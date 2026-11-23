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The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Tampa Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.

Winners will be announced in January!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

See a mistake? Please let us know here.

2026 BroadwayWorld Tampa Awards - Current Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Colleen Cherry - PENELOPE - JOBSITE THEATER 25%

Samantha Martí-Parisi - THE PINK UNICORN - Story Keepers 16%

Ryan Joustra - BEACH, PLEASE! - American Stage 14%

Samantha Martí-Parisi - THE SAINT OF SCANDAL: THE TRUE(ISH) STORY OF LA MAUPIN @ TAMPA FRINGE X - Tampa International Fringe Festival 13%

Blake Smallen - I, BANQUO - JOBSITE THEATER 12%

Mandy Keen - MANDY KEEN: MAGGIE - The Commodore 11%

Janice Creneti - MY YEAR OF SAYING NO - Powerstories Theatre 8%

Best Choreography Of A Play Or Musical

Evan Lomba - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 17%

Bri Fawley - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Richey Suncoast Theatre 16%

Alexander Jones - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 13%

Amy Fee - CRAZY FOR YOU - Eight O'Clock Theatre 10%

Lyla Ruth - SEUSSICAL - St. Petersburg College 10%

Jessica Vitalo - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 8%

Kat Thomas - SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Carrollwood Cultural Center 6%

Larry Alexander - THE SPONGEBOB MUSICAL - ThinkTank Theatre 5%

TJ Howsare - WAR VIRGIN - TheatreFor 5%

DOUG BUFFALOE - GUYS & DOLLS - MAD Theatre of Tampa 3%

Preston Pujol - COMPANY - Lakeland Community Theatre 3%

Alexander Jones - PENELOPE - JOBSITE THEATER 3%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Katrina Stevenson - SEUSSICAL - St. Petersburg College 10%

Paul Berg - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 10%

Mary Davis - 1776 - Richey Suncoast Theatre 10%

Alexandra Rios, Jonathan Virga, and Alli Lynn Thomas - RENT - Carrollwood Players Theater 8%

Newt Pantalones - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 6%

Georgios Tsambis - THE SPONGEBOB MUSICAL - ThinkTank Theatre 6%

Katrina Stevenson - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 6%

Deb Lastinger and Kyra Lastinger - CRAZY FOR YOU - Eight O'Clock Theatre 5%

Debbi and Kyra Lastinger - COME FROM AWAY - Eight O'Clock Theatre 4%

Jessica Duncan - AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 4%

Dee O'Brien - CLOSE ENCOUNTERS OF A SHAKESPEAREAN KIND - TheatreFor 4%

Avry Eden - THE CROSS & THE SABER - LAB Theater Project 3%

Jordan Jeffers - CADILLAC CREW - The Studio@620 3%

Ami Sallee - CONSCIENCE - Powerstories Theatre 2%

Katrina Stevenson - THE SHARK IS BROKEN - JOBSITE THEATER 2%

Chris Holcom - M*A*S*H - Carrollwood Cultural Center 2%

Katrina Stevenson - THE COMEDY OF ERRORS - JOBSITE THEATER 2%

Macy Smith - PREDICTOR - Powerstories Theatre 2%

Macy Smith - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Studio@620 2%

Newt Rametta - AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 1%

Newt Rametta - AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 1%

Dee O'Brien - YOU MAY HAVE 6 BY DC CATHRO - TheatreFor 1%

Jordan Jeffers - JULIUS CAESAR - The Studio@620 1%

Dee O'Brien - HO, HO, HOPE, PEACE, LOVE, & LAUGHTER - TheatreFor 1%

Lindsey Ellis - SO LONG LIFE - LAB Theater Project 0%

Best Dance Production

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 36%

CRAZY FOR YOU - Eight O'Clock Theatre 26%

THE SPONGEBOB MUSICAL - ThinkTank Theatre 22%

SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Carrollwood Cultural Center 16%

Best Direction Of A Musical

Scott Cooper - SEUSSICAL - St. Petersburg College 13%

Jess Glass - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Richey Suncoast Theatre 11%

