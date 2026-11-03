Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
TV: Hablamos con la compañía de QUERIDO EVAN HANSEN tras su llegada al Teatro Rialto
David Serrano, Guillermo Martín y el reparto nos cuentan el reto emocional de traer este necesario fenómeno a la Gran Vía
El aclamado fenómeno internacional QUERIDO EVAN HANSEN ya es una realidad en la cartelera madrileña. Avalado por seis premios Tony y una legión de seguidores en todo el mundo, el musical ha celebrado su gran estreno oficial en el Teatro Rialto de la Gran Vía. Esta esperada producción nos invita a adentrarnos en una historia profundamente contemporánea y necesaria que pone sobre la mesa temas como la salud mental, la soledad y la necesidad vital de sentirnos conectados y escuchados en plena era de las redes sociales.
Con motivo de su llegada a Madrid, en BroadwayWorld Spain hemos tenido el privilegio de entrar en el teatro para charlar con todo el equipo creativo y artístico. Su director, David Serrano, nos ha confesado el emocionante reto que ha supuesto distanciarse de sus habituales superproducciones para dar forma a un montaje mucho más íntimo y cercano. Al frente de este desafío escénico se encuentra el joven Guillermo Martín, quien asume la titánica y compleja tarea de dar vida a Evan, entregándose a un personaje que prácticamente no abandona el escenario y que exige un desgaste y un compromiso emocional absoluto.
Este universo cobra vida gracias al arropo de un elenco excepcional que ha trabajado en los ensayos desde la máxima vulnerabilidad y confianza mutua. Actores como Elvira Santa María, Jessica Garcés, Lorena Calero, Verónica Ronda, Iván Clemente y Arnau Camps nos contaron en sus entrevistas el delicado equilibrio que mantienen para no desbordarse en escena. Además, reflexionaron sobre cómo han construido desde la propia experiencia los frágiles vínculos familiares y de amistad que vertebran la trama, sintiendo como un auténtico regalo la responsabilidad de presentar estos personajes ante un público nuevo y ante los fans más acérrimos de la obra.
Como bien nos recordaban sus protagonistas, no hace falta conocer el libreto original ni las canciones para salir del teatro transformado, con ganas de abrazar a los tuyos y con muchas conversaciones pendientes. Si queréis descubrir todos los secretos del montaje y escuchar de viva voz a sus protagonistas, ya podéis disfrutar de nuestra serie de entrevistas completas y la cobertura del estreno en el canal de YouTube de BroadwayWorld TV.
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