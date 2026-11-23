"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
First Standings Announced For 2026 BroadwayWorld St. Louis Awards - LA CAGE AUX FOLLES Leads Best Musical
Voting is open through December 31st.
The first standings have been announced for the 2026 BroadwayWorld St. Louis Awards, as of Monday, November 23. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2026 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2025 through September 30, 2026. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2026.
Winners will be announced in January!
This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever. The Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
See a mistake? Please let us know here.
2026 BroadwayWorld St. Louis Awards - Current Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Richard J. Hinds - DISNEY'S NEWSIES - The Muny 16%
Avery Lux - YOUNG FRANKENSTEIN - Ozark Actor's Theatre 14%
Alisa Cooper - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 10%
Lindsay Joy Lancaster - GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 7%
Christine Taylor - CHICAGO - Alton Little Theatre 7%
Zac Grimm & Moxie Contin - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 6%
Jesse Robb - HAIRSPRAY - The Muny 6%
Natalie Kurz - PIPPIN - Alfresco Productions 6%
Rickey Tripp - AIN'T TOO PROUD - The Muny 3%
Parker Esse - SOMETHING ROTTEN! - The Muny 3%
Livy Potthoff - PROMENADE - New Line Theatre 3%
Kyli Rae - COME FROM AWAY - STAGES St. Louis 3%
The Addams Family- Ozark Actors Theatre - YOUNG FRANKENSTEIN 3%
Josiah Gundersen - WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 2%
Patrick O'Neill - SHREK THE MUSICAL - The Muny 2%
Sarah Meahl - MEET ME IN ST. LOUIS - The Muny 2%
Karla Puno Garcia - RODGERS & HAMMERSTEIN'S SOUTH PACIFIC - The Muny 2%
Mary Mather - MAN OF LA MANCHA - Clayton Community Theatre 1%
Scott Miller - BAT BOY: THE MUSICAL - New Line Theatre 1%
Gloria Mwez - ELEVENTH HOUR RADIO - The Action Art Collaborative 1%
Sean Curran - THE LIGHT IN THE PIAZZA - Opera Theatre of St. Louis 1%
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Joseph DiMercurio - LA CAGE AUX FOLLES - Take Two Productions 17%
Amelia Brown - THE ADDAMS FAMILY - Ozark Actor's Theatre 12%
Emily Rebholz - DISNEY'S NEWSIES - The Muny 9%
Jen Blum-Tatara - FIDDLER ON THE ROOF - Fly North Theatricals 7%
Kayla Dressman - HAIRSPRAY - Ignite Theatre Company 6%
Libby Pedersen - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 6%
Eric Sykes - CHICAGO - Alton Little Theatre 5%
Tim Kent - GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 5%
Moxie Contin - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 4%
Tristan Raines - HAIRSPRAY - The Muny 3%
Leon Dobkowski - MEET ME IN ST. LOUIS - The Muny 3%
Robin L. McGee - SHREK THE MUSICAL - The Muny 3%
Gail Baldoni - AIN'T TOO PROUD - The Muny 3%
Michele Siler - GOD OF CARNAGE - New Jewish Theatre 3%
Abby Pastorello - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 2%
Catherine Lovejoy - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STAGES St. Louis 2%
Becca Rose Bessette - WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 2%
Becca Rose Bessette - PROMENADE - New Line Theatre 1%
Jenna Gove - YOUNG FRANKENSTEIN - Ozark Actor's Theatre 1%
Jean Heckmann - MAN OF LA MANCHA - Clayton Community Theatre 1%
Raquel Adorno - RODGERS & HAMMERSTEIN'S SOUTH PACIFIC - The Muny 1%
Jean Heckmann - NOISES OFF - Clayton Community Theatre 1%
Shevare Perry - ELEVENTH HOUR RADIO - The Action Art Collaborative 1%
