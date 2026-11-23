"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Australia - Sydney Awards - WEST SIDE STORY Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Australia - Sydney Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Australia - Sydney Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Catherine Alcorn - LIVE AT GINGERS - Ginger's at The Oxford Hotel 22%
Alex Gonzalez - THE B PLOT - The Factory Theatre 16%
Phoebe Rodger - PHOEBS, YOU'RE A LESBIAN - The Loading Dock at QTOPIA 12%
Simon Bourke - THE ELOCUTION OF BENJAMIN FRANKLIN - Griffin Theatre Company 11%
Maybelline San Juan - ARTSLAB: REVERB - ′MAYBELLINE IS IN HER SLUT ERA′ BY MAYBELLINE SAN JUAN - Hayes Theatre Co 10%
Lana Filies - SALTWATER GIRLS - Sydney Fringe 6%
Fraser Morrison - CRUISE - Reginald Theatre Seymour Centre 5%
Michael Giglio - THAT'S ME IN THE CORNER - Emerging Artist Sharehouse, Erskineville Town Hall 5%
Jared Gerschwitz - KINGSHIP - Two80 Cabaret 4%
Yarno Rohling - ARIZONA MYERS AND THE OMINOUS HAND - The Factory Theatre 3%
Theo Carroll - ZEIBEKIKO - Emerging Artist Sharehouse, Erskineville Town Hall 3%
Elf Lyons - RIAN - The Factory Theatre 2%
Jeromaia Detto - JEROMAIA DETTO: GIUSEPPE'S LOVE QUEST - Emerging Artist Sharehouse, Erskineville Town Hall 1%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Chris Bamford - WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 9%
Dimitrios Antoni - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - The Lounge, The Concourse, Chatswood 8%
Amanda Woodbine - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 8%
Cameron Boxall - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 7%
Cameron Lewis & Ste Casimiro - JAGGED LITTLE PILL - Inner West Theatre Company 7%
Kris Sergi - RIDE THE CYCLONE - CODA (Company of Dramatic Arts) 7%
Nicole Seggie and Raechelle Walter - OLIVER! - Gosford Musical Society 7%
Daniella Giles & Gabrielle Anais - MAMMA MIA! - PACA Productions 7%
Erin Hobden - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gosford Musical Society 5%
Cameron Mitchell - MENOPAUSE THE MUSICAL - Riverside Theatre, Parramatta 4%
Janina Hamerlok - & JULIET - PACA Productions 4%
Ryan Gonzalez - NAILS: THE MUSICAL - Eternity Playhouse 4%
Shannon Burns - THE ADDAMS FAMILY - Hayes Theatre Co 4%
Chris Bamford - GUYS AND DOLLS - The Regals Musical Society 4%
Ryan Gonzalez - HEAD OVER HEELS - Hayes Theatre Co 3%
Lachlan Erard - EVIL DEAD THE MUSICAL - Reginald Theatre Seymour Centre 3%
Layla Bonny - FROZEN - PACA Productions 3%
Benjamen Escott - MAGIC & SPHEN: THE GAY PENGUIN PLAY - Flight Path Theatre 2%
Jane Houlihan - CARRIE: THE MUSICAL - Blackout Theatre Company 2%
Luke J. Visentin - A VIEW FROM THE BRIDGE - New Theatre 1%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Alyssan Russell - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 10%
James Worner - JAGGED LITTLE PILL - Inner West Theatre Company 9%
