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SALVANDO A MOZART se trasladará a la sala de mayor aforo de los Teatros Luchana de Madrid a partir de enero de 2027. La producción de Artesano Produce, estrenada el pasado 8 de noviembre, inicia esta nueva etapa tras agotar localidades durante varios domingos consecutivos, según informa la compañía.

El cambio de espacio vendrá acompañado de una renovación de la puesta en escena. El equipo artístico adaptará el montaje a las dimensiones y posibilidades técnicas del nuevo escenario e incorporará novedades a la producción original. Además, las funciones de los domingos pasarán a celebrarse a las 16:30 horas.

Antes de comenzar su programación de enero, SALVANDO A MOZART ofrecerá una función especial navideña el miércoles 30 de diciembre a las 12:30 horas. La cita celebrará la llegada al nuevo espacio y despedirá el año del 270.º aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart.

Esta es la primera producción en castellano del musical de Charli Eglinton, que acerca la historia de la familia Mozart al público actual y reivindica el legado compartido de Wolfgang y su hermana Nannerl. La adaptación al castellano y la dirección artística están a cargo de Guillermo Sabariegos.

Francis García interpreta a Wolfi Mozart, Bea Carnicero a Nannerl y Borja del Real a Leopold. El reparto se completa con Cristina Gallego, Chofa Contreras, Champi Guzmán, Charlie Cabanas, Gabriel de San Juan, Ana Marinas, Icíar García del Valle y Claudia Camilli.

El equipo cuenta con Montse Maroñas en el diseño de vestuario y caracterización, Cristian Pascual en la iluminación y Con la Diestra en el diseño visual. Las entradas para las próximas funciones pueden adquirirse a través de la web de los Teatros Luchana.

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