David J. Valdez - RENT - Carrollwood Players Theater 10%

Paul Berg - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 9%

James Grenelle - COME FROM AWAY - Eight O'Clock Theatre 8%

David Jenkins - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 8%

Jessica Vitalo - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 6%

David O'Hara - SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Carrollwood Cultural Center 6%

Nicholas Moore - THE PRINCE OF EGYPT - St Petersburg City Theatre 4%

Erica Sutherlin - PASSING STRANGE - The Studio@620 4%

Georgia Guy - THE SPONGEBOB MUSICAL - ThinkTank Theatre 4%

James Grenelle - CRAZY FOR YOU - Eight O'Clock Theatre 3%

Drew Eberhard - SPRING AWAKENING - MAD Theatre of Tampa 3%

Preston Pujol - COMPANY - Lakeland Community Theatre 3%

Stephen Riordan - LITTLE SHOP OF HORRORS - Countryside High Drama 3%

Katherine Yacko - PENELOPE - JOBSITE THEATER 3%

Doug Buffaloe - GUYS & DOLLS - MAD Theatre of Tampa 2%

David Jenkins - GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY - JOBSITE THEATER 1%

Best Direction Of A Play

Scott Cooper - THE CRUCIBLE - St. Petersburg College 17%

Tom Bronson - PETER AND THE STARCATCHER - Richey Suncoast Theatre 10%

Josh Eberhart - AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 10%

David Jenkins - THE SHARK IS BROKEN - JOBSITE THEATER 8%

Arlene jacobs - THE LAST UNICORN - Tampa Fringe 7%

Jason Fortner - THE MIRACLE WORKER - Francis Wilson Playhouse 5%

Erica Sutherlin - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Studio@620 4%

Hannah Hockman - WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME - Beach Theatre 4%

Erica Sutherlin - CADILLAC CREW - The Studio@620 4%

Amy C. Ragg - THE SAINT OF SCANDAL: THE TRUE(ISH) STORY OF LA MAUPIN @ TAMPA FRINGE X - Tampa International Fringe Festival 3%

Dee O'Brien - CLOSE ENCOUNTERS OF A SHAKESPEAREAN KIND - TheatreFor 3%

Jessica Burchfield - HALFWAY THERE - Early Bird Dinner Theatre 2%

Steven Halstead - SPOON RIVER ANTHOLOGY: VOICES FROM THE GRAVE - TheatreFor 2%

summer bohnenkamp - DANNY AND THE DEEP BLUE SEA - JOBSITE THEATER 2%

Karla Hartley - MY NAME IS ASHER LEV - Stageworks Theatre 2%

Owen Robertson - THE CROSS & THE SABER - LAB Theater Project 2%

Clareann Despain - CONSCIENCE - Powerstories Theatre 2%

Avery Anderson - THE PINK UNICORN - Story Keepers 2%

Jack Holloway - RIPCORD - Studio Grand Central and The Off-Central Players 2%

Stephen Riordan - HIR - Dead Canary Theatre 2%

Michael Cote - WAR VIRGIN - TheatreFor 1%

Gigi Jennewein - PREDICTOR - Powerstories Theatre 1%

Jessica Burchfield - THE FARCE DAY OF CHRISTMAS - Early Bird Dinner Theatre 1%

Graham Jones - CLONE - TheatreFor 1%

Kristin Clippard - JULIUS CAESAR - The Studio@620 1%

Best Ensemble

SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Richey Suncoast Theatre 10%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 8%

THE CRUCIBLE - St. Petersburg College 8%

COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 6%

COME FROM AWAY - Eight O'Clock Theatre 6%

AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 6%

AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 5%

SPRING AWAKENING - MAD Theatre of Tampa 4%

1776 - Richey Suncoast Theatre 4%

SEUSSICAL - St. Petersburg College 4%

THE LIGHTNING THIEF - USF Theatre 1 4%

AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 3%

CADILLAC CREW - The Studio@620 3%

CRAZY FOR YOU - Eight O'Clock Theatre 3%

COMPANY - Lakeland Community Theatre 2%

SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Carrollwood Cultural Center 2%

