First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Tampa Awards; ANNIE Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Tampa & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Tampa Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Tampa Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Samantha Marti-Parisi
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
15%
Canela Vasquez, NaTasha McKenzie
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
13%
Michael Raabe
- FREEFALL SINGS: SONDHEIM
- freeFall Theatre Company
11%
Dirty John's
- DIRTY JOHN'S
- Studio@620
9%
AR Williams
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
8%
Paul Berg
- EVERY BRILLIANT THING
- Carrollwood Cultural Center
8%
Terrence Jamison
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
7%
Janderlyn White
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
6%
Larry Alexander
- MY YEAR WITH LIZA
- FreeFall Theatre
5%
Robert Teasdale and Hannah Barrens
- TILL THERE WAS YOU
- FreeFall Theatre
5%
Dani Marie Eyermann
- ONE NIGHT ONLY: DANI MARIE EYERMANN
- The Studio@620
4%
Ryan Hill
- ONE NIGHT ONLY: RYAN HILL
- The Studio@620
4%
Jai Shanae
- SOULSTICE
- The Studio@620
3%Best Choreography Of A Play Or Musical
Lyla Ruth
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
19%
Chloe Lanham
- ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
14%
Christan McLaurine
- OKLAHOMA!
- New Tampa Players
10%
Ev Lomba
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Missing Piece Theatre
8%
Alexander Jones
- THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
7%
Kristie Affolter
- KISS ME, KATE
- Francis Wilson Playhouse
7%
Tatiana Eriksen
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
7%
Alexander Jones
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
6%
Michelle Petrucci
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
5%
Alexander Jones/Project Alchemy
- THE GOOD PEACHES
- American Stage
5%
Heather Kreuger
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK CHRISTMAS MUSICAL
- stageworks
4%
Jessica K Scruggs
- RING OF FIRE
- American Stage
3%
Eric Davis
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
2%
Jessica Hindsley
- HAIR
- American Stage
2%
Leann Alduenda
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Andrea Herrera
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
13%
Katrina Stevenson
- INTO THE WOODS
- SPC Theater Department
12%
Emily Karagozian
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
12%
Betty-Jane Parks
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
11%
Karen Taylor
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
6%
Lindsay Ellis
- CRAZY QUILTS
- Lab Theater Project
5%
Dee O'Brien
- THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
5%
Shelley Giles
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
4%
Karen Taylor
- THE WIZARD OF OZ
- Francis Wilson Playhouse
4%
Katrina Stevenson
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
3%
Michelle Giles
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
3%
Susan Dearden
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
3%
Katrina Stevenson
- MACBETH
- Jobsite Theatre
2%
Lindsay Ellis
- ADA AND THE ENGINE
- Stageworks Theatre
2%
Dee O'Brien
- THE MAN FROM STRATFORD
- TheatreFor
2%
Katrina Stevenson
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- Jobsite Theatre
2%
Wendell C. Carmichael
- FAT HAM
- American Stage
2%
Dee Johnson
- KEN LUDWIG'S MORIARTY
- freeFall Theatre Company
2%
Katrina Stevenson
- THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
1%
David Covach
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre
1%
Eric Davis
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%
Eric Davis
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
1%
Eric Davis
- FOR CLOSURE!