Julie Gowen - OLIVER! - Gosford Musical Society 9%
Rachel Robertson-Dunlop - WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 8%
Angelina Daniel - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 7%
Dann Barber - THE ADDAMS FAMILY - Hayes Theatre Co 7%
Kris Sergi & Lexi Willis - RIDE THE CYCLONE - CODA (Company of Dramatic Arts) 6%
Erica Williams & Rodrigo Medina Noel - MAMMA MIA! - PACA Productions 6%
Rob Dawson - INTO THE WOODS - CODA (Company of Dramatic Arts) 6%
Erica Williams & Lilli Clifton - & JULIET - Riverside Theatre, Parramatta 4%
Erica Williams & William Pulley - FROZEN - PACA Productions 4%
James Browne - CLUEDO - Theatre Royal Sydney 3%
Isobel Sanby & Chris Davis - NAILS: THE MUSICAL - Eternity Playhouse 3%
Natasha Bartoshefski and Mel Hogan - GUYS AND DOLLS - The Regals Musical Society 3%
Katie Griffiths - CARRIE: THE MUSICAL - Blackout Theatre Company 3%
Amelie Brown - DIXON AND DAUGHTERS BY DEBORAH BRUCE - Old Fitz 3%
Christine Mutton - MENOPAUSE THE MUSICAL - Riverside Theatre, Parramatta 2%
Alice Vance - ES & FLO - Old Fitz 2%
Anna Gardiner - TARTUFFE - KXT on Broadway 2%
Raynor McKay - A VIEW FROM THE BRIDGE - New Theatre 2%
Annette Stivaletta - THE DIARY OF ANNE FRANK - State Theatre, Sydney 2%
Laura Mazikana - CASEY AND DIANA - The Loading Dock at QTOPIA 1%
Molly Haddon - 18 EDEN AVENUE - Genesian Theatre Company 1%
Best Direction Of A Musical
Amelie Downie - WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 11%
Stuart Smith - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 11%
Ste Casimiro & Cameron Lewis - JAGGED LITTLE PILL - Inner West Theatre Company 9%
Kris Sergi - RIDE THE CYCLONE - CODA (Company of Dramatic Arts) 9%
Courtney Bell - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - The Lounge, The Concourse, Chatswood 7%
Cameron Mitchell - MENOPAUSE THE MUSICAL - Riverside Theatre, Parramatta 6%
Rodrigo Medina Noel - MAMMA MIA! - PACA Productions 6%
Rebecca McNamee - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 6%
Daniel Stoddart - EVIL DEAD THE MUSICAL - Reginald Theatre Seymour Centre 5%
Julia Robertson - THE ADDAMS FAMILY - Hayes Theatre Co 5%
Kaitlin Hillier - FROZEN - PACA Productions 4%
Hayden Tonazzi - ISLANDER - Australian Theatre for Young People 4%
Mel Hogan - GUYS AND DOLLS - The Regals Musical Society 4%
Manali Datar - NAILS: THE MUSICAL - Eternity Playhouse 4%
JOHN HANNA & BLAKE WILLIAMS - CARRIE: THE MUSICAL - Blackout Theatre Company 3%
Cassie Hamilton/Lily Hayman - AFTERGLOW - Griffin Theatre Company 3%
Sarah Campbell - THE MAD ONES - The Loading Dock at QTOPIA 2%
Roger Gimblett - 18 EDEN AVENUE - Genesian Theatre Company 1%
Best Direction Of A Play
DREW ANTHONY - THE DIARY OF ANNE FRANK - State Theatre, Sydney 9%
Luke Joslin - THE SHARK IS BROKEN - Foundry Theatre 7%
Lyn Lee - BRIGHTON BEACH MEMOIRS - The Guild Theatre 6%
Abbie-Lee Lewis - SAPLINGS - Australian Theatre for Young People 6%