THE LAST UNICORN - Tampa Fringe 2%

A STREETCAR NAMED DESIRE - The Studio@620 2%

THE LIGHTNING THIEF - Richey Suncoast Theatre 2%

THE SPONGEBOB MUSICAL - ThinkTank Theatre 2%

SPOON RIVER ANTHOLOGY: VOICES FROM THE GRAVE - TheatreFor 2%

THE SHARK IS BROKEN - JOBSITE THEATER 1%

THE COMEDY OF ERRORS - JOBSITE THEATER 1%

MY FAIR LADY - Eight O'Clock Theatre 1%

GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY - JOBSITE THEATER 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Toni Ghirardo/Sarah Trumble - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Richey Suncoast Theatre 15%

Celeste Silsby Mannerud - THE CRUCIBLE - St. Petersburg College 10%

Josh Eberhart - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 9%

Jo Averill-Snell - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 8%

Domenic Bisesti - COME FROM AWAY - Eight O'Clock Theatre 8%

Niomi Collard - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 6%

Layal Motasem - ALICE BY HEART - University of South Florida 4%

Shelby Smotherman - AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 4%

Todd J. Wiener and Lily Sanford - RENT - Carrollwood Players Theater 4%

Celeste Silsby Mannerud - SEUSSICAL - St. Petersburg College 4%

Owen Robertson - AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 3%

Niomi Collard - SPRING AWAKENING - MAD Theatre of Tampa 3%

Orlando Mora - COMPANY - Lakeland Community Theatre 3%

Josh Eberhart - SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Carrollwood Cultural Center 3%

Karla Hartley - CADILLAC CREW - The Studio@620 2%

Graham Jones - CLONE - TheatreFor 2%

Megan Ressler - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Studio@620 2%

Mike Cote - THE PICTURE OF DORIAN GRAY - TheatreFor 2%

John Millsap - JULIUS CAESAR - The Studio@620 2%

Owen Robertson - THE CROSS & THE SABER - LAB Theater Project 2%

Celeste Mannerud - CONSCIENCE - Powerstories Theatre 2%

Karla Hartley - PREDICTOR - Powerstories Theatre 2%

Brek Dodson - PASSING STRANGE - The Studio@620 1%

Owen Robertson - SO LONG LIFE - LAB Theater Project 0%

Best Music Direction & Orchestra Performance

Tristan Horta - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Richey Suncoast Theatre 18%

Emi P. Stefanov - COME FROM AWAY - Eight O'Clock Theatre 12%

Latoya McCormick-Hutchinson - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 11%

jeremy douglass - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 8%

Jason Tucker - CRAZY FOR YOU - Eight O'Clock Theatre 7%

Latoya McCormick-Hutchinson - SEUSSICAL - St. Petersburg College 7%

Nathan Daugherty - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 7%

Latoya McCormick - THE LIGHTNING THIEF - University of South Florida 6%

Jessica jacobs - THE LAST UNICORN - Tampa Fringe 5%

W. Scott Warfel - SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Carrollwood Cultural Center 4%

Nathan Daugherty - SPRING AWAKENING - MAD Theatre of Tampa 4%

Latoya McCormick-Hutchinson - PASSING STRANGE - The Studio@620 3%

Olivia Billings - COMPANY - Lakeland Community Theatre 3%

jeremy douglass - GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY - JOBSITE THEATER 3%

jeremy douglass - PENELOPE - JOBSITE THEATER 2%

Best Musical

SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Richey Suncoast Theatre 12%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 10%

SEUSSICAL - St. Petersburg College 10%

AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 8%

COME FROM AWAY - Eight O'Clock Theatre 7%

COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 6%

RENT - Carrollwood Players Theater 4%

THE LIGHTNING THIEF - USF Theatre 1 4%

SPRING AWAKENING - MAD Theatre of Tampa 4%

THE PRINCE OF EGYPT - St Petersburg City Theatre 4%

INTO THE WOODS - American Stage 4%

CRAZY FOR YOU - Eight O'Clock Theatre 3%

THE TRAIL TO OREGON - LAB Theater Project 3%

THE LAST UNICORN - Tampa Fringe 3%

THE SPONGEBOB MUSICAL - ThinkTank Theatre 3%

COMPANY - Lakeland Community Theatre 3%

A STREETCAR NAMED DESIRE - The Studio@620 2%

THE LIGHTNING THIEF - Richey Suncoast Theatre 2%

PASSING STRANGE - The Studio@620 2%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Countryside High Drama 1%

