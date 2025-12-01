First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Australia - Sydney Awards; HAMILTON Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Sydney & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Australia - Sydney Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Australia - Sydney Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Heather Mitchell
- RBG
- Sydney Opera House
26%
Daniel Sloss
- DANIEL SLOSS & FRIENDS AT THE SYDNEY OPERA HOUSE
- Sydney Opera House
20%
Lindsay Prodea
- A FRIEND OF DOROTHY
- Loading Dock Theatre
14%
Jens Radda
- SKANK SINATRA
- Loading Dock Theatre
13%
Mama Alto
- TRANSCENDENT
- Hayes Theatre
13%
Darby James
- LITTLE SQUIRT
- Loading Dock Theatre
9%
Jacqui Randa
- FULL BLOOM
- Loading Dock
6%Best Choreography Of A Play Or Musical
Christopher Wheeldon
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
15%
Ashlea Roods
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
11%
Arnold Andrews
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
10%
Lauren Miller
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
9%
Emma Stewart
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
8%
Kate Anthonisz
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
6%
Declan Moore & Amy Curtin
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
6%
Kelly Abbey
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia
6%
Phaedra Brown
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
5%
Jordan Berry
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
5%
Courtney Bell
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
5%
Katie Hillier
- THE LITTLE MERMAID
- PACA - The Concourse Theatre
5%
Sophie Highmore
- DOGFIGHT
- Footbridge Theatre
4%
Mitch Woodcock
- ANNIE
- Capitol
4%
Kris Sergi & Alyssa Garcia
- SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Paul Tazewell
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
10%
Kerrie Fuller, Karen Beggs, Kaia Helle
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
9%
Carina Herbert
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
8%
Melissa Sina Applin
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
8%
Shereen Khan
- THE LIGHTNING THIEF
- The Regals Musical Society
8%
Kristin Kok
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Theatre Company at the Zenith Theatre
7%
Catherine MacKinnon
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
7%
Kerrie Fuller
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
6%
Jenna van bentum
- THE MUSIC MAN
- Redgum Function Centre Holroyd music /dramatic society
5%
Rose and Sarah Edwards
- THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
5%
Isabel Hudson
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
5%
Paris Jade Burrows
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
5%
Gabrielle Scawthorn
- THE EDIT
- Belvoir
5%
Kimberlea Smith
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
Declan Moore & Catherine MacKinnon
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
3%
James Browne
- THE HALF LIFE OF MARIE CURIE
- Ensemble Theatre
2%
Lulu Ross
- INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
2%
James Browne
- THE 39 STEPS
- Neil Gooding Productions
2%
Marg Horwell
- REBECCA
- MTC
1%Best Direction Of A Musical
Christopher Wheeldon
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
11%
Daniel Craig
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
9%
Chelsea Holland
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
8%
Shaun Rennie
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia
7%
Jamie McKenzie
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
6%
Kris Sergi
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
6%
Jacen Sorenson
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
5%
Kate Gandy
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
5%
Courtney Bell
- THE MUSIC MAN
- Redgum Function Centre Holroyd music/dramatical society
5%
Sarah Campbell
- WE AREN'T KIDS ANYMORE
- Loading Dock
5%
Rod Herbert
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
5%
Matthew Dorahy
- GYPSY
- North Shore Theatre Company at the Zenith Theatre
4%
Declan Moore
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
4%
William Rogut
- DOGFIGHT
- Footbridge Theatre
4%
Declan Moore
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
3%
Julian Floriano
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
Jacob Macri
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Dennis Clements
- SWEENEY TODD
- Bankstown Theatre Company
3%
Lochie Beh
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
2%
Kris Sergei
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Kris Sergi
- SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
1%Best Direction Of A Play
Anthony Skuse
- SAINTS OF DAMOUR
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
12%
Alex Robson
- THE FROGS
- New Theatre
7%
Daniel Widdowson
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
7%
Izabella Louk
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
5%
Amanda Brooke Lerner
- ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
5%
Simon Phillips
- GRIEF IS THE THING WITH FEATHERS
- Belvoir
4%
Amelia Gilday
- WALLY
- KXT
4%
Daniel Craig
- BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
4%
Belle Parsonage
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
4%
Tasha O'Brien
- DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
4%
Christine Firkin
- THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
4%
Madeleine Withington
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
4%
August Osage County
- EAMON FLACK
- Belvoir
3%
Kathryn Thomas
- THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
3%
Ian Michael
- PICNIC AT HANGING ROCK
- STC
3%
Xavier Coy
- FIGHTING
- New Theatre
3%
Ben Freeman
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
3%
Janine Watson
- ARIA
- Ensemble
3%
Gabrielle Scawthorn
- THE EDIT
- Belvoir
3%
Kate Gaul
- HEAVEN
- Loading Dock
3%
Kathryn Peterson
- THE VAGINA MONOLOGUES
- Red Tree Theatre
3%
Rachel Chant
- MARY JANE
- Old Fitz Theatre
2%
Laurence Rosier Staines
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
2%
David Allsopp
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
2%
Arthur Pickering
- A BETTER YOU
- Bankstown Theatre Company
2%Best Ensemble MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
9%SAINTS OF D'AMOUR
- Loading Dock Theatre
8%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
8%HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
4%A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
4%LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
4%& JULIET
- PACA Productions
3%COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
3%MAMMA MIA!
