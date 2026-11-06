TV: Así suenan los primeros números de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL antes de su estreno

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En BroadwayWorld Spain desgranamos todo lo que dio de sí el esperado pase gráfico de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL. Ya podéis ver en nuestro canal de YouTube los vídeos completos de la presentación ante los medios en el Teatro Marquina de Madrid. Una oportunidad de oro para descubrir en movimiento y a todo volumen esta propuesta escénica que arrancó sus funciones previas el pasado 4 de noviembre y que culminará con su gran estreno oficial el próximo 19 de noviembre.

En esta ocasión, podéis disfrutar de dos adelantos en vídeo que demuestran el trabajo de adaptación de la obra al género musical. Por un lado, os traemos la vibrante obertura, un número coral que marca a la perfección el ritmo trepidante y el tono irónico que dominará toda la función. Por otro, compartimos el divertidísimo número "Las maquetas de Pignon", un momento clave de la trama en el que el arrogante anfitrión (Leo Rivera) convence al excéntrico invitado (Jaume Giró) para que asista a su fatídica cena. Para lograrlo, sella su trampa ganándose su confianza con la falsa promesa de publicarle un libro sobre sus preciadas construcciones de cerillas. Un número brillante donde el engaño y el caos se entrelazan a golpe de melodía y carcajada.

Estos dos fragmentos sirven como el escaparate perfecto para admirar la magia del equipo creativo y el talento del elenco. Producida por beon. Entertainment, la obra cobra nueva vida gracias a la dirección y adaptación de Joe O’Curneen (con el sello de Yllana), la música original de Iván Macías y el diseño de vestuario de Pier Paolo. Todo ello defendido de forma magistral sobre las tablas por unos entregadísimos Leo Rivera y Jaume Giró en los papeles principales, escudados por un elenco formado por Alberto Sánchez, Alba Cuartero, Elena González, Héctor Otones, Miguel Ángel Belotto, Antonio Mañas, Andrea Enrich y Sara Martín, respaldados por José Montero y Rocío Margón en sus imprescindibles funciones de swing.

Os recordamos que esta vuelta de tuerca a la clásica comedia de Francis Veber nos sumerge en una cruel competición entre un grupo de amigos: organizar una cena semanal donde el ganador es aquel que consiga llevar al invitado más ingenuo o disparatado para burlarse de él. La inoportuna llegada de François Pignon a la vida del anfitrión Pierre Brochant desatará un torbellino de enredos que ahora resulta aún más hilarante. ¡Pasad por nuestro canal para darle al play a ambos vídeos!

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