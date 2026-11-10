Soulsical Choir llega a los escenarios de Madrid el 13 de noviembre

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Soulsical Choir se prepara para su llegada a los escenarios con un concierto que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatro Salesianos Paseo de Madrid. El coro actuará por primera vez en un gran escenario con un espectáculo dedicado al teatro musical.

Durante aproximadamente una hora y media, el público podrá escuchar una selección de canciones de musicales como EL GRAN SHOWMAN, SISTER ACT, MOULING ROUGE! o VAINA. El repertorio reunirá temas de diferentes estilos, con la intención de acercar al público algunas de las historias y canciones más conocidas del género.

El concierto no se centrará únicamente en las interpretaciones vocales, sino que también incluirá coreografías y movimiento escénico. De esta forma, Soulsical Choir combinará las voces y armonías de sus integrantes con una puesta en escena que acompañará cada una de las canciones.

Esta actuación supondrá un momento importante para la agrupación, que presenta el concierto como el comienzo de una nueva etapa. Las entradas ya están a la venta y pueden adquirirse a través de Entradium.

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