- Pioneer Theatre
3%THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
3%THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
3%MARY JANE
- Old Fitz Theatre
3%THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
3%DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
2%FOOTLOOSE
- PACA Productions
2%SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
2%WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Hayes
2%WALLY
- KXT
2%BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
2%THE LITTLE MERMAID
- PACA Productions at the Concourse Chatswood
2%SWEENEY TODD
- Bankstown Theatre Company
2%THE 39 STEPS
- Pymble Players
2%DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
2%THE PIRATES OF PENZANCE
- Hayes
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Damian Rice
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society / Laycock Street Community Theatre
9%
Natasha Katz
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
9%
Dany Akbar
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
8%
Mathew Lutz
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
7%
Matt Lutz
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
6%
Caity Cowan
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
6%
Jacob Vale
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
6%
Jeremy Cardew
- & JULIET
- PACA Productions
5%
Gaby Whalland & Jordan Berry
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
5%
Alicia Badger
- WALLY
- KXT on Broadway
5%
Casey Moon-Watton
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
4%
Wayne Chee
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
4%
Phoebe Pilcher
- THE EDIT
- Belvoir
4%
Paris Bell
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
4%
Gaby Whalland & Kris Sergi
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Tyler Fitzpatrick
- NOTES ON A SCANDAL: FOLIE À DEUX
- Loading Dock Theatre - Qtopia Sydney
4%
Jeremy Cardew
- CATS
- Rockdale Musical Society
3%
Morgan Moroney
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Belvoir
3%
Jeremy Cardew
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
2%
Sean Churchwood
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
2%
Jeremy Cardew
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
1%
Joshua Maxwell
- ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Kimberly Gilbert
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
9%
Charles Wilkinson
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
9%
Xia Lian Wilson
- GYPSY
- North Shore Theatre Company - The Zenith Theatre
8%
David Catterall
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
7%
Kimberly Gilbert
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
7%
Anthony Cutrupi
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
7%
Lindsay Kaul
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
7%
William Pulley
- &JULIET
- Riverside Theatre
6%
Zoe Conolan-Glen
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
6%
Jordan Berry
- SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
5%
Jeremy Curtin
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
5%
Hayden Barltrop
- A (VERY) MUSICAL CHRISTMAS
- Sydney Lyric Theatre
4%
Lachlan Ceravolo
- TICK TICK… BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Yianni Anastasiadis
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
William Yates
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
3%
Mark Pigot
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
3%
Tom McCorquodale
- THE SOUND OF MUSIC
- Rockdale Musical Society
3%
Steve Dula
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
2%
Lachlan Ceravolo
- GREASE
- Castle Hill Players
2%Best Musical MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
7%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Gosford Musical Society
7%A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
6%DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
6%THE WIZARD OF OZ
- North Shore Theatre Company
6%HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
5%COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
5%BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
5%LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
5%WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Hayes
4%THE PRODUCERS
- Hayes
4%ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%GYPSY
- North Shore Theatre Company Zenith Chatswood
3%TICK, TICK…BOOM!
