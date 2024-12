Last Chance To Vote for the 2024 BroadwayWorld Sweden Awards; JOYRIDE - THE MUSICAL at Malmö Opera Leads Best Musical!

Enter Your Email to Unlock This Article



This is the last chance to vote for the 2024 BroadwayWorld Sweden Awards... Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2024 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2023 through September 30, 2024. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2024 BroadwayWorld Sweden Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical

Camilo Ge Bresky - BEETLEJUICE - Östgötateatern 24%

Miles Hoare - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 22%

Zain Odeståhl - DREAMGIRLS - Chinateatern 20%

FREDRIK BENKE RYDMAN - MATILDA - Kulturhuset Stadsteatern 12%

Melker Sörensen - TICK, TICK... BOOM! - Malmö Stadsteater/Malmö Opera 11%

Simen Gloppen - CHARLIE OCH CHOKLADFABRIKEN - Göteborgsoperan 11%



Best Costume Design Of A Play Or Musical

Torbjörn Bergström - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 40%

Stine Martinsen - BEETLEJUICE - Östgötateatern 29%

Rachael Canning - CHARLIE OCH CHOKLADFABRIKEN - Göteborgsoperan 23%

LEHNA EDWALL - MATILDA - Kulturhuset Stadteatern 8%



Best Direction Of A Musical

Guy Unsworth - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 25%

Markus Virta - BEETLEJUICE - Östgötateatern 21%

Edward af Sillén - DREAMGIRLS - Chinateatern 17%

Melker Sörensen - RENT - Malmö Live 12%

Kolja Schallenberg - SOT - GJUT ROCK - Forsviks Bruksteater 11%

Mattias Carlsson - CHARLIE OCH CHOKLADFABRIKEN - Göteborgsoperan 7%

Benke Rydman - MATILDA - Kulturhuset Stadsteatern 4%

Carljohan Karlsson - NEXT TO NORMAL - Teater Västernorrland 2%



Best Direction Of A Play

Sara Cronberg - DIKTATORN - Malmö Stadsteater 45%

Maria Åberg - EN FAMILJ - Malmö Stadsteater 33%

Johan Paus - GRÄNSLAND - Helsingborgs Stadsteater 23%



Best Ensemble

JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 36%

DREAMGIRLS - Chinateatern 23%

RENT - Malmö Live 15%

CHARLIE OCH CHOKLADFABRIKEN - Göteborgsoperan 13%

MATILDA - Kulturhuset Stadsteatern 6%

HÖGA KUSTEN ETT BYGDESPEL - Höga Kustens friluftsteater 5%

DIKTATORN - Malmö Stadsteater 1%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Ulrik Gad - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 30%