- freeFall Theatre Company
1%Best Dance Production RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood cultural center
32%XANADU
- Breakroom Entertainment
28%THE GOOD PEACHES
- American Stage
27%WITH LOVE
- ProjectAlchemy
14%Best Direction Of A Musical
Scott Cooper
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
19%
April Golombek
- ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
13%
Angel Borths
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
12%
Georgia Mallory Guy
- FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
5%
Karissa Barber
- INTO THE WOODS
- New Tampa Players
4%
Thomas Paul
- COMPANY
- Carrollwood Players
4%
Michelle Petrucci
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
4%
Thomas Pahl
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
4%
Jason Fortner
- THE WIZARD OF OZ
- Francis Wilson Playhouse
4%
Steve Bucko
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Missing Piece Theatre
4%
Michele McCarty Bronson
- THE WIZARD OF OZ
- Richey Suncoast Theatre
3%
Jason Fortner
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
3%
Eric Davis
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
3%
Karla Hartley
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- stageworks
3%
Chris Holcom
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
3%
David Jenkins
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
2%
Jason Fortner
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
2%
David Jenkins
- THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
2%
Fanni Green
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- Stageworks
2%
Eric Davis
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%
Michelle Petrucci
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
1%
Road Show
- ERICA DAVIS
- Freefall Theatre
0%Best Direction Of A Play
Scott Cooper
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
13%
Alexa Pérez
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
9%
Jack Holloway
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- St. Petersburg College
6%
Owen Robertson
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
6%
John David Partain
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE ABRIDGED, REVISED, AGAIN
- The Missing Piece Theatre
5%
Betty-Jane Parks
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
5%
David J. Valdez
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
4%
David Valdez
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
3%
Jessica Burchfield
- OSCAR AND FELIX
- Early Bird Dinner Theatre
3%
Alan Mohney Jr.
- TWO ACROSS
- The Off-Central Players
3%
David Jenkins
- PUFFS
- Jobsite
3%
Jason Fortner
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Francis Wilson Playhouse
3%
Richard Ryan
- BASKERVILLE
- Carrollwood Players
3%
Stephen Bell
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
3%
Michael Cote
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
3%
Erin Kearns
- CALENDAR GIRLS
- Richey Suncoast Theatre
2%
Josh Eberhart
- AMITYVILLE ‘74
- Carrollwood Cultural Center
2%
Keven Renken
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Dee O'Brien
- MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
2%
Ami Salee
- LOVEBIRD
- The Off-Central Players
2%
Chris Holcom
- DEATHTRAP
- Carrollwood Cultural Center
2%
David Jenkins
- MACBETH
- Jobsite Theatre
2%
Graham Jones
- CLONE
- TheatreFor
1%
Owen Robertson
- CRAZY QUILTS
- Lab Theater Project
1%
Caroline Jett
- TRUST ME
- LAB Theater Project
1%Best Ensemble ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
7%INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
7%THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
7%ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
6%GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
6%THE PLAY THAT GOES WRONG
- St. Petersburg College/HatTrick Theater
6%MUSIC MAN
- New Tampa Players
5%METEOR SHOWER
- TheatreFor
4%FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
4%OKLAHOMA!
- New Tampa Players
4%KINKY BOOTS
- Eight O'Clock Theatre
4%PUFFS
- Jobsite
4%STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
3%RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
3%MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Eight O'Clock Theatre
2%CALENDAR GIRLS
- Richey Suncoast Theatre
2%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Straz Center
2%CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
2%MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
2%POTUS
- Jobsite Theatre
1%MACBETH
- Jobsite Theatre
1%THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
1%SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Carrollwood Cultural Center
1%CRAZY QUILTS
- LAB Theater Project
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Celeste Silsby Mannerud
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
16%
Celeste Silsby Mannerud
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
16%
Sebastian Paine
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
7%
Todd Wiener
- 9-5
- Carrollwood players
6%
Stephen Bell
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
6%
Owen Robertson
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
6%
Graham Jones
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
5%
Celeste N Silsby Mannerud
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
5%
Josh Eberhart
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
5%
Jo Averill-Snell
- PUFFS
- Jobsite Theatre
5%
Dalton Hamilton
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
3%
Jo Averill-Snell
- MACBETH
- Jobsite Theatre
3%
Todd Weiner
- BASKERVILLE
- Carrollwood Players
3%
Mike Wood
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
3%
Joshua Eberhart
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
2%
Dalton Hamilton
- KEN LUDWIG'S MORIARTY
- freeFall Theatre Company
2%
Jo Averill-Snell
- THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite
2%
Josh
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood cultural center
2%
Stephen Bell
- VENUS IN FUR
- TheatreFor
2%
Jo Averill-Snell
- GOREY STORIES
- Jobsite
1%
Mike Wood
- THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Latoya McCormick
- INTO THE WOODS
- SPC Theater Department
20%
Emi Stefanov
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
13%
Latoya McCormick-Hutchinson
- FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
10%
G. Frank Meekins
- INTO THE WOODS
- New Tampa Players
7%
G. Frank Meekins
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
7%
Emi Stefanov
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
7%
Rick Barclay
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
6%
Xander McColley
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK CHRISTMAS MUSICAL
- stageworks
5%
Latoya McCormick
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood cultural center
5%
Jeremy Douglass
- THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
4%
Latoya McCormick-Hutchinson
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
4%
William P. Coleman
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- Stageworks
3%
Michael Raabe
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
3%
Jeremy Douglass
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
2%
Michael Raabe
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
2%
Michael Raabe
- HOUSE OF FUTURE MEMORY
- Freefall Theatre
1%
Michael Raabe
- THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre Company
1%Best Musical INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
17%9 TO 5 THE MUSICAL
- USF Theatre
9%ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
9%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
6%KINKY BOOTS
- Eight O'Clock Theatre
5%THE WIZARD OF OZ
- TheatreFor
5%THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
5%YOU’RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Eight O'Clock Theatre
4%MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
4%ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
4%BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
3%CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
3%OKLAHOMA!