GUYS & DOLLS - MAD Theatre of Tampa 1%

MY FAIR LADY - Eight O'Clock Theatre 1%

GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY - JOBSITE THEATER 1%

PENELOPE - JOBSITE THEATER 1%

OPERA TAMPA’S MACBETH - St. Petersburg Opera Company 1%

Best New Play Or Musical

ONE SEAT OVER - Stage West Community Playhouse 27%

THE LAST UNICORN - Tampa Fringe 14%

PENELOPE - JOBSITE THEATER 12%

AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 9%

CADILLAC CREW - The Studio@620 8%

A DIVINE, DIVINE COMEDY, COMEDY - TheatreFor 7%

CLOSE ENCOUNTERS OF A SHAKESPEAREAN KIND - TheatreFor 6%

THE SAINT OF SCANDAL: THE TRUE(ISH) STORY OF LA MAUPIN @ TAMPA FRINGE X - Tampa International Fringe Festival 5%

CLONE - TheatreFor 3%

CONSCIENCE - Powerstories Theatre 2%

THE CROSS & THE SABER - LAB Theater Project 2%

HO, HO, HOPE, PEACE, LOVE, & LAUGHTER - TheatreFor 2%

MANDY KEEN: MAGGIE - The Commodore 2%

STRAIGHT FROM THE FRINGES - TheatreFor 2%

Best Performer In A Musical

Joseph Conte - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Richey Suncoast Theatre 10%

Dominic Ehrlich - SEUSSICAL - St. Petersburg College 8%

Evan Lomba - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 7%

Emmett Young - THE LIGHTNING THIEF - Richey Suncoast Theatre 5%

Cody Farkas - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 5%

Michael Sporck - ANNIE - Francis Wilson Playhouse 5%

Matthew Morris - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 4%

Ryan Joustra - INTO THE WOODS - American Stage 4%

Shawna Hopper - ALICE BY HEART - University of South Florida 4%

Patty Smithey - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 3%

Tony Capizzi - RENT - Carrollwood Players Theater 3%

Isabella Falber - SPRING AWAKENING - MAD Theatre of Tampa 3%

Christan McLaurine - RENT - Carrollwood Players Theater 3%

Gabrielle Boffil - THE LIGHTNING THIEF - University of South Florida 3%

Jessica Hill - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 3%

Kiara Dorothea - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 3%

Marcus Blake - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 2%

DOUG BUFFALOE - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 2%

Andre Smith - PASSING STRANGE - The Studio@620 2%

Madison Friar - COMPANY - Lakeland Community Theatre 2%

Miranda Harrison Quillin - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 2%

Matt Kosinski - THE LIGHTNING THIEF - University of South Florida 2%

Natalie Whitlock - RENT - Carrollwood Players Theater 2%

Owen Stewart - SPRING AWAKENING - MAD Theatre of Tampa 2%

Colleen Cherry - PENELOPE - Jobsite Theater 2%

Best Performer In A Play

Brian S. Brijbag - THE FRONT PAGE - Stage West Community Playhouse 18%

Donovan Dykes - AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 10%

Ayden Stencil-Raddatz - THE CRUCIBLE - St. Petersburg College 7%

Cody Farkas - THE SHARK IS BROKEN - JOBSITE THEATER 6%

Lindi Morrison - PETER AND THE STARCATCHER - Richey Suncoast Theatre 6%

Mya Simpkins - THE MIRACLE WORKER - Francis Wilson Playhouse 6%

Garrett Dahlman - PETER AND THE STARCATCHER - Richey Suncoast Theatre 5%

Sophie Fischer - AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 5%

Ivy Sunflower - CADILLAC CREW - The Studio@620 3%

Avry Eden - THE LAST UNICORN - Tampa Fringe 3%

Paul Berg - AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 3%

Elizabeth Daley - THE CRUCIBLE - St. Petersburg College 2%

Ashton Cote - SERIAL KILLER SPEAKEASY - Midnight Creatives 2%

Blake Smallen - GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY - JOBSITE THEATER 2%