Becca Rose Bessette - BAT BOY: THE MUSICAL - New Line Theatre 1%
Best Direction Of A Musical
Joseph DiMercurio - LA CAGE AUX FOLLES - Take Two Productions 18%
Caleb D Long - FIDDLER ON THE ROOF - Fly North Theatricals 14%
Denis Jones - DISNEY'S NEWSIES - The Muny 11%
Jørgen Pedersen - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 10%
Zac Grimm & Moxie Contin - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 5%
Taylor Louderman - THE ADDAMS FAMILY - Ozark Actor's Theatre 4%
Eric Sykes - CHICAGO - Alton Little Theatre 4%
James Monroe Iglehart - GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 4%
Natalie Kurz - PIPPIN - Alfresco Productions 3%
Blane Pressler - YOUNG FRANKENSTEIN - Ozark Actor's Theatre 3%
Seth Sklar-Heyn - HAIRSPRAY - The Muny 3%
Chris Moore - WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 3%
John Tartaglia - SHREK THE MUSICAL - The Muny 3%
Eric Sykes - DEAR EVAN HANSEN - Alton Little Theatre 2%
Marcia Milgrom Dodge - AIN'T TOO PROUD - The Muny 2%
Maggie Burrows - MEET ME IN ST. LOUIS - The Muny 2%
Michael Bello - COME FROM AWAY - STAGES St. Louis 2%
Rob Ruggiero - SOMETHING ROTTEN! - The Muny 2%
Crystal Manich - THE LIGHT IN THE PIAZZA - Opera Theatre of St. Louis 1%
Kathryn Bentley - ELEVENTH HOUR RADIO - The Action Art Collaborative 1%
William Carlos Angulo - RODGERS & HAMMERSTEIN'S SOUTH PACIFIC - The Muny 1%
Chris Moore - BROADWAY NOIR DEUX! - New Line Theatre 1%
Sam Hack - MAN OF LA MANCHA - Clayton Community Theatre 1%
Scott Miller and Chris Moore - BAT BOY: THE MUSICAL - New Line Theatre 1%
Scott Miller - PROMENADE - New Line Theatre 0%
Best Direction Of A Play
Tim Kelly - NOISES OFF - Clayton Community Theatre 17%
Gad Guterman - GOD OF CARNAGE - New Jewish Theatre 15%
Mark Lull - DRINKING HABITS - Alfresco Productions 10%
Randy Manning - FOUR OLD BROADS - Alton Little Theatre 9%
ERIC SATTERFIELD & LAWANDA JACKSON - THE PRIVILEGE OF BEING SECOND - Chorus of Fools 7%
ERIC SATTERFIELD - ROMEO AND JULIET - Chorus of Fools 7%
Donna Northcott - MARCIA, MARCIA, MARCIA! A BRADY BUNCH PARODY - Magic Smoking Monkey Theatre 6%
Maria Wilken - THE OUTSIDER - Monroe Actors Stage Company 6%
Matt Dossett - VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Alfresco Productions 6%
Tom Ridgely - ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD - St Louis Shakespeare Festival 5%
Rick Dildine - THE TEMPEST - St Louis Shakespeare Festival 5%
Benny Sato Ambush - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 5%
Marcus Maat Atkins - THE GOODLUCKS - St Louis Fringe Festival 3%
Best Ensemble
LA CAGE AUX FOLLES - Take Two Productions 15%
DISNEY'S NEWSIES - The Muny 13%
THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 10%
FIDDLER ON THE ROOF - Fly North Theatricals 9%
AIN'T TOO PROUD - The Muny 4%
CHICAGO - Alton Little Theatre 4%
HAIRSPRAY - The Muny 4%
THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 4%
GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 3%
COME FROM AWAY - STAGES St. Louis 3%
THE ADDAMS FAMILY - Ozark Actor's Theatre 2%
SOMETHING ROTTEN! - The Muny 2%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STAGES St. Louis 2%
BAT BOY: THE MUSICAL - New Line Theatre 2%
GOD OF CARNAGE - New Jewish Theatre 2%
THE PRIVILEGE OF BEING SECOND - Chorus of Fools 2%
YOUNG FRANKENSTEIN - Ozark Actor's Theatre 2%
VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Alfresco Productions 2%
SHREK THE MUSICAL - The Muny 2%
APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 1%
ROMEO & ZOOLIET - St Louis Shakespeare Festival 1%
DEAR EVAN HANSEN - Alton Little Theatre 1%
