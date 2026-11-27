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BroadwayWorld Spain ha conversado con Patty Baker, protagonista, directora artística y productora de TINA THE ROCK EXPERIENCE, el espectáculo creado por Arte en Vivo Producciones bajo el concepto The Wild Spirit of Rock & Roll Concert que se representa todos los viernes a las 21:00h en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid hasta el próximo 18 de diciembre. La artista canaria —que ya encarnó a la Reina del Rock en el largometraje DISCO, IBIZA, LOCOMÍA (2024)— lidera este recorrido musical de 105 minutos por las décadas de los años 70, 80 y 90 con banda y voces en directo.

En la charla, Patty Baker repasa la entrega del público madrileño desde el estreno, desvela la curiosa anécdota de cómo un productor descubrió el parecido de su voz con la de Tina Turner mientras cantaba con su banda de rock, y analiza la exigencia vocal y escénica de defender himnos como Simply the Best o Proud Mary. Además, reflexiona sobre el carácter atemporal de la artista, cuya música sigue conectando con las nuevas generaciones cuando se cumple el 87º aniversario de su nacimiento.

Para cerrar, Patty Baker anima al público madrileño a no perderse esta cita semanal en la Gran Vía, destacando la energía positiva y el espíritu de auténtico concierto de rock que se respira en cada función antes de su despedida el 18 de diciembre. No te pierdas la entrevista completa en el vídeo de nuestro canal de YouTube.

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