Dean Wick - CLOSE ENCOUNTERS OF A SHAKESPEAREAN KIND - TheatreFor 2%

Jay Overlin - AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 2%

Georgia Guy - DANNY AND THE DEEP BLUE SEA - JOBSITE THEATER 1%

Jenna Jane - PREDICTOR - Powerstories Theatre 1%

Aaron Ford - THE CROSS & THE SABER - LAB Theater Project 1%

Debbie Yones - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Studio@620 1%

katherine yacko - JANE AUSTEN IN 89 MINUTES - Stageworks Theatre 1%

Roxanne Fay - JULIUS CAESAR - The Studio@620 1%

Stephen Riordan - CONSCIENCE - Powerstories Theatre 1%

Judy Wilson - HALFWAY THERE - Early Bird Dinner Theatre 1%

Nick Wilbur - CLONE - TheatreFor 1%

Best Play

AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 16%

THE CRUCIBLE - St. Petersburg College 14%

PETER AND THE STARCATCHER - Richey Suncoast Theatre 11%

THE MIRACLE WORKER - Francis Wilson Playhouse 6%

A STREETCAR NAMED DESIRE - The Studio@620 6%

THE LAST UNICORN - Tampa Fringe 4%

AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 4%

THE SHARK IS BROKEN - JOBSITE THEATER 4%

CADILLAC CREW - The Studio@620 3%

THE COMEDY OF ERRORS - JOBSITE THEATER 3%

GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY - JOBSITE THEATER 3%

HALFWAY THERE - Early Bird Dinner Theatre 2%

THE PINK UNICORN - Story Keepers 2%

MY NAME IS ASHER LEV - Stageworks Theatre 2%

SPOON RIVER ANTHOLOGY: VOICES FROM THE GRAVE - TheatreFor 2%

THE PICTURE OF DORIAN GRAY - TheatreFor 2%

CLOSE ENCOUNTERS OF A SHAKESPEAREAN KIND - TheatreFor 2%

YOU MAY HAVE 6 BY DC CATHRO - TheatreFor 2%

CLONE - TheatreFor 1%

KEN LUDWIG'S DEAR JACK, DEAR LOUISE - Tampa Repertory Theatre 1%

MANDY KEEN: MAGGIE - The Commodore 1%

WAR VIRGIN - TheatreFor 1%

PREDICTOR - Powerstories Theatre 1%

DANNY AND THE DEEP BLUE SEA - JOBSITE THEATER 1%

HIR - Dead Canary Theatre 1%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Scott Cooper - THE CRUCIBLE - St. Petersburg College 11%

Chris Giuffre - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 10%

Jessica Vitalo - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 8%

Paul Berg - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 8%

Scott Cooper - SEUSSICAL - St. Petersburg College 7%

Krista Virga, Jonathan Virga - RENT - Carrollwood Players Theater 6%

Dean Wick - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Studio@620 6%

Quentin Parkes - SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Carrollwood Cultural Center 6%

Drew Eberhard - SPRING AWAKENING - MAD Theatre of Tampa 5%

Paul Berg - AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 5%

Steven Halstead - SPOON RIVER ANTHOLOGY: VOICES FROM THE GRAVE - TheatreFor 5%

Nick Judy - COMPANY - Lakeland Community Theatre 3%

Chris Giuffre - GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY - JOBSITE THEATER 3%

Chris Giuffre - THE SHARK IS BROKEN - JOBSITE THEATER 3%

Sheri Albury - HALFWAY THERE - Early Bird Dinner Theatre 3%

Owen Robertson and M’ria Swire - AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 3%

Dee O'Brien/Graham Jones - CLOSE ENCOUNTERS OF A SHAKESPEAREAN KIND - TheatreFor 2%

