2%

Jeff Loiter - THE SHADOW ON THE WALL - The Shelburne Players 2%

Ben Montmagny - SEMINAR - Shaker Bridge Theatre 2%

David Stern - CABARET - Wild Goose Players 2%

Kathleen Keenan - OUR TOWN (FOR OUR COMMUNITY) - Lost Nation Theater 2%

Ben Montmagny - FOOL FOR LOVE - Shaker Bridge Theatre 1%

Ben Montmagny - THE WAVERLY GALLERY - Shaker Bridge Theatre 1%

Best Supporting Performer In A Musical

Holly Biracree - THE ADDAMS FAMILY - Lamoille County Players 10%

Alex Hoyt - SWEENEY TODD: IN CONCERT - Northern Stage 9%

Daniel Gibson - FALSETTOS - Between The Willows 7%

Eamon Lynch - FROZEN - Lyric Theatre Company 6%

Riley Noland - SWEENEY TODD: IN CONCERT - Northern Stage 6%

Sam Hall - BE MORE CHILL - Stowe Theatre Guild 6%

Caitlin Doak - RENT - Weston Theater Company 5%

Aaron Gabriel Graham - RENT - Weston Theater Company 5%

Aleah Papes - INTO THE WOODS - Lost Nation Theater 5%

Jessica DeMink-Carthew - HATCHFORD HOTEL - The Shelburne Players 5%

Stanley Martin - RENT - Weston Theater Company 4%

Calliope Martin - FALSETTOS - Between The Willows 4%

Karlie Kauffeld - FROZEN - Lyric Theatre Company 4%

Eamon Lynch - FALSETTOS - Between The Willows 3%

Elizabeth McElhaney - DEAR EVAN HANSEN - Borderline Players 3%

Jupiter James Rae - BE MORE CHILL - Stowe Theatre Guild 3%

Kenny Janson - FROZEN - Lyric Theatre Company 3%

Jenna Raynoha - FALSETTOS - Between The Willows 3%

Brandon Maheu - BE MORE CHILL - Stowe Theatre Guild 2%

Britt Flynn - INTO THE WOODS - Lost Nation Theater 2%

Sean Reeks - FROZEN - Lyric Theatre Company 2%

Jon Comtois - DEAR EVAN HANSEN - Borderline Players 1%

Kathleen Keenan - INTO THE WOODS - Lost Nation Theater 1%

Jesse Hawkes - INTO THE WOODS - Lost Nation Theater 0%

Liam Johnson - CABARET - Wild Goose Players 0%

Best Supporting Performer In A Play

Alex Pharo - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Northern Stage 12%

Sutton Crawford - PETER & WENDY - Northern Stage 8%

William Wilder - NO EXIT - Steal Fire 7%

Christopher Ziter - SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 6%

Brittney Malik - UNCLE VANYA - Vermont Repertory Theatre 5%

Nevada Riley - JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN - Northern Stage 5%

Ambu Dulebba - CLUE - The Shelburne Players 5%

Mary Hoadley - MURDER ON THE ORIENT EXPRESS - Borderline Players 5%

Brad Coolidge - SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 4%

Celeste Ciulla - THE WAVERLY GALLERY - Shaker Bridge Theatre 3%

Ian walls - RHINOCEROS - Vermont Stage 3%

Will Brill - WONDER! A WOMAN KEEPS A SECRET - Northern Stage 3%

Fred Patchen - LOVE'S LABOUR'S LOST - Green Mountain Shakespeare Festival 3%

Marisa Valent - BUG - One Room Theatrics 3%

Garrett Kimberly - UNCLE VANYA - Vermont Repertory Theatre 3%

Kathryn Blume - SHAKESPEARE IN LOVE - Vermont Repertory Theatre 3%

Fred Patchen - RHINOCEROS - Vermont Stage 3%

Adrian Wade - OUR TOWN (FOR OUR COMMUNITY) - Lost Nation Theater 2%

Moonshine Shorey - BUG - One Room Theatrics 2%

Susan Loynd - LOVE, LYSOL AND OTHER DELUSIONS - New Stage Players 2%

Mark S. Cartier - FOOL FOR LOVE - Shaker Bridge Theatre 2%

Sam Bolen - WONDER! A WOMAN KEEPS A SECRET - Northern Stage 2%

Tekla Stark - UNCLE VANYA - Vermont Repertory Theatre 2%

George Woodard - OUR TOWN (FOR OUR COMMUNITY) - Lost Nation Theater 2%

Bill Pelton - OUR TOWN (FOR OUR COMMUNITY) - Lost Nation Theater 1%

Best Theatre For Young Audiences Production

SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Weston Theater Company 31%

BE MORE CHILL - Stowe Theatre Guild 28%

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN - Wild Goose Players 15%

A WRINKLE IN TIME - Lost Nation Theater 15%

DEAR EVAN HANSEN - Borderline Players 12%

Favorite Local Theatre

Northern Stage 21%

Between The Willows 13%

Lamoille County Players 9%

Lyric Theatre Company 9%

Weston Theater Company 9%

Vermont Repertory Theatre 7%

Shaker Bridge Theatre 6%

Vermont Stage 5%

The Shelburne Players 5%

Borderline Players 3%

One Room Theatrics 3%

Stowe Theatre Guild 3%

Lost Nation Theater 2%

Shakespeare in the Woods 2%

Valley Players Theater 1%

Middlebury Acting Company 1%

Green Mountain Shakespeare Festival 1%

Unadilla Theatre 1%

The race is on for the Vermont Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 FALSETTOS Between The Willows 18% 2 SWEENEY TODD: IN CONCERT Northern Stage 18% 3 RENT Weston Theater Company 15% 4 FROZEN Lyric Theatre Company 10% 5 A CHORUS LINE Lyric Theatre Company 10% Best Play 1 SHAKESPEARE IN LOVE Vermont Repertory Theatre 13% 2 JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN Northern Stage 13% 3 CLUE The Shelburne Players 9% 4 PETER & WENDY 9% 5 NO EXIT Off Center for Dramatic Arts/Steal Fire 7% Favorite Local Theatre 1 Northern Stage 21% 2 Between The Willows 13% 3 Lamoille County Players 9% 4 Lyric Theatre Company 9% 5 Weston Theater Company 9% Best Performer In A Musical 1 Carol Dunne - SWEENEY TODD: IN CONCERT Northern Stage 16% 2 AJ Banach - FALSETTOS Between The Willows 15% 3 Alexis Papaleo - RENT Weston Theater Company 14% 4 Jay Rivera III - A CHORUS LINE Lyric Theatre Company 10% 5 Rachel Weinfeld - FROZEN Lyric Theatre Company 7% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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