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%GUYS & DOLLS
- Opera Australia Harbour Stage
3%THE LITTLE MERMAID
- PACA - The Concourse Chatswood
3%SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
3%THE MUSIC MAN
- Redgum Function Centre Holroyd music and dramatically societe
3%ANNIE
- Capitol
3%WE AREN’T KIDS ANYMORE
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
3%HEMLINES
- Qtopia Sydney
2%CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
2%LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
2%THE PIRATES OF PENZANCE
- Hayes
2%Best New Play Or Musical ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
11%THE TALENTED MR. RIPLEY
- STC
11%SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock Theatre - Qtopia Sydney
9%WE AREN’T KIDS ANYMORE
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
7%ONE CROWDED HOUR
- Red Tree Theatre
6%THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
5%GRIEF IS THE THING WITH FEATHERS
- Belvoir
5%LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirrilli
5%CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
4%THE EDIT
- Belvoir
4%BLOOM
- STC
4%CHASING DICK
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
4%WALLY BY NICK VAGNE
- KXT on Broadway
3%I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
3%A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
3%ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
3%POSH
- Old Fitz
2%FEKEI
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
2%INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
2%FIGHTING
- New Theatre
2%FOAM
- The Substation
1%ANTIGONE
- Actors Pulse Playhouse
1%THEY WILL BE KINGS
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
1%NOTES ON A SCANDAL: FOLIE À DEUX
- Loading Dock Theatre - Qtopia Sydney
1%Best Performer In A Musical
William Christie
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
6%
Luc-Pierre Tannous
- SPONGEBOB THE MUSICAL
- AVTiv Elite Theatre Co
6%
Sarah Elliott
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Theatre Company at the Zenith Theatre
5%
Roman Banks
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
4%
Anna Carter
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
4%
Seann Miley Moore
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Carriageworks
3%
Georgia Laga'aia
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
3%
Kristin Kok
- GYPSY
- North Shore Theatre Company
3%
Sancia West
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
3%
Jordan Berry
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Sian Hayes
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
3%
Marika Zorlu
- MAMMA MIA!
- Pioneer Theatre
3%
Beau Woodbridge
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
3%
Cassidy Lobb
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Cody Simpson
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia
3%
Liam Damons
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
3%
Caitlin Whiter
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
Cassidy Donovan
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
3%
Darcy Brown
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
3%
Brett Perkins
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
2%
Katie Vials
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
2%
Bailee Guyer
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Linda Hale
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
2%
Brooke Cotton
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
2%
Emily Dreyer
- A CHORUS LINE
- Willoughby Theatre Company at the Concourse Chatswood
2%Best Performer In A Play
Anthony Maklouf
- SAINTS OF D'AMOUR
- Loading Dock Theatre
10%
Daniel Widdowson
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
8%
Will McDonald
- THE TALENTED MR. RIPLEY
- STC
7%
Samuel Chapman
- THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
7%
Hamish Alexander
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
5%
Alexis Fishman
- ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
5%
Tallulah Eden
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
4%
Victor Xu
- THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
4%
Heather Mitchell
- RBG
- Sydney Opera House
3%
Melissa Jones
- DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
3%
Darcy Brown
- A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
3%
Eloise Snape
- MARY JANE
- Old Fitz Theatre
3%
Rebecca Gibney
- CIRCLE MIRROR TRANSFORMATION
- STC
3%
Deborah Galanos
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
2%
Cassandra Gorman
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
2%
Judy Davis
- THE SPARE ROOM
- Belvoir
2%
Madison Chippendale
- WALLY
- KXT on Broadway
2%
Emma Palmer
- FLY GIRL
- Ensemble
2%
Jessie Peake