- New Tampa Players
3%COMPANY
- Carrollwood Players
3%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Eight O'Clock Theatre
2%ALWAYS, PATSY CLINE
- Plant city entertainment
2%THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
2%FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
2%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK CHRISTMAS MUSICAL
- stageworks
2%MUSIC MAN
- New Tampa Players
2%RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
2%WONDERFUL TOWN
- Francis Wilson Playhouse
1%RING OF FIRE
- American Stage
1%TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%RETURN TONTHE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood cultural center
1%Best New Play Or Musical THE CASE OF THE MISSING JOE
- Stage West Playhouse
18%LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
11%ROMEO, ROMEO
- The Beach Theatre
10%WHEN THE RIGHTEOUS TRIUMPH
- Stageworks
8%GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
7%THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
6%CLONE
- TheatreFor
6%ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
5%TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre
4%FABLE
- Freefall
4%COOLER
- LAB Theater Project
4%LETTERHEAD
- Carrollwood Cultural Center
4%THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre Company
3%CRAZY QUILTS
- LAB Theater Project
3%HOUSE OF FUTURE MEMORY
- Freefall Theatre
2%FOR CLOSURE!
- freeFall Theatre Company
2%TRUST ME
- LAB Theater Project
2%Best Performer In A Musical
Alyssa Yates
- ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
11%
Ashley Browning (Doralee)
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- USF Theatre
10%
Taliya Smart
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
8%
Asher Carlson
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
7%
Adrian De La Rosa
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
6%
Charlie Lane
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
5%
Christan McLaurine
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
4%
Madison Abrams
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
4%
Sydney Beck
- XANADU
- Breakroom Entertainment
4%
Anny DePolis
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
3%
Patty Smithey
- AIDA
- mad Theatre
3%
Sophie Tobin (Audrey)
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
3%
Elizabeth Daley
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
3%
Victoria Rose Ríos
- LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
3%
Colleen Cherry
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
3%
Katie Davis
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
3%
Kristin Brazzell (Little Red)
- INTO THE WOODS
- SPC
3%
Chelsea Scourtes
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
2%
David Groomes
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
2%
Richard Brown
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
2%
Blaine Moss
- OKLAHOMA!
