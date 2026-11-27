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Con la llegada de las fiestas navideñas, THE ISLAND OF NEVERLAND se consolida como una de las propuestas escénicas de referencia en la cartelera madrileña dentro de Espacio Delicias. La producción, impulsada por LETSGO y Balich Wonder Studio, propone sumergir al espectador en el universo de Nunca Jamás desde antes de acceder a la carpa central, combinando un recorrido inmersivo artesanal libre de pantallas digitales con un espectáculo de circo contemporáneo y acrobacias en una Arena circular de 360 grados.

En el plano dramatúrgico, el montaje dirigido por Simone Ferrari y Lulu Helbaek plantea una reinterpretación del relato clásico centrada en Tempesta (Anna Saskia Stickler), la hija del Capitán Garfio (Edu Ferrés). Criada bajo la estricta disciplina de la tripulación pirata, la joven comienza a cuestionar su destino cuando entra en contacto con el espíritu libre de Peter Pan (Gabriel Lemière) y los Niños Perdidos, articulando una historia sobre la identidad y la búsqueda de libertad a través de números aéreos y teatro físico.

De cara a las celebraciones de Navidad y Reyes, la organización ha activado una promoción especial de Black Friday con un 30 % de descuento en la compra de localidades. La oferta estará vigente únicamente hasta el 30 de noviembre y se aplica a funciones comprendidas entre el 9 y el 18 de diciembre y entre el 6 y el 10 de enero, quedando excluidos los días festivos del calendario.

El descuento es válido para entradas ubicadas en Grada 1, Grada 2, Palco 1 y Palco 2, facilitando el acceso a las distintas perspectivas de la arena 360 grados. Las localidades promocionales ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de venta del espectáculo.

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