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
2%
Tamsin Carrol
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Belvoir
2%
Matilda Ridgway
- THE EDIT
- Belvoir
2%
Iolanthe
- THE EDIT
- Belvoir
2%
Tracy Mann
- ARIA
- Ensemble
2%
Lucy Miller
- HEAVEN
- Loading Dock Theatre
2%
Sally Bartley
- THE VAGINA MONOLOGUES
- Red Tree Theatre
2%Best Play SAINTS OF D'AMOUR
- Loading Dock Theatre
10%THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
7%PICNIC AT HANGING ROCK
- STC
6%THE EDIT
- Belvoir
6%ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
5%RBG
- Sydney Opera House
4%I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
4%THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%THE SCHOOL FOR SCANDAL
- Lane Cove Theatre Company
4%SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
3%THE 39 STEPS
- Pymble Players
3%THE VAGINA MONOLOGUES
- Lane Cove Theatre Company
3%DANGEROUS LIAISONS
- New Theatre
3%WALLY
- KXT
3%INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
3%ANNE BEING FRANK
- Sydney Opera House
3%GRIEF IS THE THING WITH FEATHERS
- Belvoir
2%THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
2%FLY GIRL
- Ensemble
2%POSH
- Old Fitz
2%A CZAR IS BORN
- Eternity Playhouse
2%HEAVEN
- Loading Dock Theatre
2%MARY JANE
- Old Fitz Theatre
2%THE INHERITANCE
- Seymour Centre
2%BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
2%Best Production of an Opera LA BOHEME
- Opera Australia
45%THE FAIRY QUEEN
- Pinchgut Opera
19%JULIUS CAESAR
- Pinchgut Opera
13%SIEGFRIED AND ROY: THE UNAUTHORISED OPERA SIEGFRIED AND ROY: THE UNAUTHORISED OPERA
- Sydney Festival
11%IL TRITTICO
- Sydney Opera House
8%DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL
- Victorian Opera
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Derek McLane
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
10%
Daniel Craig
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
9%
Brian Thomson
- GUYS & DOLLS
- Opera Australia Harbour Stage
9%
Neil Shotter
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
8%
Kathryn Sergi
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
8%
Sarah Campbell
- WE AREN'T KIDS ANYMORE
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
8%
Daniel Widdowson
- THE CRUCIBLE
- Red Tree Theatre
7%
Jeremy Allen
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
7%
Rachel Scane
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
6%
Ruby Jenkins
- THE EDIT
- Belvoir
6%
Daniel Craig
- BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
5%
Paris Bell
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%
Julian Badman
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
4%
Margot Politis
- WALLY
- KXT on Broadway
4%
Jacob Parr
- INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
3%
Marg Horwell
- REBECCA
- MTC
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Gareth Owen
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
12%
Kaidyn Dovey
- COME FROM AWAY
- Red Tree Theatre
9%
Grant Brennan
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
6%
Zac Saric
- THE PRODUCERS
- Hayes Theatre
6%
Alyx Dennison and Madeleine Picard
- THE EDIT
- Belvoir
5%
Bernard Teuben
- THE LAST FIVE YEARS
- Castle Hill Players
5%
Jeremy Cardew
- THE LIGHTNING THIEF
- Regals Musical Society
5%
Oliver Brighton
- FOOTLOOSE
- PACA
5%
Oliver Brighton
- & JULIET
- PACA
5%
Marc Simonini
- THESE YOUTHS BE PROTESTING
- Blinking Light @KXT
4%
Kris Sergi
- ORDINARY DAYS
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Blake Williams
- CATS
- Rockdale Musical Society
4%
Oliver Brighton
- THE SOUND OF MUSIC
- Rockdale Musical Society
4%
Oliver Brighton
- BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale musical society
4%
Frank Dwyer
- WALLY
- KXT on Broadway
3%
Clare Hennessy
- MARY JANE
- Old Fitz
3%
Charlotte Leamon
- INSTRUCTIONS FOR CORRECT ASSEMBLY
- Flight Path Theatre
3%
Matthew Forbes
- SHAKESPEARE IN LOVE
- New Theatre
3%
Geoff Jones
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
2%
Oliver Brighton
- CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
2%
Oliver Brighton
- SWEET CHARITY
- Blue Mountains Musical Society
2%
George Cartledge
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
1%Best Supporting Performer In A Musical
Erin Hobden
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
10%
Annette Vitetta
- HEAD OVER HEELS
- The Regals Musical Society
10%
Daniel Walsh
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
7%
Verity Hunt-Ballard
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
5%
Lauren Mitchell
- GYPSY
- North Shore Theatre Company
5%
Derrick Davis
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
5%
Cassidy Lobb
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
4%
Tim Wotherspoon, Erin Pacholke & Sarah Vandenberg
- LOVE, LINDA!