Charley Allanah & Grace Malouf - FIRST, DO NO HARM BY GRACE MALOUF - KXT on Broadway 6%
Kate Gaul - EDEN - Qtopia Sydney - The Substation 6%
Ryan Whitworth-Jones - THE MONOLOGUE COLLECTIVE - PHIVE Parramatta 5%
Amelia Gilday - SALTWATER GIRLS - Sydney Fringe 5%
Dominique Purdue - SHE'LL BE RIGHT - Emerging Artist Sharehouse, Erskineville Town Hall 5%
Jessica DiCosta - FORGET ME, PLEASE - Old Fitz 5%
Nancy Denis - CASEY AND DIANA - The Loading Dock at QTOPIA 5%
Hayden Tonazzi - THE LAST TRAIN TO MADELINE - Australian Theatre for Young People 4%
Kim Hardwick - DIXON AND DAUGHTERS BY DEBORAH BRUCE - Old Fitz 4%
Lily Hayman - STRAIGHT PANIC - The Popsy, ATYP 4%
Anthony Skuse - GRAVITY - Qtopia Sydney 4%
Luke Visentin - A VIEW FROM THE BRIDGE - New Theatre 4%
Les Solomon - LOVE LETTERS - Playhouse Theatre at Actors Pulse Theatre 3%
Dominique Purdue - 3 BILLION SECONDS - KXT on Broadway 3%
Chris Huntly-Turner - THE SHAKESBEER SESSIONS: TWELFTH NIGHT - Bar’d Work 3%
Emma Canalese - ES & FLO - Old Fitz 2%
Gabrielle Scawthorn - THE EDIT - Belvoir 25a 2%
Louise Fischer - PRESENT LAUGHTER - New Theatre 1%
Luke Visentin - THE UNBURDENING - Emerging Artist Sharehouse, Erskineville Town Hall 1%
Best Ensemble
WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 8%
OLIVER! - Gosford Musical Society 6%
JAGGED LITTLE PILL - Inner West Theatre Company 6%
MY BRILLIANT CAREER - Roslyn Packer Theatre 6%
BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 5%
& JULIET - Paca Productions 5%
DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 5%
INTO THE WOODS - CODA (Company of Dramatic Arts) 5%
MAMMA MIA! - PACA Productions 4%
BACK TO THE FUTURE - Sydney Lyric Theatre 4%
BEAUTY AND THE BEAST - Willoughby Theatre Company 4%
RIDE THE CYCLONE - CODA (Company of Dramatic Arts) 4%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - The Lounge, The Concourse, Chatswood 3%
FROZEN - PACA Productions 3%
GUYS AND DOLLS - The Regals Musical Society 2%
THE ADDAMS FAMILY - Hayes Theatre Co 2%
CARRIE: THE MUSICAL - Blackout Theatre Company 2%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gosford Musical Society 2%
DIXON AND DAUGHTERS BY DEBORAH BRUCE - Old Fitz 2%
NAILS: THE MUSICAL - Eternity Playhouse 2%
FIRST, DO NO HARM BY GRACE MALOUF - KXT on Broadway 2%
SISTER ACT - Blackout Theatre Company 2%
EVIL DEAD THE MUSICAL - Chapel Off Chapel 1%
HEAD OVER HEELS - Hayes Theatre Co 1%
EVIL DEAD THE MUSICAL - Seymour Centre 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Damian Rice - OLIVER! - Gosford Musical Society 11%
Lachlan Roberts - WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 10%
Matt Lutz and Stuart Smith - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 8%
Jasmine Rizk - THE ADDAMS FAMILY - Hayes Theatre Co 8%
James Wallis - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 7%
BLAKE WILLIAMS - CARRIE: THE MUSICAL - Blackout Theatre Company 7%
Dean Barnett (Latarka) - FROZEN - PACA Productions 7%
Dean Barnett (Latarka) - MAMMA MIA! - PACA Productions 6%