John Millsap - JULIUS CAESAR - The Studio@620 2%

M’ria Swire - AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 1%

Owen Robertson - THE CROSS & THE SABER - LAB Theater Project 1%

Graham Jones - YOU MAY HAVE 6 BY DC CATHRO - TheatreFor 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Daniel Gentry - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 16%

Niomi Collard - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 13%

Daniel Gentry - AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 9%

Jeremy Douglass - THE SHARK IS BROKEN - JOBSITE THEATER 8%

Daniel Gentry - SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Carrollwood Cultural Center 7%

Richard Anthony - AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 6%

Tyrese Pope - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Studio@620 5%

Clareann Despain - PREDICTOR - Powerstories Theatre 5%

jeremy douglass - GHOST BROTHERS OF DARKLAND COUNTY - JOBSITE THEATER 5%

Jessica jacobs - THE LAST UNICORN - Tampa Fringe 5%

Mike Cote - THE PICTURE OF DORIAN GRAY - TheatreFor 5%

Tyrese Pope - PASSING STRANGE - The Studio@620 4%

J'Kera Shamburger - CADILLAC CREW - The Studio@620 4%

Clareann Despain - CONSCIENCE - Powerstories Theatre 3%

Mike Cote/Graham Jones/Graham Muir - A DIVINE, DIVINE COMEDY, COMEDY - TheatreFor 2%

J'Kera Shamburger - JULIUS CAESAR - The Studio@620 2%

Mike Cote/Laura Westley - WAR VIRGIN - TheatreFor 1%

Best Supporting Performer In A Musical

Aleksander Donahue - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Richey Suncoast Theatre 13%

Adrian De La Rosa - RENT - Carrollwood Players Theater 9%

Kaitlyn Cleverly - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET - Richey Suncoast Theatre 8%

Paige Sporck - CRAZY FOR YOU - Eight O'Clock Theatre 7%

Jessica Hill - SPRING AWAKENING - MAD Theatre of Tampa 6%

Zack Reece - SPRING AWAKENING - MAD Theatre of Tampa 6%

Christan McLaurine - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 5%

Taylor Skolnick - THE TRAIL TO OREGON - LAB Theater Project 5%

Melissa Doell - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 4%

jacqueline st. pierre - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 4%

Mariela Zeno - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 4%

Bella Boytsan - SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Carrollwood Cultural Center 3%

Caitlin Greene - COMPANY - Lakeland Community Theatre 3%

Topher Larkin - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 3%

Luis Manzi - COME FROM AWAY - MAD Theatre of Tampa 3%

Jay Overlin - THE TRAIL TO OREGON - LAB Theater Project 3%

Jaryn McCann - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 2%

Patrick Arthur Jackson - PASSING STRANGE - The Studio@620 2%

Ariel Blue - PASSING STRANGE - The Studio@620 2%

Erin Ruska - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 2%

Quentin Parkes - SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Carrollwood Cultural Center 2%

kayla Witoshynsky - AMERICAN IDIOT - JOBSITE THEATER 1%

Steven Jones - COMPANY - Lakeland Community Theatre 1%

Janesia Kelly - PASSING STRANGE - The Studio@620 1%

Katie Castonguay - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Carrollwood Cultural Center 1%

