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LAS CHICAS DEL 27 ya está en marcha. Silvia Marsó y Xavier Albertí han comenzado los ensayos de este espectáculo teatral y musical que rescata a una generación de mujeres que revolucionó la cultura española por ser libres, modernas, transgresoras y contar con un enorme talento. Algunas alcanzaron la fama y otras quedaron injustamente olvidadas.

La propuesta enfrenta dos mundos con una misma rebeldía. Por un lado, el universo emprendedor de las cupletistas, las grandes estrellas del espectáculo popular de principios del siglo XX. Por otro lado, la modernidad intelectual de Las Sinsombrero, las pensadoras y artistas de la Generación del 27 a las que la historia dejó durante décadas en un segundo plano. Sobre el escenario se apreciará un piano de cola, una actriz cantante, textos sorprendentes y una cuidada selección de cuplés, con humor, ironía, sensualidad, provocación y música en directo. En este vídeo puedes conocer un poco más acerca del espectáculo:

El montaje, producido por Meditea Teatro, se estrenará los días 22 y 23 de enero de 2027 en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. Después llegará a Madrid, donde se podrá ver en la Sala Negra de los Teatros del Canal del 30 de marzo al 11 de abril de 2027.

Antes incluso de su estreno, el espectáculo tiene ya cerrada una gira por Valencia, Pamplona, Vitoria, Palencia, Badalona, Lloret de Mar, San Javier, Fuente Vaqueros, Elche, Víznar, Santander y Donostia. Además, forma parte de los catálogos de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid y de la Red de Teatros de Castilla-La Mancha.

Coincidiendo con el centenario de la Generación del 27, LAS CHICAS DEL 27 nace con vocación de quedarse y seguirá de gira durante todo 2028. Cien años después, el escenario es por fin para ellas.

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