Matt Lutz - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gosford Musical Society 5%
Jasmine Rizk - CLUEDO - Theatre Royal Sydney 4%
Caity Cowan - 3 BILLION SECONDS - KXT on Broadway 3%
Jasmine Rizk - MENOPAUSE THE MUSICAL - Riverside Theatre, Parramatta 3%
Topaz Marlay-Cole - DIXON AND DAUGHTERS BY DEBORAH BRUCE - Old Fitz 3%
Victor Kalka - A VIEW FROM THE BRIDGE - New Theatre 3%
Theodore Carroll - FIRST, DO NO HARM BY GRACE MALOUF - KXT on Broadway 3%
Tyler Fitzpatrick - STRAIGHT PANIC - The Popsy, ATYP 2%
Frankie Clarke - CASEY AND DIANA - The Loading Dock at QTOPIA 2%
Phoebe Pilcher - THE EDIT - Belvoir 25a 2%
Lucia Haddad - THE MONOLOGUE COLLECTIVE - PHIVE Parramatta 2%
Michael Schell - 18 EDEN AVENUE - Genesian Theatre Company 1%
James Wallis - GRAVITY - Qtopia Sydney 1%
Luna Ng - ES & FLO - Old Fitz 1%
Best Music Direction & Orchestra Performance
David Catterall - FROZEN - PACA Productions 11%
Daniel Baykitch - WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 11%
Kane Wheatley - JAGGED LITTLE PILL - Inner West Theatre Company 10%
Benjamin Olivera - RIDE THE CYCLONE - CODA (Company of Dramatic Arts) 9%
Kimberly Gilbert - OLIVER! - Gosford Musical Society 9%
Dylan Pollard - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 8%
Lindsay Kaul - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 7%
Steven Kramer - NAILS: THE MUSICAL - Eternity Playhouse 6%
ALVIN MAK - CARRIE: THE MUSICAL - Blackout Theatre Company 5%
Dom Serov - INTO THE WOODS - CODA (Company of Dramatic Arts) 5%
Zander Gaal - THE ADDAMS FAMILY - Hayes Theatre Co 4%
ANA MITSIKAS - MENOPAUSE THE MUSICAL - Riverside Theatre, Parramatta 4%
Charles Wilkinson - GUYS AND DOLLS - The Regals Musical Society 4%
Kani Lukuta - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gosford Musical Society 3%
Lillian M. Hearne - AFTERGLOW - Griffin Theatre Company 3%
Christine Firkin - 18 EDEN AVENUE - Genesian Theatre Company 1%
Best Musical
WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 9%
& JULIET - Paca Productions 7%
JAGGED LITTLE PILL - Inner West Theatre Company 7%
OLIVER! - Gosford Musical Society 7%
BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 6%
RIDE THE CYCLONE - CODA (Company of Dramatic Arts) 6%
INTO THE WOODS - CODA (Company of Dramatic Arts) 5%
DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 5%
HANDA OPERA ON SYDNEY HARBOUR - PHANTOM OF THE OPERA 4%
BEAUTY AND THE BEAST - Willoughby Theatre Company 4%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - The Lounge, The Concourse, Chatswood 4%
FROZEN - PACA Productions 4%
THE ADDAMS FAMILY - Hayes Theatre Co 4%
GUYS AND DOLLS - The Regals Musical Society 3%
NAILS: THE MUSICAL - Eternity Playhouse 3%
EVIL DEAD THE MUSICAL - Chapel Off Chapel 3%
JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gosford Musical Society 3%
MENOPAUSE THE MUSICAL - Riverside Theatre, Parramatta 2%
SISTER ACT - Blackout Theatre Company 2%
