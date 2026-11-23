NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

SHREK THE MUSICAL JR. llegará al Teatro La Latina de Madrid el 5 de diciembre de 2026. Sonsoles Rz-Villar Mac-Veigh, directora y fundadora de Glee Club Academy, debuta en este teatro con una producción familiar que reúne a 60 alumnos de la academia. De ellos, 40 subirán al escenario en cada función.

Basado en el libro de William Steig y en la película de animación que DreamWorks estrenó en 2001, el musical comienza cuando los personajes de los cuentos, expulsados de sus hogares por Lord Farquaad, se instalan en la ciénaga de Shrek. Para recuperarla, el ogro acepta rescatar a la princesa Fiona de una torre custodiada por una dragona. Lo acompaña Asno, un compañero de viaje que rara vez se queda callado.

La versión que presenta Glee Club Academy adapta el libreto de David Lindsay-Abaire y conserva la música de Jeanine Tesori para SHREK THE MUSICAL, estrenado en Broadway en 2008. El montaje madrileño cuenta con coreografía de Ben Mundy y con Lorenzo Toneatto como asistente de dirección y capitán de baile. Bronté Barbé, que interpretó a Fiona en la gira británica del musical, se ha encargado de la selección del reparto. La escenografía procede de Londres y las prótesis de maquillaje se han fabricado en Canadá a medida para los intérpretes.

Los beneficios de las funciones se destinarán a dos entidades. La Fundación Altius acompaña a familias en situación de desempleo y riesgo de exclusión social y las ayuda a encontrar trabajo. Por su parte, Alliance MLC Foundation financia la investigación sobre la leucoencefalopatía megalencefálica y apoya a las familias con niños afectados por esta enfermedad.

Las funciones serán a las 12:00 horas, salvo las del lunes 21 de diciembre y el lunes 4 de enero de 2027, que comenzarán a las 20:00 horas. Para más información, en la web del teatro.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Broadway news in your inbox

Weekly top stories - unsubscribe anytime. Text me breaking news - biggest stories on your phone