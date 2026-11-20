NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

TINA THE ROCK EXPERIENCE sigue en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid y amplía su estancia con una nueva función el 26 de diciembre a las 20:00 horas. Además, del 18 al 30 de noviembre las entradas tienen un 20% de descuento con motivo del Black Friday.

Creado por Arte en Vivo Producciones y protagonizado por Patty Baker, que da vida a Tina Turner sobre el escenario, el espectáculo propone un recorrido de 105 minutos por los años 70, 80 y 90, tres décadas clave en la carrera de la artista. Bajo el lema The Wild Spirit of Rock & Roll Concert, la producción busca recrear la energía de sus grandes conciertos con música y voces en directo, un cuerpo de baile, audiovisuales y una puesta en escena de gran formato, e invita al público a cantar y bailar con algunos de los temas más conocidos de la Reina del Rock.

La temporada madrileña tiene además una fecha señalada: el próximo 26 de noviembre, con el espectáculo en cartelera, se cumplirán 87 años del nacimiento de Tina Turner, nacida en 1939 y convertida en una de las figuras más reconocibles de la música popular y del directo.

Patty Baker es una artista canaria de origen afroamericano y raíces gallegas que ha desarrollado su carrera entre la música en directo, la interpretación y la producción. Empezó en Televisión Canaria y ha trabajado en proyectos con la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Auditorio de Tenerife, además de actuar en ciudades como Hamburgo, Zúrich, Cracovia y Casablanca. No es la primera vez que se pone en la piel de la cantante, ya que en 2024 interpretó a Tina Turner en el cine con DISCO, IBIZA, LOCOMÍA, la película sobre el grupo Locomía protagonizada por Jaime Lorente y Alberto Ammann.

El espectáculo ha recorrido distintas ciudades españolas y ha actuado en Suiza, Alemania y Polonia, además de en el Festival Nostalgia Lovers de Casablanca, donde compartió cartel con Gibson Brothers y Lou Bega. La temporada pasada ya se vio en Madrid, en la sala Galileo Galilei y en Espacio Madriz, y tras su paso por el Capitol emprenderá una nueva gira nacional.

Las entradas, desde 33 euros, están disponibles en la web del Teatro Capitol Gran Vía.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Broadway news in your inbox

Weekly top stories - unsubscribe anytime. Text me breaking news - biggest stories on your phone