CARRIE: THE MUSICAL - Blackout Theatre Company 2%
GUTENBERG! THE MUSICAL! - Hayes Theatre Co 2%
HEAD OVER HEELS - Hayes Theatre Co 2%
EVIL DEAD THE MUSICAL - Seymour Centre 2%
13 1%
AFTERGLOW - Griffin Theatre Company 1%
Best New Play Or Musical
MY BRILLIANT CAREER - Roslyn Packer Theatre 36%
A ROOM WITH A VIEW - Belvoir Street Theatre 12%
NAILS: THE MUSICAL - Eternity Playhouse 9%
SHE'LL BE RIGHT - Emerging Artist Sharehouse, Erskineville Town Hall 8%
FIRST, DO NO HARM BY GRACE MALOUF - KXT on Broadway 5%
18 EDEN AVENUE - Genesian Theatre Company 5%
AFTERGLOW - Griffin Theatre Company 5%
EDEN - Qtopia Sydney - The Substation 4%
THE EDIT - Belvoir 25a 4%
STRAIGHT PANIC - The Popsy, ATYP 4%
GRAVITY - Qtopia Sydney 3%
FORGET ME, PLEASE - Old Fitz 2%
SALTWATER GIRLS - Moon Bureau 2%
NEPOBERRY - Qtopia Sydney 1%
Best Performer In A Musical
Nic Butler - GUYS AND DOLLS - The Regals Musical Society 6%
Stacey Wilson - JAGGED LITTLE PILL - Inner West Theatre Company 5%
Catherine Alcorn - MENOPAUSE THE MUSICAL - Riverside Theatre, Parramatta 4%
Josephine Emmett - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 4%
Alexander Miech - INTO THE WOODS - CODA (Company of Dramatic Arts) 4%
Annette Vitetta - MAMMA MIA! - PACA Productions 4%
Steve Burchill - OLIVER! - Gosford Musical Society 4%
Eleanor Cotton (Nancy) - OLIVER! - Gosford Musical Society 4%
Molly Owen - BEAUTY AND THE BEAST - Willoughby Theatre Company 3%
Daniel Mark Wakeford - WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 3%
Kala Gare - NAILS: THE MUSICAL - Eternity Playhouse 3%
Jasmine Salinas - WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 3%
Alexander Billett (Hans) - FROZEN - PACA Productions 3%
Jake Lyle - PHANTOM OF THE OPERA - Sydney Harbour 3%
Blake Erickson - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 2%
Jade Lee (Juliet) - & JULIET - Paca Productions 2%
Angelique Elchaar - SISTER ACT - Blackout Theatre Company 2%
Claire Garment - INTO THE WOODS - CODA (Company of Dramatic Arts) 2%
Amy Manford - PHANTOM OF THE OPERA - Sydney Harbour 2%
Adam Noviello - HEAD OVER HEELS - Hayes Theatre Co 2%
Brock Cramond - RIDE THE CYCLONE - CODA (Company of Dramatic Arts) 2%
Mitchell Pearson (Jesus) - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gosford Musical Society 2%
piper ellis - INTO THE WOODS - CODA (Company of Dramatic Arts) 2%
KAYLA STEVENSON - CARRIE: THE MUSICAL - Blackout Theatre Company 2%
Emma Wilby - EVIL DEAD THE MUSICAL - Seymour Centre 2%
Best Performer In A Play
Kala Gare - FORGET ME, PLEASE - Old Fitz 9%
David Wenham - AN ILIAD 7%
Jake Walker - BEAUTIFUL THING - CODA (Company of Dramatic Arts) 6%
Tom Kelly - FAG/STAG - Qtopia Sydney - The Substation 6%
Willa King - BEAUTIFUL THING - CODA (Company of Dramatic Arts) 5%
Max Fernandez - LOVE LETTERS - Playhouse Theatre at Actors Pulse Theatre 4%
Pamela Rabe - DOUBT 4%
Josh Merten - FIRST, DO NO HARM BY GRACE MALOUF - KXT on Broadway 4%
Natalie Patterson - SHE'LL BE RIGHT - Emerging Artist Sharehouse, Erskineville Town Hall 4%