- Gallery Room, Kirribilli
4%
Carmel Rodrigues
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
4%
Harry Targett
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
4%
Penny McNamee
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
4%
Caitlin Beckwith
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
4%
Charlotte Cooke
- FREAKY FRIDAY
- Jopuka and Red Tree Theatre
3%
Max Howard
- A CHORUS LINE
- Curtain Bounce
3%
Daniel Stevenson
- FOOTLOOSE
- PACA - The Concourse Chatswood
3%
Josslyn Hlenti Afoa
- MJ THE MUSICAL
- Sydney Lyric Theatre
3%
Sarah Dolan
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Chatswood Concourse Theatre
3%
Miles Farrell
- FOOTLOOSE
- PACA Productions
3%
Daniel Stevenson
- THE LITTLE MERMAID
- PACA - The Concourse Chatswood
3%
Belinda Korner
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
2%
Lucy Bailes
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Jade Old
- GYPSY
- North Shore Theatre Company - The Zenith Theatre
2%
Jacob Rozario
- DEAR EVAN HANSEN
- Roslyn Packer Theatre
2%
Joss Arkley-Smith
- LITTLE WOMEN
- CODA (Company of Dramatic Arts)
2%
Trent Gardiner
- IF/THEN
- Lane Cove Theatre Company
2%Best Supporting Performer In A Play
Deborah Galanos
- SAINTS OF DAMOUR
- The Loading Dock - Qtopia Sydney
11%
Bianca Lombardo
- THE SHAPE OF THINGS
- Lane Cove Theatre Company
10%
Karen Snook
- ONE CROWDED HOUR
- Red Tree Theatre
7%
Sophie Highmore
- FIGHTING
- New Theatre
6%
Sophie Bloom
- MARY JANE
- Old Fitz
6%
David Allsopp
- 12 ANGRY JURORS
- Point Break Drama
5%
Kani Lukuta
- ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
5%
Lana Filies
- WALLY
- KXT on Broadway
4%
Carolyn Harper
- WALLY
- KXT on Broadway
4%
Di Adams
- MARY JANE
- Old Fitz
4%
Duncan Mitchell
- SYLVIA
- Red Tree Theatre
4%
Mitch Doran
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
4%
Sally Bartley
- BLITHE SPIRIT
- Red Tree Theatre
3%
Jonathan Burt
- I'LL BE BACK BEFORE MIDNIGHT
- Pavilion Theatre, Castle Hill
3%
Chad Traupmann
- WALLY
- KXT on Broadway
3%
Faith Jessel
- THE 39 STEPS
- Pymble Players
3%
Janine Watson
- MARY JANE
- Old Fitz
3%
Nicole Chamoun
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
3%
Dave Woodland
- FIGHTING
- New Theatre
3%
Chad Traupmann
- FOAM
- Substation
3%
Saro Lepejian
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
3%
Max Cattana
- SAINTS OF DAMOUR
- Loading Dock
2%Best Theatre For Young Audiences Production BEAUTY AND THE BEAST
- Rockdale Musical Society
23%THE LIGHTNING THIEF
- The Regals Musical Society
23%CONVERTED!
- Australian Theatre for Young People
14%FREAKY FRIDAY
- Red Tree Theatre
13%TINKER BELL AND THE DREAM FAIRIES
- Australian Shakespeare Company
12%SEUSSICAL
- CODA (Company of Dramatic Arts)
8%ON A NIGHT LIKE THIS
- Jopuka Productions
7%Favorite Local Theatre
Red Tree Theatre
13%
Old Fitz
9%
Belvoir
8%
The Regals Musical Society
7%
KXT on Broadway
6%
The Loading Dock - Qtopia Sydney
6%
New Theatre
6%
North Shore Theatre Company
5%
Chatswood Concourse Theatre
5%
Rockdale Musical Society
4%
Qtopia Sydney
4%
CODA (Company of Dramatic Arts)
3%
Lane Cove Theatre Company
3%
Blue Mountains Musical Society
3%
PACA Productions
3%
Pavilion Theatre, Castle Hill
2%
Shopfront Arts Co-op
2%
Pymble Players
2%
Red Rattler
2%
Loading Dock Theatre
2%
Castle Hill Players
1%
Genesian Theatre
1%
The Substation
1%
Gallery Room, Kirribilli
1%