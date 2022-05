VANESSA FERRO nos habla de BILLY ELLIOT

BILLY ELLIOT se despide definitivamente de los escenarios el 22 de mayo de manera improrrogable. Desde su estreno el 9 de octubre de 2021 en el Teatre Victòria de Barcelona, BILLY ELLIOT se ha convertido en el éxito de la temporada y, a la vez, el musical que más tiempo ha estado en la cartelera de la ciudad.

BILLY ELLIOT ha cautivado el público y la crítica por su elenco deslumbrante y su gran orquesta en directo. Producido por SOM Produce, conforman el equipo artístico y técnico del musical hasta 140 profesionales entre actores, músicos, técnicos y profesores que, días tras día, han hecho posible subir el telón con la excelencia que distingue BILLY ELLIOT.

Desde su estreno en 2017 en Madrid, han visto el musical más de 1.000.000 de espectadores. La función del 22 de mayo es la última oportunidad para disfrutar en España de este gran musical que cuenta la emocionante historia de superación personal del joven Billy, un niño entusiasmado por el ballet que tendrá que luchar para poder dedicarse a su gran pasión. Esta fecha es improrrogable ya que, debido a la complejidad del montaje, no hay posibilidad de gira posterior.

BILLY ELLIOT está considerado uno de los grandes musicales de nuestro tiempo con un récord histórico en los Premios Broadway World en el 2017, año de su estreno, con 12 premios, incluyendo el de Mejor Musical, y como número 1 de la crítica teatral durante 26 semanas consecutivas.

Con la música de Elton John y las letras de Lee Hall, el musical narra la historia de Billy, un niño maravillado por el ballet que tendrá que luchar contra los estereotipos y los prejuicios de su padre, y de un pueblo entero, para poder dedicarse a su gran pasión: el baile.

Hemos podido hablar con Vanessa Ferro, directora residente del musical en Barcelona.

BroadwayWorld Spain: Habrá gente que no sepa lo que es un director residente, ¿podrías explicar brevemente en qué consiste tu trabajo?

Vanessa Ferro: La dirección residente se refiere a aquella persona que se queda con el montaje luego de que éste haya sido estrenado. En este caso fue Maite Pérez Astorga quien preparó el montaje para Barcelona y se quedó aquí hasta el día del estreno, y a partir del estreno ella se retira y me quedo yo para el resto de la temporada. Mis labores tienen que ver con mantener el show que ya está armado, con todos los ajustes que eso implica, dirigir los ensayos que hemos ido teniendo prácticamente todos los días y la incorporación de nuevos actores a lo largo de la temporada, ya que al trabajar con niños hay audiciones muy frecuentemente.

BroadwayWorld Spain: Has mencionado que has tenido que trabajar con muchos niños. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con ellos?

Vanessa Ferro: Yo ya había hecho la obra en Perú y allí tuve a tres niños que hacían de Billy porque al ser una temporada de 3 meses no hicieron falta más niños. Aquí en España tenemos un elenco de 50 niños y niñas y 20 adultos. Esto es un reto, porque la exigencia que tiene la obra a nivel físico hace que los niños tengan que estar muy bien preparados. El protagonista Billy solamente no está presente en dos escenas a lo largo de toda la obra, y además tiene que realizar pasos de ballet, claqué y acrobacias. Pero siempre digo que me gusta mucho el trabajo con niños porque es muy gratificante ver el empeño que le ponen, la energía que tienen y el crecimiento actoral que van teniendo a pasos agigantados.

BroadwayWorld Spain: Al haber hecho anteriormente la obra en Perú ya tenías una experiencia previa pero, ¿qué diferencias ves en la forma de trabajar aquí y allí?

Vanessa Ferro: Creo que una de las cosas más importantes tiene que ver con la reglamentación. En España está muy reglamentada la industria teatral y en Perú no. En España, por ejemplo, existe un convenio que regulariza cuántas horas pueden ensayar a la semana tanto los niños como los adultos, y también el convenio dice que los menores de edad sólo pueden hacer dos funciones por semana. Hay un orden establecido que en Perú no hay, y eso es algo que genera paz porque sabes a qué atenerte, y te obliga, como directora, a organizar mejor tus tiempos porque no tienes todo el tiempo del mundo.

BroadwayWorld Spain: En Perú BILLY ELLIOT se hizo antes de la pandemia, en 2018. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer este musical con la pandemia estando tan presente?

Vanessa Ferro: Ha sido una de las cosas más emocionantes que he hecho en mi vida. A mí me llamaron para hacer el musical en Barcelona antes de la pandemia, pero se tuvo que cancelar y yo ya pensaba que no se iba a volver a retomar y que si se hacía no iban a contar conmigo porque se recortarían costes. Entonces, cuando me confirmaron que sí que iba a venir, en Perú todavía estábamos encerrados en casa, y para mí fue como algo irreal.

Cuando entré por primera vez al teatro y vi un ensayo con tanta gente preparándose para hacer un musical fue muy emocionante. Se notaban las ganas de hacer teatro que tenía España. Creo que es un país que nunca ha dejado de apostar por el teatro y fue uno de los que más rápido volvió a hacer musicales tras la cuarentena. Es cierto que ha sido una lucha, porque de repente hubo una nueva variante del virus y tuvimos que cancelar todas las funciones y pensábamos que ya no se iba a poder volver a retomar el musical, pero se pudo, y volvimos con más ganas aún.

BroadwayWorld Spain: Y, teniendo eso en cuenta, ¿pensabais que el musical fuera a tener tan buena acogida por parte del público?

Vanessa Ferro: A mí me sorprendió muchísimo, porque hacer este musical, y además en Barcelona, implicaba un riesgo muy grande, porque el público de teatro musical sobre todo está en Madrid, entonces lanzarse a hacerlo en Barcelona y saliendo de una pandemia era un riesgo, y sé que la productora también se ha sorprendido de lo bien recibida que ha sido la obra. Cuando antes he dicho que España en general ha seguido apostando por el teatro me refería en gran parte al público, que pide cultura y eso es lo emocionante.

BroadwayWorld Spain: Y por último, si tuvieras que quedarte con un momento de todos estos meses, ¿con cuál te quedarías?

Vanessa Ferro: Creo que como te he dicho antes, me quedaría con la primera vez que abrí las puertas del teatro, porque yo lo sentí casi como un sueño. Pero si tuviera que quedarme con otro diferente, diría que una vez en la que el Billy que estaba haciendo la función se lesionó. Nosotros debemos tener siempre a otro Billy listo y todo es muy rápido, la preparación vocal y el entrenamiento se hace en pocos segundos para poder salir a escena. Al final de esa función el Billy que había tenido que retirarse salió a saludar, e iba cojeando y agarrado del niño que le había sustituido. Y si para el público eso es emocionante, lo es más aún cuando conoces a esos niños y ves cómo se ha sucedido todo y formas parte de ese cambio de actor.