Samuel Chapman - BRIGHTON BEACH MEMOIRS - The Guild Theatre 3%
Chloe-Jean Vincent - THE DIARY OF ANNE FRANK - State Theatre, Sydney 3%
Kat Stewart - EDWARD ALBEE'S WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Roslyn Packer Theatre 3%
Mitchell Butell - THE NORMAL HEART - Sydney Theatre Company 3%
Sarah-Jane Starr - DIXON AND DAUGHTERS BY DEBORAH BRUCE - Old Fitz 2%
Nathaniel Savy - FAG/STAG - Qtopia Sydney - The Substation 2%
Poppy Cozens - BEAUTIFUL THING - CODA (Company of Dramatic Arts) 2%
Annie Byron - ES & FLO - Old Fitz 2%
Rachel Bendeich as Paul Mcartney - ALL THINGS MUST PASS: A PLAY ABOUT THE BEATLES - Lane Cove Theatre Company 2%
Karrine Kanaan - EDEN - Qtopia Sydney - The Substation 2%
Max Dykstra - BEAUTIFUL THING - CODA (Company of Dramatic Arts) 2%
Chad Traupmann - CASEY AND DIANA - The Loading Dock at QTOPIA 2%
Shannen Alyce Quan - FORGET ME, PLEASE - Old Fitz 2%
Matilda Ridgway - THE EDIT - Belvoir 25a 2%
James Collins - THE DAY OF THE TRIFFIDS - New Theatre 2%
Emma Kew - STRAIGHT PANIC - The Popsy, ATYP 1%
Best Play
BEAUTIFUL THING - CODA (Company of Dramatic Arts) 13%
THE DIARY OF ANNE FRANK - State Theatre, Sydney 9%
THE NORMAL HEART - Sydney Theatre Company 8%
A VIEW FROM THE BRIDGE - New Theatre 6%
SHE'LL BE RIGHT - Emerging Artist Sharehouse, Erskineville Town Hall 5%
BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - The Guild Theatre 5%
DIXON AND DAUGHTERS BY DEBORAH BRUCE - Old Fitz 4%
FIRST, DO NO HARM BY GRACE MALOUF - KXT on Broadway 4%
FORGET ME, PLEASE - Old Fitz 4%
THE SHAKESBEER SESSIONS: TWELFTH NIGHT - Bar’d Work 4%
EDWARD ALBEE'S WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF? - Roslyn Packer Theatre 3%
3 BILLION SECONDS - KXT on Broadway 3%
FAG/STAG - Qtopia Sydney - The Substation 3%
EDEN - Qtopia Sydney - The Substation 3%
BRIGHTON BEACH MEMOIRS - The Guild Theatre 3%
THE DAY OF THE TRIFFIDS - New Theatre 3%
LOVE LETTERS - The Playhouse - The Actor's Pulse 3%
CASEY AND DIANA - The Loading Dock at QTOPIA 3%
THE EDIT - Belvoir 25a 3%
STRAIGHT PANIC - The Popsy, ATYP 2%
SAPLINGS - Sydney Opera House 2%
GRAVITY - Qtopia Sydney 1%
ES & FLO - Old Fitz 1%
PRESENT LAUGHTER - New Theatre 1%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Cody Swansbra - OLIVER! - Gosford Musical Society 14%
Amelie Downie - WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 14%
Kathryn Smith - RIDE THE CYCLONE - CODA (Company of Dramatic Arts) 9%
Dann Barber - THE ADDAMS FAMILY - Hayes Theatre Co 8%
Sue Odling, Tony Odling & William Pulley - MAMMA MIA! - PACA Productions 8%
Stuart Smith - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 7%
Soham Apte - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 6%
William Pulley - FROZEN - PACA Productions 5%
James Browne - CLUEDO - Theatre Royal Sydney 4%
Kathryn Smith - INTO THE WOODS - CODA (Company of Dramatic Arts) 4%
Holden Jane Cohle - FIRST, DO NO HARM BY GRACE MALOUF - KXT on Broadway 3%