- New Tampa Players
1%
Julia Rifino
- TELL ME ON A SUNDAY
- Freefall Theatre
1%
Emilia Sargent
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
1%
Melanie Bierweiler
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
1%
Gabriel Marin
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
1%Best Performer In A Play
Adrian De La Rosa
- ENEMY/FLINT
- USF Theatre
7%
Trevor Feshanko
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE ABRIDGED, REVISED, AGAIN
- The Missing Piece Theatre
6%
Cody Farkas (Arturo Ui)
- THE RESISTIBLE RISE OF ARTURO UI
- USF Theatre
6%
TJ Howsare
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
6%
James Rosa
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
5%
Angela Bernard-Lucien
- ENEMY/FLINT
- USF Theatre
5%
Samantha Marti-Parisi
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
4%
Charlie Lane
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Hattrick Theater/St. Petersburg College Theater
4%
Victoria Rose Ríos
- LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
4%
Charlie Lane
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
4%
Alaina Rahaim Miller
- SYLVIA
- Early Bird Dinner Theater
3%
Hollis Rutkoski
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
3%
Ethan White
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
3%
Se'a Shelley-Ryan
- FARCE OF HABIT
- Plant City Entertainment
2%
Avry Eden
- CRAZY QUILTS
- lab theater project
2%
Adeline Richardson
- NUMBER THE STARS
- ThinkTank Theatre
2%
Samantha Parisi
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
2%
William Myerholtz
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Georgia Mallory Guy
- THE PILLOWMAN
- Jobsite Theatre
2%
Dominic Ehrlich
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
2%
Keven Renken
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Judy Lowry
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
2%
Hippe Griswold
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
1%
Caitlein Jammo
- THE 39 STEPS
- Manatee Performing Arts Center
1%
Noa Friedman
- PUFFS
- Jobsite Theatre
1%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- St. Petersburg College
9%ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
8%THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE, ABRIDGED, REVISED, AGAIN
- The Missing Piece Theatre
6%STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
6%A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
5%DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Straz Center
5%RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
5%PUFFS
- Jobsite Theatre
4%THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
4%OSCAR AND FELIX
- Early Bird Dinner Theatre
4%GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
4%METEOR SHOWER
- TheatreFor
4%MACBETH
- Jobsite Theatre
3%THE HOLLOW
- The Off-Central Players
3%LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
3%THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%COOLER
- LAB Theater Project
2%NUMBER THE STARS
- ThinkTank Theatre
2%POTUS
- Jobsite Theatre
2%AMITYVILLE 74
- Carrollwood Cultural Center
2%CALENDAR GIRLS
- Richey Suncoast Theatre
2%THE PILLOWMAN
- Jobsite Theatre
1%BASKERVILLE
- Carrollwood Players
1%LOVEBIRD
- The Off-Central Players
1%CRAZY QUILTS
- LAB Theater Project
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Scott Cooper
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
12%
Scott Cooper
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
8%
Anne Griswold
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
7%
Christopher Pyfrom
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
6%
Nora Paine
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
6%
Scott Cooper
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
5%
Alan Mohney Jr
- THE SOUND INSIDE
- The Off-Central Players
5%
Matthew Barnes
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
5%
Alan Mohney Jr
- LOVEBIRD
- The Off-Central Players
4%
Tom Hansen
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre
4%
Graham Jones
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
4%
Chris Giuffré
- MACBETH
- Jobsite
4%
Chris Giuffré
- PUFFS
- Jobsite
3%
James Cass
- OKLAHOMA!
- New Tampa Players
3%
Steven Mitchell
- RING OF FIRE
- American Stage
3%
Paul Berg
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
2%
Owen Robertson
- COOLER
- LAB Theater Project
2%
Rick Bronson
- 37 POSTCARDS
- Early Bird Dinner Theater
2%
Paul Berg
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
2%
Owen Robertson
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
2%
John Millsap
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
2%
Paul Berg
- AMITYVILLE ‘74
- Carrollwood Cultural Center
2%
Paul Berg
- DEATHTRAP
- Carrollwood Cultural Center
2%
Chris Giuffré
- GOREY STORIES
- Jobsite
1%
Alan Mohney Jr
- BAKERSFIELD MIST
- The Off-Central Players
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Sean Stringer
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
26%
Victoria Deiorio
- DRACULA:A COMEDY OF TERRORS
- Straz
13%
Daniel Gentry
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