A BRICK AND A BIBLE - Bread and Roses Missouri 1%
MEET ME IN ST. LOUIS - The Muny 1%
PIPPIN - Alfresco Productions 1%
Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ryan Thorp - FIDDLER ON THE ROOF - Fly North Theatricals 12%
Paige Seber - DISNEY'S NEWSIES - The Muny 10%
Austin VanWinkle - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 9%
Michael Sullivan - THE ADDAMS FAMILY - Ozark Actor's Theatre 5%
Connor Brown and Eric Sykes - CHICAGO - Alton Little Theatre 5%
Spectrama Lighting & Sound - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 5%
Jayson Lawshee - GOD OF CARNAGE - New Jewish Theatre 5%
Bradley Rohlf - BAT BOY: THE MUSICAL - New Line Theatre 4%
Sean M. Savoie - GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 4%
Jason Lyons - SHREK THE MUSICAL - The Muny 3%
Rob Denton - HAIRSPRAY - The Muny 3%
Connor Brown and Eric Sykes - THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW - Alton Little Theatre 3%
Bradley Rohlf - THE PRIVILEGE OF BEING SECOND - Chorus of Fools 3%
Connor Brown and Eric Sykes - DEAR EVAN HANSEN - Alton Little Theatre 3%
Nathan Schroeder - MAN OF LA MANCHA - Clayton Community Theatre 3%
Eric Wennlund - WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 3%
Rob Denton - AIN'T TOO PROUD - The Muny 3%
Matthew McCarthy - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 2%
Sean M. Savoie - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STAGES St. Louis 2%
Paige Seber - MEET ME IN ST. LOUIS - The Muny 2%
Sean M. Savoie - COME FROM AWAY - STAGES St. Louis 2%
John Lasiter - RODGERS & HAMMERSTEIN'S SOUTH PACIFIC - The Muny 2%
Rob Denton - SOMETHING ROTTEN! - The Muny 2%
Eric Wennlund - PROMENADE - New Line Theatre 1%
Nathan Schroeder - THE SCHOOL FOR SCANDAL - Clayton Community Theatre 1%
Best Music Direction & Orchestra Performance
Colin Healy - FIDDLER ON THE ROOF - Fly North Theatricals 17%
Annbritt duChateau - DISNEY'S NEWSIES - The Muny 15%
Randon Lane - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 12%
Dolores Duran-Cefalu - GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 5%
Evan Roider - HAIRSPRAY - The Muny 5%
Anne Shuttlesworth - SOMETHING ROTTEN! - The Muny 5%
Jenna Lee Moore - THE ADDAMS FAMILY - Ozark Actor's Theatre 5%
Jacob Carll - COME FROM AWAY - STAGES St. Louis 4%
Darryl G. Ivey - AIN'T TOO PROUD - The Muny 4%
Michael Kaish - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STAGES St. Louis 4%
Ben Whiteley - SHREK THE MUSICAL - The Muny 4%
Jenna Lee Moore - YOUNG FRANKENSTEIN - Ozark Actor's Theatre 3%
Brayden Bessette - WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 3%
Roberto Sinha - RODGERS & HAMMERSTEIN'S SOUTH PACIFIC - The Muny 3%
Jason Eschhofen - BAT BOY: THE MUSICAL - New Line Theatre 2%
Gene Rauscher - MAN OF LA MANCHA - Clayton Community Theatre 2%
Paul Byssainthe Jr. - MEET ME IN ST. LOUIS - The Muny 2%
Jason Eschhofen - PROMENADE - New Line Theatre 2%
Ryan Marquez - ELEVENTH HOUR RADIO - The Action Art Collaborative 1%
Best Musical
LA CAGE AUX FOLLES - Take Two Productions 15%
DISNEY'S NEWSIES - The Muny 13%
FIDDLER ON THE ROOF - Fly North Theatricals 10%
THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 10%
HAIRSPRAY - The Muny 5%
AIN'T TOO PROUD - The Muny 4%
CHICAGO - Alton Little Theatre 4%
GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 4%
THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 4%
THE COLOR PURPLE 4%
SOMETHING ROTTEN! - The Muny 3%
THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STAGES St. Louis 3%
COME FROM AWAY - STAGES St. Louis 2%
THE ADDAMS FAMILY - Ozark Actor's Theatre 2%