James Browne - THE SHARK IS BROKEN - Foundry Theatre 2%
Mia MacCormick - DIXON AND DAUGHTERS BY DEBORAH BRUCE - Old Fitz 2%
Tom Bannerman - A VIEW FROM THE BRIDGE - New Theatre 2%
Drew Anthony - THE DIARY OF ANNE FRANK - State Theatre, Sydney 2%
Ruby Jenkins - THE MONOLOGUE COLLECTIVE - PHIVE Parramatta 2%
Mia MacCormick - 3 BILLION SECONDS - KXT on Broadway 2%
James Smithers - GRAVY - KXT on Broadway 1%
Roger Gimblett with Peter Curtis - 18 EDEN AVENUE - Genesian Theatre Company 1%
Soham Apte - ES & FLO - Old Fitz 1%
Maitê Inaê - CASEY AND DIANA - The Loading Dock at QTOPIA 1%
Tom Bannerman - PRESENT LAUGHTER - New Theatre 1%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Dean Harrington - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 19%
Em-Jay Dwyer - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 17%
Chaii Ki Chapman - THE ADDAMS FAMILY - Hayes Theatre Co 13%
KIERAN VELLA - CARRIE: THE MUSICAL - Blackout Theatre Company 11%
Patrick Howard - A VIEW FROM THE BRIDGE - New Theatre 6%
Cameron Smith - CASEY AND DIANA - The Loading Dock at QTOPIA 5%
Ellie Wilson - FIRST, DO NO HARM BY GRACE MALOUF - KXT on Broadway 4%
Nate Edmondson - EDEN - Qtopia Sydney - The Substation 4%
Nicky Pardesi - DIXON AND DAUGHTERS BY DEBORAH BRUCE - Old Fitz 4%
Amelia Gilday - SALTWATER GIRLS - Sydney Fringe 4%
Carol Gonzales - THE MONOLOGUE COLLECTIVE - PHIVE Parramatta 3%
Claire Hennessey - AFTERGLOW - The Popsy, ATYP 3%
Cian Byrne - 18 EDEN AVENUE - Genesian Theatre Company 3%
Daniel Herten - STRAIGHT PANIC - The Popsy, ATYP 2%
Keelan Ellis - ES & FLO - Old Fitz 2%
Best Supporting Performer In A Musical
Adam Majsay - JAGGED LITTLE PILL - Inner West Theatre Company 7%
Lee Fleming - OLIVER! - Gosford Musical Society 6%
Freya Boltman - FIDDLER ON THE ROOF 6%
Annette Vitetta - & JULIET - Paca Productions 5%
Olive Caraturo - INTO THE WOODS - CODA (Company of Dramatic Arts) 5%
Alexander Rowe - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 4%
Bryan Lugo - WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 4%
Hudson Perry - INTO THE WOODS - CODA (Company of Dramatic Arts) 3%
Isabella Rodrigues - WEST SIDE STORY - Miranda Musical Theatre Company 3%
Scarlet Lindsay - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 3%
Chloe McWilliam - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Gosford Musical Society 3%
Eamon Moses - OLIVER! - Gosford Musical Society 3%
Michael Haratzis - RIDE THE CYCLONE - CODA (Company of Dramatic Arts) 2%
Aurélie Roque - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Hayes Theatre Co 2%
Daniel Stevenson - MAMMA MIA! - PACA Productions 2%
J Ridler - HEAD OVER HEELS - Hayes Theatre Co 2%
Philby McIntosh - GUYS AND DOLLS - The Regals Musical Society 2%
Jacqui Grunden - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 2%
Laura Murphy - NAILS: THE MUSICAL - Eternity Playhouse 2%
Emily Mckenzie - CARRIE: THE MUSICAL - Blackout Theatre Company 2%
