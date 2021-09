BREAKING THE WAVES Premiere - St.Gallen Theater Am Samstag 18. September

Mit der 2016 uraufgeführten Oper Breaking the Waves startet der neue Operndirektor Jan Henric Bogen in seine erste Saison am Theater St.Gallen. Das Werk der US-amerikanischen Komponistin Missy Mazzoli und des Librettisten Royce Vavrek erlebt am Samstag, 18. September, 19 Uhr, im UM!BAU seine europäische Erstaufführung.

Mit seinem preisgekrönten Film Breaking the Waves sorgte Lars von Trier 1996 für Furore. Darin erzählt er die Geschichte einer tiefreligiösen, traumatisierten, jungen Frau in einer unmöglichen Situation: Aus Liebe zu ihrem querschnittsgelähmten Mann Jan kommt Bess dessen ungeheuerlicher Forderung nach und schläft mit anderen Männern - im Glauben, ihren Mann damit zu retten. Zwanzig Jahre nach dem Film wurde in Philadelphia die Opernversion des Stoffes erfolgreich uraufgeführt. Mit einer hochemotionalen Tonsprache und sinnlichen Klängen zeichnet die US-amerikanische Komponistin und Grammy-Gewinnerin Missy Mazzoli darin das facettenreiche Porträt einer Antiheldin, die aus Selbstlosigkeit zum Opfer einer isolierten, dysfunktionalen Gesellschaft wird.

Während der Kompositionsarbeit habe sie stets die Erfahrungen im Hinterkopf gehabt, die sie als Frau mit Be- und Verurteilungen gemacht habe, sagt Missy Mazzoli. Deshalb gehe es auch musikalisch um eine Frau, die ständig mit allen Meinungen der Gesellschaft konfrontiert wird: „In der Musik gibt es diesen Kontrast von Solostimme und anderen hereinbrechenden Elementen. Bess wird ständig vom Chor unterbrochen, ihre Mutter kommt hinzu, singt in einer tieferen Lage - ein Einschnitt in Bess' unbeschwerte Verträumtheit."

Mit Breaking the Waves gibt die britische Regisseurin und Choreografin Melly Still, die für ihre Arbeiten mehrfach für einen Tony sowie Olivier Award nominiert war, ihr Debüt auf dem europäischen Festland. Mit minimalistischen Mitteln erzeugt Melly Still einen emotionalen Sog. Chefdirigent Modestas Pitrenas leitet das Sinfonieorchester St.Gallen. Für die Ausstattung zeichnet Ana Inés Jabares-Pita. Mit Vuvu Mpofu (als Bess McNeill), Justin Hopkins, Christopher Sokolowski und Kristján Jóhanneson sind vier neue Mitglieder des Musiktheaterensembles erstmals dem Publikum. In weiteren Rollen sind Robin Adams, Jennifer Panara, Claude Eichenberger, David Maze und Cristian Joita zu erleben.

Die erste St.Galler Saison des neuen Operndirektors Jan Henric Bogen steht unter dem Motto Herstory. Das Wortspiel aus dem Begriff history bedeutet „ihre Geschichte", und darum geht es: Um Geschichten über starke Frauen, die auch von ihnen erzählt, interpretiert, inszeniert und dirigiert werden. Schon mit den ersten Produktionen will Jan Henric Bogen das immer noch erschreckende Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern in den Kategorien musikalische Leitung und Regie ausgleichen. Nach Breaking the Waves realisieren im Oktober die Dirigentin Katharina Müllner und die neue Spielleiterin Musiktheater Guta Rau Mozarts Zauberlöte, im März inszeniert Nina Russi Verdis La traviata. Bei Ástor Piazzollas María de Buenos Aires zum Saisonabschluss hat die junge argentinische Dirigentin Natalia Salinas die musikalische Leitung.

Premiere Samstag, 18. September 2021

Zeit 19 Uhr

Ort UM!BAU

Musikalische Leitung Modestas Pitrenas

Inszenierung Melly Still

Ausstattung Ana Inés Jabares-Pita

Licht Malcolm Rippeth

Choreinstudierung Franz Obermair

Dramaturgie Christina Schmidl

Bess McNeill Vuvu Mpofu

Jan Nyman Robin Adams

Dodo McNeill Jennifer Panara

Terry Justin Hopkins

Dr. Richardson Christopher Sokolowski

Mother Claude Eichenberger

Sadistic Sailor Kristján Jóhanneson

Council Man David Maze

Young Sailor Cristian Joita

Tänzerin Swane Küpper

Emily Pak

Elenita Queiroz

Herrenchor des Theaters St.Gallen

Sinfonieorchester St.Gallen

Vorstellungen

Samstag, 18. September 2021, 19 Uhr (Premiere)

Sonntag, 26. September 2021, 19 Uhr

Mittwoch, 29. September 2021, 19.30 Uhr

Sonntag, 24. Oktober 2021, 17 Uhr

Freitag, 5. November 2021, 19.30 Uhr