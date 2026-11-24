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Amanda Digón atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera profesional tras recibir el Premio del Teatro Musical (PTM) a Mejor Actriz Protagonista por su aplaudida interpretación de Sally Bowles en CABARET, montaje dirigido por Federico Bellone. En nuestra entrevista,, la intérprete confiesa que no esperaba alzarse con el galardón debido al altísimo nivel de sus compañeras nominadas y al carácter más íntimo de la propuesta, aunque destaca la enorme ilusión de recibir un reconocimiento votado por la propia profesión. Para la actriz, construir su versión de Sally supuso dejar a un lado el peso de referentes históricos como Liza Minnelli para volcar sus propias vivencias personales sobre el escenario en una propuesta arriesgada que conquistó tanto al público como a la crítica.

Tras cerrar esa exigente etapa en el Kit Kat Club, Amanda Digón encabeza actualmente el reparto de EL ALMA AL AIRE, el espectáculo basado en las canciones de Alejandro Sanz, donde da vida a Ella. La actriz reconoce que compatibilizar las audiciones de este proyecto con las últimas funciones de CABARET fue una auténtica montaña rusa emocional, pero celebra haber podido despedirse a tiempo de un personaje física y emocionalmente agotador para conectar con una energía mucho más luminosa, dulce y serena. Además, asegura que no dudaría en embarcarse en una futura gira internacional por Latinoamérica con la producción, especialmente al compartir escenario con su pareja como coprotagonista.

Durante la charla, la intérprete también reflexiona sobre la convivencia dentro de las compañías teatrales, apostando por el respeto y el compañerismo profesional por encima de la idealización de los elencos como familias. Asimismo, explica cómo compagina el ritmo de ocho funciones semanales con su faceta más personal como cantautora y compositora junto al guitarrista Rodrigo Martín, un proyecto musical propio con raíces en el pop indie y la electrónica que desarrolla sin presiones y por puro disfrute creativo.

Echando la vista atrás, Amanda Digón señala su debut protagonista en DIRTY DANCING, su sueño cumplido de la infancia en FLASHDANCE y su paso por CABARET como los tres pilares fundamentales de su trayectoria hasta llegar a EL ALMA AL AIRE. De cara al futuro, aunque prefiere dejarse sorprender por los directores antes que aferrarse a un papel soñado, confiesa su debilidad por títulos como CHICAGO o MOULIN ROUGE y admite que afrontar la partitura de EL PRÍNCIPE DE EGIPTO le impondría un respeto especial. Ya puedes ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube.

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