PIPPIN - Alfresco Productions 2%
MEET ME IN ST. LOUIS - The Muny 2%
BAT BOY: THE MUSICAL - New Line Theatre 2%
DEAR EVAN HANSEN - Alton Little Theatre 2%
SHREK THE MUSICAL - The Muny 2%
YOUNG FRANKENSTEIN - Ozark Actor's Theatre 2%
WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 2%
MAN OF LA MANCHA - Clayton Community Theatre 1%
RODGERS & HAMMERSTEIN'S SOUTH PACIFIC - The Muny 1%
THE LIGHT IN THE PIAZZA - Opera Theatre of St. Louis 1%
PROMENADE - New Line Theatre 0%
Best New Play Or Musical
THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 38%
GLUT - Contraband Theatre 32%
A BRICK AND A BIBLE - Bread and Roses Missouri 11%
CONFETTI KIDS - SATE 10%
ELEVENTH HOUR RADIO - The Action Art Collaborative 9%
Best Performer In A Musical
Paul Fortner - LA CAGE AUX FOLLES - Take Two Productions 13%
Ryan Cooper - FIDDLER ON THE ROOF - Fly North Theatricals 9%
Bryce Williams - DISNEY'S NEWSIES - The Muny 7%
Stella Kolb - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 6%
Kayla Pecchioni - DISNEY'S NEWSIES - The Muny 4%
Aaron Robberson - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 4%
Hannah McLaughlin - THE ADDAMS FAMILY - Ozark Actor's Theatre 4%
Nora Mae Daugherty - HAIRSPRAY - Ignite Theatre Company 4%
Bethany Sykes - CHICAGO - Alton Little Theatre 3%
Katerina Papacostas - GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 2%
Katy Geraghty - HAIRSPRAY - The Muny 2%
Jawan M. Jackson - AIN'T TOO PROUD - The Muny 2%
Alexis Kinney - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STAGES St. Louis 2%
Andrew Nichols - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 2%
Marsiya Miller - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 2%
Jack Roden - DISNEY'S NEWSIES - The Muny 2%
Brenden McCauley - PIPPIN - Alfresco Productions 2%
Andrea Reed - PIPPIN - Alfresco Productions 2%
Bee Mecey - PROMENADE - New Line Theatre 1%
Alena Watters - COME FROM AWAY - STAGES St. Louis 1%
Elizabeth Teeter - SOMETHING ROTTEN! - The Muny 1%
Moxie Contin - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 1%
Taylor Louderman - RODGERS & HAMMERSTEIN'S SOUTH PACIFIC - The Muny 1%
Adam Heller - SOMETHING ROTTEN! - The Muny 1%
Braidy Kirkegaard - WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 1%
Best Performer In A Play
Zach Pierson - ROMEO AND JULIET - Chorus of Fools 17%
Mark Lull - VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Alfresco Productions 10%
Reagan Posey - GLUT - Contraband Theatre 8%
Tia Williams - ROMEO AND JULIET - Chorus of Fools 7%
Ronmal Mottley - GLUT - Contraband Theatre 6%
Ryan Matthew-Whaley - THE PRIVILEGE OF BEING SECOND - Chorus of Fools 6%
Michael James Reed - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 5%
Christina Rios - GOD OF CARNAGE - New Jewish Theatre 5%
Kathy Piercy - FOUR OLD BROADS - Alton Little Theatre 5%
Lee Cox - FOUR OLD BROADS - Alton Little Theatre 5%
Joel Moses - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 4%
Carolyn Bergdolt - THE SCHOOL FOR SCANDAL - Clayton Community Theatre 4%
Bridgette Bassa - GOD OF CARNAGE - New Jewish Theatre 4%
Lizi Watt - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 4%
Joel Moses - GOD OF CARNAGE - New Jewish Theatre 3%
Macia Noorman - THE WASP BY MORGAN LLOYD MALCOM - Albion Theatre 2%
Jilanne Marie Klaus - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 2%
Sean Monarch - THE SCHOOL FOR SCANDAL - Clayton Community Theatre 2%
Nick Freed - GOD OF CARNAGE - New Jewish Theatre 2%
Ricki Franklin - THE WASP BY MORGAN LLOYD MALCOM - Albion Theatre 2%
Best Play
GLUT - Contraband Theatre 17%
DRACULA 10%
APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 9%
THE TEMPEST - St Louis Shakespeare Festival 8%
GOD OF CARNAGE - New Jewish Theatre 8%
FOUR OLD BROADS - Alton Little Theatre 7%
NOISES OFF - Clayton Community Theatre 7%
VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Alfresco Productions 6%
THE OUTSIDER - Monroe Actors Stage Company 6%
A BRICK AND A BIBLE - Bread and Roses Missouri 6%
THE PRIVILEGE OF BEING SECOND - Chorus of Fools 5%
DRINKING HABITS - Alfresco Productions 4%
MARCIA, MARCIA, MARCIA! A BRADY BUNCH PARODY - Magic Smoking Monkey Theatre 3%
THE GOODLUCKS 3%
Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Bradley Rohlf and Caleb D Long - FIDDLER ON THE ROOF - Fly North Theatricals 16%
Tijana Bjelajac - DISNEY'S NEWSIES - The Muny 11%
Ann Beyersdorfer - MEET ME IN ST. LOUIS - The Muny 7%
Christine Peters - HAIRSPRAY - The Muny 6%
Zac Grimm - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 6%
Matt Dossett - DRINKING HABITS - Alfresco Productions 5%
Adam Koch - SHREK THE MUSICAL - The Muny 5%
Ann Beyersdorfer - COME FROM AWAY - STAGES St. Louis 5%
Nathan Mecey - WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 4%
Linda Griffith and Jayne Jackson - GODSPELL - Alton Little Theatre 4%
Edward E. Haynes Jr. - AIN'T TOO PROUD - The Muny 4%
Edward E. Haynes Jr. - SOMETHING ROTTEN! - The Muny 4%
Ann Beyersdorfer - GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 4%
Tim Kelly - NOISES OFF - Clayton Community Theatre 4%
Matthew McCarthy - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 3%
Rachel Seabaugh - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STAGES St. Louis 3%
Linda Griffith and Jayne Jackson - RICHARD O'BRIEN'S THE ROCKY HORROR SHOW - Alton Little Theatre 2%
Arnel Sancianco - RODGERS & HAMMERSTEIN'S SOUTH PACIFIC - The Muny 2%
Rob LIppert - GOD OF CARNAGE - New Jewish Theatre 2%
Laura Skroska - ELEVENTH HOUR RADIO - The Action Art Collaborative 2%
Zac Cary - MAN OF LA MANCHA - Clayton Community Theatre 1%
Rob LIppert - THE WASP BY MORGAN LLOYD MALCOM - Albion Theatre 1%
Rob Lippert - BAT BOY: THE MUSICAL - New Line Theatre 1%
Rob LIppert - PROMENADE - New Line Theatre 0%
Best Sound Design Of A Play Or Musical
Joshua Hummel - DISNEY'S NEWSIES - The Muny 12%
Russell Sides - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 11%
Connor Brown - CHICAGO - Alton Little Theatre 7%
Tre'von Griffith - GLUT - Contraband Theatre 6%
Breanna Fias - GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 6%
Spectrama Lighting & Sound - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 6%
Joshua Hummel - AIN'T TOO PROUD - The Muny 6%
Joshua Hummel - HAIRSPRAY - The Muny 5%
Max Silverman - COME FROM AWAY - STAGES St. Louis 5%
Joshua Hummel - SOMETHING ROTTEN! - The Muny 4%
Kareem Deanes - GOD OF CARNAGE - New Jewish Theatre 4%
Connor Brown - DEAR EVAN HANSEN - Alton Little Theatre 4%
Joshua Hummel - MEET ME IN ST. LOUIS - The Muny 4%
Ellie Schwetye - CONFETTI KIDS - SATE 3%
Joshua Hummel - SHREK THE MUSICAL - The Muny 3%
Hankyu Lee - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STAGES St. Louis 3%
Joshua Hummel - RODGERS & HAMMERSTEIN'S SOUTH PACIFIC - The Muny 3%
Mary Robinson - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 3%
Ryan Day - WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 2%
Ryan Day - BAT BOY: THE MUSICAL - New Line Theatre 1%
Ryan Day - PROMENADE - New Line Theatre 1%
Best Supporting Performer In A Musical
Nadja Kapetanovich - LA CAGE AUX FOLLES - Take Two Productions 19%
Caleb D Long - THE ADDAMS FAMILY - Ozark Actor's Theatre 13%
Molly Trenary - HAIRSPRAY - Ignite Theatre Company 7%
