"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
SALTA CONMIGO cancela temporalmente todas sus funciones programadas en Madrid
La producción de Experientia Group y Yllana ha anunciado la suspensión de la temporada por causas sobrevenidas y ha confirmado el reembolso íntegro de las localidades
La producción del espectáculo musical SALTA CONMIGO ha comunicado la cancelación temporal de todas sus funciones programadas. Según ha informado el equipo responsable a través de un comunicado oficial, la decisión responde a circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de la productora que han impedido garantizar las condiciones necesarias para llevar a cabo las representaciones previstas en el recinto de MADRING-Valdebebas. A pesar de los esfuerzos realizados por todos los equipos implicados para buscar una alternativa que permitiera mantener el calendario original, finalmente se ha optado por suspender la programación.
Respecto a la gestión de las localidades ya adquiridas, la organización ha confirmado que se procederá al reembolso íntegro del importe a través del mismo canal y medio de pago empleado durante la compra. La plataforma de venta encargada ya ha comenzado a contactar directamente con los compradores para detallarles el procedimiento de devolución.
Asimismo, la productora Experientia Group, que cuenta con la dirección artística de Yllana para este montaje, ha querido agradecer el apoyo recibido por parte del público, los profesionales del sector y los medios de comunicación. Desde la organización subrayan que el proyecto continúa activo con la intención de retomarlo en el futuro. De hecho, han anunciado que, en caso de que vuelvan a programarse nuevas funciones, quienes hubieran comprado localidades para esta etapa recibirán una invitación gratuita por cada entrada adquirida originalmente, con independencia de haber recibido ya la devolución económica correspondiente.
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