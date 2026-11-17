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SIX EL MUSICAL lanzará el próximo 20 de noviembre su álbum oficial de estudio en español, titulado SIX: EL MUSICAL (VERSIÓN EN ESPAÑOL), en todas las plataformas digitales. El disco reúne las diez canciones completas del espectáculo grabadas íntegramente en estudio por el elenco titular de Madrid, dando respuesta a las peticiones del público tras el estreno del montaje el pasado mes de septiembre en el Teatro Gran Vía.

Esta publicación llega avalada por el rendimiento de su primer adelanto, Ex-Wives / SIX – Versión en Español, que supera los 36,8 millones de escuchas desde su estreno en mayo y supuso la primera grabación oficial de este mash-up a nivel mundial. El nuevo trabajo discográfico cuenta con las voces de Clara Lanzani como Catalina de Aragón, Udara Zubillaga como Ana Bolena, Beatriz Santana como Juana Seymour, Liz Tatis como Ana de Cléveris, Arianna Galletti como Catalina Howard y Alba Egilo como Catalina Parr.

La adaptación al castellano, firmada por Daniel Anglès, Marc Gómez y Gara Roda, traslada la música y letras originales de Toby Marlow y Lucy Moss incorporando referencias culturales locales que conectan con el público español. El álbum ha sido producido por el equipo vinculado a la producción original, con Joe Beighton, Tom Curran, Sam Featherstone, Toby Marlow y Lucy Moss en la producción musical, y Katy Richardson en la producción instrumental, bajo el sello 6 Music Ltd.

Con motivo de este lanzamiento, la producción celebrará una listening party el próximo 19 de noviembre en el Teatro Gran Vía de Madrid. En este encuentro previo a la salida oficial del disco, las protagonistas y parte del equipo creativo compartirán con los seguidores detalles del proceso de grabación y adelantarán fragmentos de los temas en primicia.

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