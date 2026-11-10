Resumen semanal: Fichajes en Broadway, previas de LA CENA DE LOS IDIOTAS y más actualidad teatral

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La actualidad de los escenarios internacionales y locales no da tregua. Durante los últimos siete días, las carteleras de Madrid, Londres, Nueva York y Buenos Aires han protagonizado un intenso desfile de novedades marcado por incorporaciones de primer orden, ensayos esperados y giras que llevan el directo a todos los rincones.

En el plano internacional, uno de los grandes anuncios llega desde Nueva York: el nominado al Tony Derek Klena se convertirá en el nuevo Jay Gatsby en THE GREAT GATSBY en The Broadway Theatre a partir del 5 de diciembre de 2026, tomando el testigo de Ryan McCartan, quien se despedirá del rol titular el 4 de diciembre antes de que Derek Klena concluya su temporada el 14 de marzo de 2027. Cruzando el Atlántico, THE PHANTOM OF THE OPERA ha confirmado la extensión de sus funciones en el His Majesty's Theatre de Londres hasta octubre de 2027, sumando el 23 de noviembre a Kimberly Blake, Kate Graham y Luke Kempner a su compañía principal junto al regreso de Ashley Gilmour como Raoul. Por su parte, The National Theatre ha revelado fechas y equipo creativo para su reposición de WEST SIDE STORY, que llegará al Olivier Theatre del 5 de noviembre de 2027 al 12 de febrero de 2028 codirigida por Marianne Elliott y Miranda Cromwell con la coreografía original de Jerome Robbins reproducida por Julio Monge, reservando además 10.000 entradas para jóvenes de entre 10 y 30 libras. La panorámica exterior concluye en Connecticut, donde Goodspeed Musicals conmemora el 50 aniversario de ANNIE en el mismo escenario de su estreno pre-Broadway de 1976, en una producción en cartel hasta el 27 de diciembre de 2026 dirigida por Jenn Thompson con Emily Skinner encarnando a Miss Hannigan y Laiken Jules como Annie.

En la escena madrileña, la comedia y la música original se dan la mano con el arranque de las funciones previas de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL en el Teatro Marquina antes de su estreno oficial el 19 de noviembre de 2026, bajo la adaptación y dirección de Joe O’Curneen, partitura de Iván Macías y el protagonismo escénico de Leo Rivera y Jaume Giró con el sello de beon. Entertainment. Paralelamente, el Teatro de la Zarzuela ha dado inicio a los ensayos de LAS TRECE ROSAS ROJAS, encargo y estreno absoluto en formato de ópera contemporánea en dos actos con música de Cecilia Bercovich y libreto de Félix Bispo, dirigida en escena por Alfonso Romero y musicalmente por Luis Miguel Méndez con funciones previstas del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2026 y retransmisión en directo por Radio Clásica.

La cartelera de la capital también celebra notables regresos familiares y despedidas de peso. Tras alzarse como Mejor Musical Familiar en los Premios del Teatro Musical 2026, EL HILO INVISIBLE vuelve al Teatro Alcázar para una segunda temporada del 29 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027, con un reparto integrado por Maria Virumbrales, Paula Mori, Luis Paez, Samuel Batista y Carla Navarro. De cara a las festividades de diciembre, LA NOCHE DEL 24 se instalará en el Teatro Albéniz del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 con vestuario y escenografía renovados para articular una comedia de misterio en torno al relato tradicional de Belén con dirección de Javier Lorenzo. En el apartado de despedidas, EL OTRO LADO DE LA CAMA dirá adiós a Madrid el próximo 15 de noviembre de 2026 en el Teatro Alcalá para emprender una extensa gira nacional con paradas confirmadas en Vigo, La Nucía, Sevilla, Badajoz, Mérida, Barcelona, Valencia, Bilbao, Pamplona y Cartagena.

El ámbito hispanohablante completa este panorama con formación escénica y conmemoraciones de calibre histórico. El actor y director Fer Dente impartirá en Madrid un seminario intensivo de teatro musical el próximo 16 de diciembre de 2026 junto a Eugenia Gil Rodríguez y Vanesa García Millán, ofreciendo un entrenamiento exclusivo con respaldo de Broadway House Madrid y Diga Ah!. Finalmente, Buenos Aires conmemoró el centenario del género con la monumental gala 100 años de musicales en el Teatro Ópera: cuatro horas de concierto maratónico concebido por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero que reunió a más de cincuenta figuras e intérpretes emblemáticos como Raúl Lavié, Marisol Otero, Juan Rodó, Germán Tripel, Florencia Otero, Juli Castro y el propio Fer Dente, repasando un repertorio que incluyó hitos como LA BELLA Y LA BESTIA, RENT, EL HOMBRE DE LA MANCHA, DRÁCULA, EL MUSICAL, WEST SIDE STORY o COMPANY, un acontecimiento histórico cuya grabación íntegra estará disponible próximamente en la plataforma Teatrix.

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