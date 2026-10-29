Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
TV: Alba Cuartero e Iván Macías nos desvelan los secretos de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Hablamos desde Popstars con la actriz y el compositor sobre cómo medir los tiempos de la carcajada y crear la banda sonora de la comedia más esperada de la temporada
La aclamada comedia del dramaturgo francés Francis Veber da el salto al teatro musical con LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL. Tras asistir a la presentación oficial de este esperado montaje en Popstars, el espacio gastronómico de la productora beon. Entertainment, el equipo de BroadwayWorld Spain pudimos sentarnos a charlar con parte del talento que da vida a este disparatado universo.
En estas entrevistas charlamos con la actriz Alba Cuartero, encargada de dar vida a Christine Brochant, y con el compositor de la banda sonora, Iván Macías. Ambos nos desvelan los grandes retos de transformar una obra de texto tan conocida en un musical vibrante, cómo están trabajando para medir los tiempos de la comedia para asegurar la risa del público, y qué inspiraciones han dado forma a esta partitura inédita. Además, les ponemos en un divertido aprieto al preguntarles a qué amigo se llevarían ellos como cómplice si tuvieran que asistir a esta peculiar cena.
La historia nos presenta a un grupo de amigos que organiza una cena semanal con una cruel y peculiar competición: ver quién es capaz de acudir con el invitado más ingenuo o disparatado. Sin embargo, la llegada del imprevisible François Pignon, invitado por el estirado anfitrión Pierre Brochant, desencadenará un absoluto torrente de equívocos y catástrofes cómicas. Esta nueva y ambiciosa versión, producida por beon. Entertainment, cuenta con la dirección y adaptación de Joe O’Curneen, integrante de Yllana, y música original de Iván Macías.
El vídeo con las charlas completas ya se encuentra disponible para todos nuestros lectores en nuestro canal de YouTube. Es la oportunidad perfecta para descubrir todos los secretos de la producción y contagiarse del entusiasmo del equipo antes de que se levante el telón. Cabe recordar que LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL (protagonizado por Leo Rivera y Jaume Giró) llegará el próximo 4 de noviembre al Teatro Marquina de Madrid, perfilándose como una de las propuestas de humor imprescindibles de la temporada. ¡Dale al play y ve abriendo el apetito!
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