ADRIENNE SPANN-SOPHIA - The Color Purple Musical - The Black Rep of St. Louis 7%
Breonna Jackson - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 5%
Mark Lull - PIPPIN - Alfresco Productions 4%
Paulo Szot - RODGERS & HAMMERSTEIN'S SOUTH PACIFIC - The Muny 4%
Cara Palombo - GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 3%
Patrick Benedict - CHICAGO - Alton Little Theatre 3%
Zachary Cable - DEAR EVAN HANSEN - Alton Little Theatre 3%
Ryan Harpole - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 3%
Tamar Greene - GUYS AND DOLLS - STAGES St. Louis 3%
Adrienne Spann - WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 2%
Andrew Genius - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 2%
Sarah Dao - THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL - PLYHS & Midweek Microdose 2%
Sadie Neufeld-Wall - THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 2%
Zack Huels - BAT BOY: THE MUSICAL - New Line Theatre 2%
Omega Jones - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - STAGES St. Louis 2%
Ronmal Mottley - WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 2%
De-Rance Blaylock - WE WILL ROCK YOU - New Line Theatre 2%
Zoe Klevorn - FIDDLER ON THE ROOF - Fly North Theatricals 1%
Danielle Singleton - FIDDLER ON THE ROOF - Fly North Theatricals 1%
Paulo Szot - THE LIGHT IN THE PIAZZA - Opera Theatre of St. Louis 1%
Jade Cash - FIDDLER ON THE ROOF - Fly North Theatricals 1%
Luis Perez - MAN OF LA MANCHA - Clayton Community Theatre 1%
Best Supporting Performer In A Play
Matt Anderson - THE PRIVILEGE OF BEING SECOND - Chorus of Fools 17%
Ainsley Hammond - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 16%
Rowan Van Horn - ROMEO AND JULIET - Chorus of Fools 9%
Maggie Newstead-Adams - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 7%
Rachel Bailey - GLUT - Contraband Theatre 6%
Brian McKinley - GLUT - Contraband Theatre 6%
Chris Clevidence Taber - VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Alfresco Productions 6%
Joshua Mayfield - GLUT - Contraband Theatre 5%
Michele Arvizu Prater - DRINKING HABITS - Alfresco Productions 5%
Braden Phillips - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 4%
Michele Arvizu Prater - VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Alfresco Productions 4%
Andre Eslamian - THE PRIVILEGE OF BEING SECOND - Chorus of Fools 4%
Karen Wood - VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Alfresco Productions 3%
Kelly Howe - GLUT - Contraband Theatre 3%
Aviv Gioncola-Parembo - APPROPRIATE - St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 2%
Kelly Howe - THE PRIVILEGE OF BEING SECOND - Chorus of Fools 2%
Best Theatre For Young Audiences Production
THE UGLY DUCKLING - The Repertory Theatre Of St. Louis 43%
HAIRSPRAY - Ignite Theatre Company 30%
THE BIG BAD BUSINESS OF MURDER - Ignite Theatre Company 17%
DOROTHY IN WONDERLAND - Alfresco Productions 11%
Favorite Local Theatre
The Muny 21%
Stray Dog Theatre 16%
Ignite Theatre Company 10%
Fly North Theatricals 10%
Alton Little Theatre 6%
STAGES St. Louis 6%
Ozark Actor's Theatre 5%
Alfresco Productions 5%
The Repertory Theatre Of St. Louis 3%
Contraband Theatre 3%
The Black Rep St. Louis 3%
PLYHS & Midweek Microdose 2%
Chorus of Fools 2%
New Jewish Theatre 2%
New Line Theatre 2%
Monroe Actors Stage Company 1%
St Louis Shakespeare Festival 1%
Opera Theatre of St. Louis 1%
St. Louis Tennessee Williams Festival, at COCA 1%
Tesseract Theatre Company 1%
Magic Smoking Monkey Theatre 0%
St. Louis Actors' Studio 0%
Metro Theater Company 0%
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