Daniel Lavercombe - FROZEN - PACA Productions 2%
Giuseppina Grech - HANDA OPERA ON SYDNEY HARBOUR - PHANTOM OF THE OPERA 2%
Jesse McGrath - BEAUTIFUL: THE CAROLE KING MUSICAL - Curtain Bounce 2%
Daniel Timmins - & JULIET - Paca Productions 2%
Felicity Amos - CARRIE: THE MUSICAL - Blackout Theatre Company 2%
Best Supporting Performer In A Play
Shannen Alyce Quan - DOUBT 10%
Sophie Teo - SHE'LL BE RIGHT - Emerging Artist Sharehouse, Erskineville Town Hall 7%
Emma Jones - THE NORMAL HEART - Sydney Theatre Company 7%
Zindzi Okenyo - DOUBT 7%
Barry French - FIRST, DO NO HARM BY GRACE MALOUF - Kings Cross Theatre - KXT 6%
Elena Pavli - A VIEW FROM THE BRIDGE - New Theatre 5%
Gabe Alvarado - CASEY AND DIANA - The Loading Dock at QTOPIA 4%
Umai Shantharajah - THE DAY OF THE TRIFFIDS - New Theatre 4%
Nathaniel Savy - GOD'S COWBOY - Flight Path Theatre 4%
Luke Leeroy Brown - BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY - The Guild Theatre 4%
Holly Easterbrook - THE DIARY OF ANNE FRANK - State Theatre, Sydney 3%
Jamie Jewell - THE DIARY OF ANNE FRANK - State Theatre, Sydney 3%
Charlotte Salusinszky - ES & FLO - Old Fitz 3%
Lara Kocsis - SHE'LL BE RIGHT - Emerging Artist Sharehouse, Erskineville Town Hall 3%
Ryle Eilis - DIXON AND DAUGHTERS BY DEBORAH BRUCE - Old Fitz 3%
Lucy Miller - CASEY AND DIANA - The Loading Dock at QTOPIA 3%
Danette Potgieter - DIXON AND DAUGHTERS BY DEBORAH BRUCE - Old Fitz 3%
Eloise Snape - ES & FLO - Old Fitz 3%
Tom Massey - A VIEW FROM THE BRIDGE - New Theatre 3%
Nick Roberts - BRIGHTON BEACH MEMOIRS - The Guild Theatre 2%
Isabel Burton - CASEY AND DIANA - The Loading Dock at QTOPIA 2%
Emily Weare - PRESENT LAUGHTER - New Theatre 2%
Lib Campbell - PRESENT LAUGHTER - New Theatre 2%
Luke Visentin - PRESENT LAUGHTER - New Theatre 2%
Finn Couzner - A VIEW FROM THE BRIDGE - New Theatre 1%
Best Theatre For Young Audiences Production
FROZEN - PACA Productions 26%
INTO THE WOODS - CODA (Company of Dramatic Arts) 19%
WHERE IS THE GREEN SHEEP? - Monkey Baa Theatre 12%
HIGH SCHOOL MUSICAL - CODA (Company of Dramatic Arts) 11%
13 10%
SAPLINGS - Australian Theatre for Young People 8%
OLIVER! - Mosman Theatre Company 6%
STRAIGHT PANIC - The Popsy, ATYP 5%
THE MONOLOGUE COLLECTIVE - PHIVE Parramatta 5%
Favorite Local Theatre
Hayes Theatre Co 15%
CODA (Company of Dramatic Arts) 10%
Gosford Musical Society 9%
PACA Productions 7%
Inner West Theatre Company 6%
Miranda Musical Theatre Company 6%
Blackout Theatre Company 5%
Curtain Bounce 5%
Belvoir 25a 4%
Old Fitz 4%
Riverside Theatre, Parramatta 3%
KXT on Broadway 3%
The Regals Musical Society 3%
Red Tree Theatre 3%
Qtopia Sydney 2%
Laycock Street Community Theatre 2%
Flight Path Theatre 2%
The Guild Theatre 2%
Teatro At The Italian Forum Theatre 2%
New Theatre 2%
Genesian Theatre Company 1%
Griffin Theatre Company 1%
Lane Cove Theatre Company 1%
Shopfront Arts Co-Op 1%
Emerging Artist Sharehouse, Erskineville Town Hall 1%
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