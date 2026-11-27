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La producción de EL ZORRO, EL MUSICAL ya ha levantado el telón en el Teatro La Latina de Madrid, donde ha iniciado sus funciones previas antes de celebrar su estreno oficial el próximo 2 de diciembre. Coincidiendo con la presentación a medios del espectáculo, hemos podido asistir al pase gráfico del montaje para grabar en exclusiva dos de sus números musicales más representativos sobre el escenario.

En el primer adelanto, David Bustamante, que encabeza el reparto dando vida al joven noble Don Diego de la Vega y a su alter ego enmascarado, interpreta el tema "Fe". Esta pieza muestra el lado más íntimo y emotivo del protagonista, reflejando su conflicto interior y la determinación que lo llevará a asumir la identidad de El Zorro para defender la libertad y la justicia en la California de comienzos del siglo XIX.

Por su parte, el segundo vídeo recoge la fuerza coral de "Bamboléo", uno de los momentos más vibrantes y festivos de la función. El número está liderado por Sheila Paz en el papel de Inés, acompañada por gran parte de una compañía integrada por alrededor de 25 intérpretes entre personajes principales, ensemble y cuerpo de baile, desatando sobre las tablas el pulso flamenco-pop que caracteriza la partitura creada por los Gipsy Kings y John Cameron.

Dirigido por Sara Pérez y producido por Sunset Entertainment, el montaje supone la adaptación española del éxito internacional estrenado originalmente en Londres e inspirado en la novela El Zorro. Comienza la leyenda, de Isabel Allende. Junto a David Bustamante y Sheila Paz, el elenco principal se completa con Laura Enrech como Luisa Pullido, Robert González en el papel del gobernador Ramón y Juanki Fernández como el Sargento García, permaneciendo en la cartelera madrileña hasta la primavera de 2027.





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