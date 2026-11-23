"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld Sweden Awards - ALL SHOOK UP Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld Sweden Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld Sweden Awards - Current Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Marianne Mörck - BRITT-MARIE VAR HÄR - Scalateatern 48%
Peter Johansson - MUSIKALKVÄLL - Vadstena Slott 38%
Emmi Christensson - MUSIKALKVÄLL - Vadstena Slott 14%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Victor Henriksson-Urech - ALL SHOOK UP - West End Stockholm 56%
Zain Odelstål - CHICAGO - Oscarsteatern 16%
Zain Odenstål - & JULIET - Cirkus 12%
Melker Sörensen - TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 7%
Jennie Widegren - GREASE - Rondo, Gothenburg 6%
Anna Ståhl - MRS. DOUBTFIRE - Östgötateatern 3%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Lehna Edwall - CHICAGO - Oscarsteatern 39%
Annsofi Östbergh Nyberg - MRS. DOUBTFIRE - Östgötateatern 26%
Annsofi Nyberg - & JULIET - Cirkus 19%
Jasminda Asplund Blanco - TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 16%
Best Direction Of A Musical
Victor Henriksson-Urech - ALL SHOOK UP - West End Stockholm 45%
Edward af Sillén - CHICAGO - Oscarsteatern 18%
Edward af Sillén - & JULIET - Cirkus 16%
Carl Johan Karlson - TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 14%
Anna Ståhl - MRS. DOUBTFIRE - Östgötateatern 6%
Best Direction Of A Play
Victor Henriksson-Urech - SÖDERKÅKAR - Rönninge Folkets Hus 72%
Klas Wiljergård - PJÄSEN SOM GÅR ÅT HELVETE - Göta Lejon 13%
Fredrik Benke Rydman - FRANKENSTEIN - Stadteatern 9%
Elin Skärstrand - JONAH - Playhouse Teater 5%
Adam Greenfield - SPÅR - Playhouse Teater 2%
Best Ensemble
CHICAGO - Oscarsteatern 34%
TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 25%
& JULIET - Cirkus 25%
MRS. DOUBTFIRE - Östgötateatern 9%
FOLKE FILBYTER - Östgötateatern 7%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Mikael Kratt - CHICAGO - Oscarsteatern 38%
Palle Palmé - TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 27%
Robert Hvenström - & JULIET - Cirkus 26%
Per Hörding - RAT PACK RHAPSODY - Stadteatern 9%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Johan Mörk - ALL SHOOK UP - Dieselverkstaden, Stora scen 43%
Johan Landqvist - CHICAGO - Oscarsteatern 22%
Karl-Johan Ankarblom - TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 20%
Kristofer Nergårdh - & JULIET - Cirkus 10%
Mathias Venge - RAT PACK RHAPSODY - Stadteatern 5%
Best Musical
ALL SHOOK UP - West End Stockholm 46%
CHICAGO - Oscarsteatern 17%
TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 14%
& JULIET - Cirkus 12%
SÅ SOM I HIMMELEN - Lorensbergsteatern 6%
MRS. DOUBTFIRE - Östgötateatern 5%
Best New Play Or Musical
TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 88%
RAT PACK RHAPSODY - Stadteatern 12%
Best Performer In A Musical
Carin Stolpe - ALL SHOOK UP - Dieselverkstaden, Stora scen 36%
Martin Stokke Mathiesen - TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 22%
Linda Olsson - & JULIET - Cirkus 17%
Hanna LIndblad von Spreti - CHICAGO - Oscarsteatern 16%
Ola Salo - TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 9%
Best Performer In A Play
Lillevie Petersson - SÖDERKÅKAR - South End Scenkonst 51%
Mikaela Pålsson - SÖDERKÅKAR - South End Scenkonst 26%
Josef Törner - SÖDERKÅKAR - South End Scenkonst 12%
Pernilla Wahlgren - PJÄSEN SOM GÅR ÅT HELVETE - Göta Lejon 6%
Frida Hallgren - MODERSKÄRLEK - Strindbergs Intima 4%
Nina Dahn - JONAH - Playhouse Teater 1%
Best Play
SÖDERKÅKAR - South End Scenkonst 76%
PJÄSEN SOM GÅR ÅT HELVETE - Göta Lejon 11%
SPÅR - Playhouse Teater 5%
FOLKE FILBYTER - Östgötateatern 5%
JONAH - Playhouse Teater 2%
MODERSKÄRLEK - Strindbergs Intima 1%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Lehna Edwall - CHICAGO - Oscarsteatern 33%
Marcus Englesson - & JULIET - Cirkus 31%
Magdalena Åberg - TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 26%
Mats Sahlström - RAT PACK RHAPSODY - Stadteatern 10%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Oskar Johansson - CHICAGO - Oscarsteatern 31%
Oskar Johansson - TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR - Göta Lejon 31%
Anders Nyberg - & JULIET - Cirkus 29%
Niklas Nordström - RAT PACK RHAPSODY - Stadteatern 9%
Best Supporting Performer In A Musical
Lillevie Petersson - ALL SHOOK UP - West End Stockholm 66%
Martin Redhe Nord - & JULIET - Cirkus 14%
Peter Jöback - CHICAGO - Oscarsteatern 10%
Rennie Mirro - & JULIET - Cirkus 6%
Nils Reinholtz - GREASE - Rondo, Gothenburg 4%
Best Supporting Performer In A Play
Kim Sulocki - PJÄSEN SOM GÅR ÅT HELVETE - Göta Lejon 65%
Måns Nathanaelson - OSS SWINGERS EMELLAN - Intiman 35%
Favorite Local Theatre
South End Scenkonst 52%
Oscarsteatern 25%
Östgötateatern 9%
Playhouse Teater 9%
Stadteatern 5%
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