Best Supporting Performer In A Play

Brian S. Brijbag - PLAZA SUITE - Stage West Community Playhouse 20%

Bridget Ganey - THE CRUCIBLE - St. Petersburg College 10%

Cailynn Irons - PETER AND THE STARCATCHER - Richey Suncoast Theatre 8%

Chelsea Scourtes - THE MIRACLE WORKER - Francis Wilson Playhouse 6%

Jimmy Barringer - AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 4%

Andresia Moseley - CADILLAC CREW - The Studio@620 4%

Avry Eden - AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 3%

TJ Howsare - WAR VIRGIN - TheatreFor 3%

logan franke - THE COMEDY OF ERRORS - JOBSITE THEATER 3%

Taylor Skolnick - AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 3%

Kore Trotti - AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 3%

Katherine Yacko - THE COMEDY OF ERRORS - JOBSITE THEATER 3%

Alexa Perez - JULIUS CAESAR - The Studio@620 3%

Ivy Sunflower - PREDICTOR - Powerstories Theatre 3%

Dominic Witham - THE CRUCIBLE - St. Petersburg College 2%

Landon Green - MY NAME IS ASHER LEV - Stageworks Theatre 2%

Peaches Brown - AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 2%

Sarah Venable - THE CRUCIBLE - St. Petersburg College 2%

Elizabeth Bell - HALFWAY THERE - Early Bird Dinner Theatre 2%

Melissa Mastromarchi - AMITYVILLE '74 - Carrollwood Cultural Center 2%

Erin Laugen - HALFWAY THERE - Early Bird Dinner Theatre 1%

Chase Tomberlin - AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 1%

Marjorie Joseph - A STREETCAR NAMED DESIRE - The Studio@620 1%

Mike Fasso - CLOSE ENCOUNTERS OF A SHAKESPEAREAN KIND - TheatreFor 1%

Nicole Jeanine-Smith - MY NAME IS ASHER LEV - Stageworks Theatre 1%

Best Theatre For Young Audiences Production

THE SPONGEBOB MUSICAL - ThinkTank Theatre 30%

THE LIGHTNING THIEF - Richey Suncoast Theatre 23%

SCHOOLHOUSE ROCK LIVE! - Carrollwood Cultural Center 21%

THE LAST UNICORN - Tampa Fringe 8%

AS WE LIKE IT - LAB Theater Project 8%

THE TRAIL TO OREGON - LAB Theater Project 7%

THE CROSS & THE SABER - LAB Theater Project 2%

Favorite Local Theatre

Stage West Community Playhouse 18%

Carrollwood Cultural Center 13%

Richey Suncoast Theatre 11%

St. Petersburg College 9%

MAD Theatre of Tampa 7%

JOBSITE THEATER 6%

Eight O'Clock Theatre 5%

American Stage 4%

Francis Wilson Playhouse 3%

TheatreFor 3%

LAB Theater Project 3%

The Studio@620 3%

Lakeland Community Theatre 2%

Stageworks Theatre 2%

Early Bird Dinner Theatre 2%

freeFall Theatre 1%

Story Keepers 1%

The Fringe Theater 1%

Tampa International Fringe Festival 1%

The Off-Central 1%

The Commodore 0%

Countryside High Drama 0%

Dead Canary Theatre 0%

Powerstories Theatre 0%

Palladium Theater 0%

The race is on for the Tampa Awards Voting ends December 31. Who's in the lead right now: Musical Play Favorite Local Theatre Performer In A Musical Best Musical 1 SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET Richey Suncoast Theatre 12% 2 JESUS CHRIST SUPERSTAR Carrollwood Cultural Center 10% 3 SEUSSICAL St. Petersburg College 10% 4 AMERICAN IDIOT JOBSITE THEATER 8% 5 COME FROM AWAY Eight O'Clock Theatre 7% Best Play 1 AMITYVILLE '74 Carrollwood Cultural Center 16% 2 THE CRUCIBLE St. Petersburg College 14% 3 PETER AND THE STARCATCHER Richey Suncoast Theatre 11% 4 THE MIRACLE WORKER Francis Wilson Playhouse 6% 5 A STREETCAR NAMED DESIRE The Studio@620 6% Favorite Local Theatre 1 Stage West Community Playhouse 18% 2 Carrollwood Cultural Center 13% 3 Richey Suncoast Theatre 11% 4 St. Petersburg College 9% 5 MAD Theatre of Tampa 7% Best Performer In A Musical 1 Joseph Conte - SWEENEY TODD, THE DEMON BARBER OF FLEET STREET Richey Suncoast Theatre 10% 2 Dominic Ehrlich - SEUSSICAL St. Petersburg College 8% 3 Evan Lomba - JESUS CHRIST SUPERSTAR Carrollwood Cultural Center 7% 4 Emmett Young - THE LIGHTNING THIEF Richey Suncoast Theatre 5% 5 Cody Farkas - AMERICAN IDIOT JOBSITE THEATER 5% Vote now See all standings › Standings are un-audited and update as votes come in.

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