Palle Palmé - BEETLEJUICE - Östgötateatern 24%

Palle Palmé - DREAMGIRLS - Chinateatern 20%

Johanna Svensson - RENT - Malmö Live 13%

James Farncombe - CHARLIE OCH CHOKLADFABRIKEN - Göteborgsoperan 8%

LINUS FELLBOM - MATILDA - Kulturhuset Stadsteatern 6%



Best Music Direction & Orchestra Performance

Joakim Hallin JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 35%

Kristin Stenerhag, Nils-Petter Ankarblom - BEETLEJUICE - Östgötateatern 22%

Nicklas Thelin Jan Radesjö - DREAMGIRLS - Chinateatern 17%

Ensemble (playing instruments) - SOT - GJUT ROCK - Forsviks Bruksteater 14%

Michael England - CHARLIE OCH CHOKLADFABRIKEN - Göteborgsoperan 6%

Oscar Johansson - TICK, TICK... BOOM! - Malmö Stadsteater/Malmö Opera 6%



Best Musical

JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 27%

BEETLEJUICE - Östgötateatern 21%

DREAMGIRLS - Chinateatern 18%

SOT - GJUT ROCK - Forsviks Bruksteater 15%

RENT - Malmö Live 8%

CHARLIE OCH CHOKLADFABRIKEN - Göteborgsoperan 4%

MATILDA - Kulturhuset Stadsteatern 3%

TICK, TICK... BOOM! - Malmö Stadsteater/Malmö Opera 2%

NEXT TO NORMAL - Teater Västernorrland 1%

Bygdespelet Höga ut Kusten - Höga Kustens friluftsteater 1%



Best Performer In A Musical

Sayuri Yukawa - BEETLEJUICE - Östgötateatern 22%

Alexander Larsson - DREAMGIRLS - Chinateatern 20%

Marsha Songcome - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 11%

Jessica Marberger - JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 9%

Jakob Stadell - SOT - GJUT ROCK - Forsviks Bruksteater 6%

Edith Lyttkens - CHARLIE OCH CHOKLADFABRIKEN - Göteborgsoperan 5%

Gustav Schriver - RENT - Malmö Live 5%

Tilda Hallström - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 4%

Johan Charles - SOT - GJUT ROCK - Forsviks Bruksteater 4%

Laila Adèle - DREAMGIRLS - Chinateatern 4%

Martin Stokke Mathiesen - SOT - GJUT ROCK - Forsviks Bruksteater 4%

Alexander Lycke - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 4%

Jonas Brehmer - TICK, TICK... BOOM! - Malmö Opera 2%

Linus Wahlgren - LAZARUS - Göta Lejon 1%

Ola Salo - CHARLIE OCH CHOKLADFABRIKEN - Göteborgsoperan 1%

Kristina Lindgren - NEXT TO NORMAL - Teater Västernorrland 1%



Best Production of an Opera

GIOVA D ARCO - Malmö Opera 32%

BARBERAREN I SEVILLA - Kungliga operan i Stockholm 22%

HERR ARNES PENNINGAR - Folkoperan 19%

GUDAR OCH GUDINNOR - Ystad Teater 14%

HOTELL VITA HÄSTEN - Folkoperan 12%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical

David Woodhead - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 35%

Stine Martinsen - BEETLEJUICE - Östgötateatern 31%

Lucy Osborne - CHARLIE OCH CHOKLADFABRIKEN - Göteborgsoperan 14%

LEHNA EDWALL - MATILDA - Kulturhuset Stadsteatern 8%

Maja Kall - TICK, TICK... BOOM! - Malmö Stadsteater 8%

Franciska Zahle - DIKTATORN - Malmö Stadsteater 3%



Best Sound Design Of A Play Or Musical

Avgoustos Psillas - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 41%

Oskar Johansson - DREAMGIRLS - Chinateatern 30%

Oskar Johansson - MATILDA - Kulturhuset Stadsteatern 14%

Dennis Barkevall - CHARLIE OCH CHOKLADFABRIKEN - Göteborgsoperan 14%



Best Supporting Performer In A Musical

Alexander Larsson - DREAMGIRLS - Chinateatern 25%

Helen Sjöholm - COMPANY - Kulturhuset Stadsteatern 14%

Sanna Martin - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 12%

Oscar Pierrou Lindén - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 11%

Leila Jung - RENT - Malmö Live 9%

Sara Lehmann - JOYRIDE - THE MUSICAL - Malmö Opera 8%

Erik Espinoza - TICK, TICK... BOOM! - Malmö Stadsteater/Malmö Opera 7%

Patrik Martinsson - JOYRIDE THE MUSICAL - Malmö Opera 6%

LISETTE T. PAGLER - MATILDA - Kulturhuset Stadsteatern 5%

Prince Mpedzisi - DREAMGIRLS - Chinateatern 3%



Favorite Local Theatre

Malmö Opera 32%

Chinateatern 21%

Östgötateatern 17%

Forsiviks Bruksteater 13%

Göteborgsoperan 8%

Kristianstad stadsteater 3%

Kungliga operan i Stockholm 3%

Playhouse Teater 1%

Sundspärlan, Helsingborg 1%



