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El teatro musical en España ha tenido una semana de regresos, nuevos proyectos y novedades discográficas. Mientras tanto, en la escena internacional, los estrenos han compartido protagonismo con las despedidas y los aniversarios.

Respecto al plano nacional, una de las grandes noticias de la semana ha sido que BILLY ELLIOT volverá el 8 de octubre de 2027 al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, el mismo escenario donde se estrenó en España en 2017. Diez años después, el público podrá reencontrarse con Billy, un niño que descubre su vocación por el ballet en un pueblo minero del norte de Inglaterra durante la huelga de 1984. El musical, basado en la película del mismo nombre y con música de Elton John, ya tiene entradas a la venta para las funciones de octubre y noviembre.

Un mes antes llegará a Madrid CARMEN. A NEW YORK STORY, el nuevo musical de Iván Macías y Félix Amador, autores de EL MÉDICO y LOS PILARES DE LA TIERRA. La obra traslada la historia de Carmen al Nueva York actual, con música de Macías y libreto de Amador. Lorin Latarro dirigirá y coreografiará la producción, que se estrenará en septiembre de 2027 en el Teatro Gran Vía. Antes de su llegada a España, el equipo trabajará en el montaje en Nueva York. La convocatoria de audiciones ya está abierta y se pueden presentar candidaturas hasta el 30 de noviembre.

Para volver a ver SALTA CONMIGO habrá que esperar bastante menos. Tras suspender las funciones previstas en MADRING-Valdebebas, el espectáculo dirigido por Yllana regresa el 25 de noviembre a los Cines Callao. Allí se presentó por primera vez en 2024, con motivo del 40.º aniversario del SEAT Ibiza. La historia arranca en un karaoke madrileño y propone un recorrido por cuatro décadas de pop y rock español. Las nuevas funciones están programadas hasta el 31 de enero de 2027.

También hay novedades para quienes quieran escuchar las canciones de SIX fuera del teatro. Desde el 20 de noviembre está disponible el álbum de estudio en español, que reúne los diez temas del musical con las voces del elenco de Madrid. La víspera del lanzamiento, BroadwayWorld Spain asistió a la presentación del disco en el Teatro Gran Vía, donde las seis reinas compartieron con el público cómo había sido la grabación.

En el apartado de audiciones, Vortice Dance Company ha convocado a bailarines y bailarinas de danza contemporánea y ballet para formar parte del elenco de CARMINA BURANA. La prueba en Madrid está prevista para hoy, lunes 23 de noviembre. Quienes se incorporen al reparto participarán en la gira 2027-2028 de este espectáculo inspirado en la obra de Carl Orff. En televisión, Gerónimo Rauch pasó por la quinta gala de LA GRAN AUDICIÓN, en Canal Sur, donde se unió al jurado e interpretó un tema de LOS MISERABLES.

En la escena internacional, CHICAGO celebró el 16 de noviembre los 30 años de la producción que llegó a Broadway en 1996. El Ambassador Theatre acogió una función benéfica que reunió a intérpretes de distintas etapas del musical. Entre los invitados figuraban Bebe Neuwirth y James Naughton, la Velma Kelly y el Billy Flynn de aquel reparto. La recaudación se destinó a los programas de apoyo a bailarines del Entertainment Community Fund.

También en Nueva York, IN THE HEIGHTS terminó el 15 de noviembre su temporada en el New York City Center. Bajo la dirección de David Mendizábal, el musical de Lin-Manuel Miranda volvió a contar la historia de los vecinos de Washington Heights a lo largo de tres días de verano. Mientras IN THE HEIGHTS se despedía, THE FANTASTICKS se estrenaba por primera vez en Broadway tras su larga trayectoria en el circuito del Off-Broadway. Las primeras imágenes ya permiten ver cómo ha llevado al Hayes Theater el director y coreógrafo Christopher Gattelli este musical de Tom Jones y Harvey Schmidt. En esta versión, los protagonistas son dos chicos a los que sus familias intentan emparejar.

Fuera de los escenarios, la Academia de la Grabación ha anunciado los cinco discos que optan al Grammy al mejor álbum de teatro musical. Son las grabaciones de CHESS, THE LOST BOYS, RAGTIME, SCHMIGADOON! y TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK). Entre las voces nominadas por CHESS están Lea Michele, Aaron Tveit y Nicholas Christopher, protagonistas de la producción de Broadway de 2025.

Y terminamos en Buenos Aires, donde el Teatro Ópera acogió la gala 100 AÑOS DE MUSICALES. Más de cuarenta intérpretes participaron en un recorrido de cuatro horas por la historia del género en la capital argentina, desde los títulos de Broadway que se incorporaron a la cartelera porteña hasta las obras de autores argentinos. Ricky Pashkus y Pablo Gorlero dirigieron la gala, cuyas imágenes ya pueden verse en BroadwayWorld Spain.

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