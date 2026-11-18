"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
TV: 'Saldremos más idiotas de lo que entramos' Hablamos con el elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Charlamos con los protagonistas y creadores de la nueva comedia musical de beon. Entertainment en el Teatro Marquina.
En BroadwayWorld Spain celebramos uno de los grandes estrenos cómicos de la temporada en Madrid. Coincidiendo con su gran estreno oficial en el Teatro Marquina, hoy os traemos nuestras entrevistas con los protagonistas y parte del equipo creativo de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL. Una charla cercana en la que descubrimos cómo se ha gestado esta nueva apuesta de beon. Entertainment e Yllana Producciones, que tras conquistar al público en sus funciones previas desde el pasado 4 de noviembre, inicia hoy oficialmente su andadura en la cartelera madrileña.
https://youtube.com/shorts/kF-aKRIgfKs
Por nuestros micrófonos han pasado tres piezas clave de la maquinaria creativa del montaje: María José Santos (directora vocal y supervisora artística), Zenón Recalde (encargado del libreto y las letras) y Pier Paolo Álvaro (figurinista y diseñador de vestuario). Todos ellos coinciden en la ilusión de abordar una propuesta más íntima, destacando el enorme desafío de trasladar al lenguaje del teatro musical una comedia tan icónica sin perder ni un ápice de su ritmo frenético y su humor ácido. Desde la creación de una partitura con sabor francés y espíritu de Broadway firmada por Iván Macías hasta el diseño de un vestuario cargado de personalidad, nos revelan las claves para convertir el clásico de Francis Veber en una auténtica fiesta teatral bajo la dirección de Joe O'Curneen.
Por supuesto, también charlamos con el tándem protagonista encargado de sostener todo este caos sobre las tablas: Leo Rivera y Jaume Giró, quienes dan vida a los inolvidables Pierre Brochant y François Pignon. Ambos nos relatan cómo ha sido el salto de la sala de ensayos al encuentro directo con el público, compartiendo la emoción de escuchar las carcajadas en el patio de butacas. Entre risas y mucha complicidad, los intérpretes reflexionan sobre el reto de dar voz y música a unos personajes tan reconocibles, confesando incluso entre bromas cuánto se están "contagiando" de las manías y "estupideces" cotidianas de sus papeles.
Si quieres conocer todos los detalles de este proceso creativo, descubrir qué es lo que más ha sorprendido al elenco en su arranque y saber por qué nadie debería perderse esta cita teatral, ya puedes darle al play al vídeo completo de las entrevistas en nuestro canal de YouTube.
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