10%
Samantha Marti-Parisi & Graham Jones
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
8%
Daniel Gentry
- AMITYVILLE ‘74
- Carrollwood Cultural Center
6%
Daniel Gentry
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
5%
Jeremy Douglass
- PUFFS
- Jobsite
5%
Michael Cote
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
4%
Graham Jones
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
4%
Richard Anthony
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
4%
Eric Davis
- KEN LUDWIG'S MORIARTY
- freeFall Theatre Company
3%
Jeremy Douglass
- MACBETH
- Jobsite Theatre
3%
Samantha Marti-Parisi & Graham Jones
- VENUS IN FUR
- TheatreFor
3%
Eric Davis
- THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre Company
2%
Jeremy Douglas
- THE PILLOWMAN
- Jobsite
2%
Jeremy Douglass
- THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite
1%Best Supporting Performer In A Musical
Brian S. Brijbag, Esq
- ANNIE GET YOUR GUN
- Stage West Playhouse
18%
Troy Ochoa-Rowland
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
10%
Becky Groomes
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
7%
Leyla-Jade Curbelo
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
6%
Ev Fredrick (Audrey II)
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
5%
Peter Jackson
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
5%
Josue Maldonado
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
5%
Katie Davis
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
4%
Farrell Nuon
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
4%
Gabrielle Boffil
- INTO THE WOODS
- St.Petersburg College
3%
The Pick-A-Littles
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
3%
Robert Grogan (Mushnik)
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
3%
Troy Padraic Brooks
- RING OF FIRE
- American Stage
3%
Lois Green
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Plant city entertainment
3%
Mileena Ruiz
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
2%
Matt Kosinski
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
2%
Chelsea Scourtes
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
2%
The Quartet
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
2%
Jonathan Van Dyke
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
2%
Ethan White
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
2%
Nickie Berlage Carlson
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
2%
James Putnam
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
1%
Michael Gregory
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
1%
Julia Rifino
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
1%
David Tanciar
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Madison Abrams
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
15%
Callie Gray
- CHAPTER TWO
- Tarpon Arts
8%
Melanie Martinez
- ENEMY/FLINT
- USF Theatre
7%
Zach 'Hippie' Griswold
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
5%
Blake Boles
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
5%
Candace Del Rio
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
4%
Judy Wilson
- LOVE OR BEST OFFER
- Early Bird Dinner Theater
4%
Michael Vega
- THE RESISTIBLE RISE OF ARTURO UI
- USF Theatre
4%
Graham Muir
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
4%
Steven Halstead
- THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
4%
David Warner
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
3%
Judy Heck Lowry
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
3%
Troy Padraic Brooks
- THE PILLOWMAN
- Jobsite
3%
Charles Byrd
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
2%
Gigi Jennewein
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
2%
Katherine Yako
- LOVEBIRD
- The Off-Central Players
2%
Yara Amani
- NUMBER THE STARS
- ThinkTank Theatre
2%
Isabelle Lunsway
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
2%
Noa Friedman
- PUFFS
- Jobsite Theatre
2%
Liam Lencsak
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Matthew McGee
- PUFFS
- Jobsite
2%
Susan Dearden
- CLONE
- TheatreFor
2%
Sabrina Hamilton
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
1%
Chad Jacobs
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
1%
Judy Casey
- CRAZY QUILTS
- LAB Theater Project
1%Best Theatre For Young Audiences Production YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- Eight O'Clock Theatre
51%CINDERELLA: SECRET AGENT
- Creative Arts Theatre
27%¡QUINCE! A PARTYSHOW FOR YOUNG AUDIENCES
- The Glazer Children's Museum
23%Favorite Local Theatre
SPC Theater Department
18%
LAB Theater Project
8%
The Missing Piece Theatre
7%
New Tampa Players
5%
Straz
5%
TheatreFor
5%
Carrollwood Players
4%
Village Players
4%
Jobsite Theatre
4%
Eight O'Clock Theatre
4%
St. Petersburg College
4%
Early Bird Dinner Theater
4%
Richey Suncoast Theatre
3%
Francis Wilson Playhouse
3%
The Studio@620
3%
ThinkTank Theatre
2%
Plant city Entertainment
2%
Stage West Playhouse
2%
Studio@620
2%
Stageworks Theatre
2%
The Fringe Theatre
2%
Tarpon Arts
1%
freeFall Theatre Company
1%
Breakroom Entertainment
1%
Powerstories Theatre
1%