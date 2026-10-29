TV: Alba Cuartero e Iván Macías nos desvelan los secretos de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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La aclamada comedia del dramaturgo francés Francis Veber da el salto al teatro musical con LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL. Tras asistir a la presentación oficial de este esperado montaje en Popstars, el espacio gastronómico de la productora beon. Entertainment, el equipo de BroadwayWorld Spain pudimos sentarnos a charlar con parte del talento que da vida a este disparatado universo.

En estas entrevistas charlamos con la actriz Alba Cuartero, encargada de dar vida a Christine Brochant, y con el compositor de la banda sonora, Iván Macías. Ambos nos desvelan los grandes retos de transformar una obra de texto tan conocida en un musical vibrante, cómo están trabajando para medir los tiempos de la comedia para asegurar la risa del público, y qué inspiraciones han dado forma a esta partitura inédita. Además, les ponemos en un divertido aprieto al preguntarles a qué amigo se llevarían ellos como cómplice si tuvieran que asistir a esta peculiar cena.

La historia nos presenta a un grupo de amigos que organiza una cena semanal con una cruel y peculiar competición: ver quién es capaz de acudir con el invitado más ingenuo o disparatado. Sin embargo, la llegada del imprevisible François Pignon, invitado por el estirado anfitrión Pierre Brochant, desencadenará un absoluto torrente de equívocos y catástrofes cómicas. Esta nueva y ambiciosa versión, producida por beon. Entertainment, cuenta con la dirección y adaptación de Joe O’Curneen, integrante de Yllana, y música original de Iván Macías.

El vídeo con las charlas completas ya se encuentra disponible para todos nuestros lectores en nuestro canal de YouTube. Es la oportunidad perfecta para descubrir todos los secretos de la producción y contagiarse del entusiasmo del equipo antes de que se levante el telón. Cabe recordar que LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL (protagonizado por Leo Rivera y Jaume Giró) llegará el próximo 4 de noviembre al Teatro Marquina de Madrid, perfilándose como una de las propuestas de humor imprescindibles de la temporada. ¡Dale al play y ve abriendo el apetito!

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 2 Days 15 Hrs 00 Min 26 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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