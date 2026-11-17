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La actualidad del teatro musical vivie una de sus semanas más vibrantes con un intenso protagonismo tanto en los escenarios nacionales como en las grandes capitales internacionales. En el ámbito catalán, la quinta edición de los Premios Teatremusical.cat, celebrada en la Sala Aquarella de Barcelona, coronó a GERMANS DE SANG (producido por Focus) como el gran triunfador de la noche al alzarse con cuatro galardones, incluidos los reconocimientos al diseño de sonido para Jordi Ballbé, la iluminación para David Bofarull, la coreografía para Ariadna Peya y la dirección musical para Andreu Gallén. La gala también premió a L’AMOR VENIA AMB TAXI de La Cubana y a EL RETRAT DE DORIAN GRAY, que otorgó el premio a la mejor actriz protagonista a la gran Àngels Gonyalons, además de rendir un emotivo homenaje a los hermanos Jordi y Josep Castells Planas con el Premio Íñigo Santamaría por su legendaria trayectoria en la escenografía. Coincidiendo con este pulso creativo, los escenarios barceloneses acogen el estreno de EL TIO QUE ODIAVA ELS MUSICALS, la primera adaptación oficial en España del éxito de StarStarKid Productions de la mano de la compañía Les Biaix en el Teatre Gaudí.

El patrimonio lírico español también ocupa un lugar estelar tras el anuncio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha declarado oficialmente la zarzuela Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial. Este reconocimiento histórico, que coincide con el 170 aniversario del Teatro de la Zarzuela, rinde homenaje a un género con más de 10.000 títulos en su repertorio y reivindica la labor de compositores legendarios como Francisco Asenjo Barbieri, Federico Chueca o Pablo Sorozábal. Mientras tanto, la agenda de conciertos y formatos singulares suma atractivos con el esperado debut del Soulsical Choir en el Teatro Salesianos Paseo de Madrid con un repertorio de grandes éxitos escénicos, propuestas originales en Barcelona como el crossover protagonizado por Nico Sans y Dídac Flores en GUTENBERG! EL MUSICAL! junto a Iker Montero, y el estreno absoluto en Puerto Rico de SPELLING BEE de la mano de la Edgardo Soto Company y la Joy111 Foundation en el Centro de Bellas Artes.

Al otro lado del Atlántico, la cartelera de Broadway continúa calentando motores para las próximas temporadas con anuncios de gran envergadura. El actor y músico Jordan Fisher se meterá en la piel de "The Kid" para liderar el esperado estreno de PURPLE RAIN, el nuevo musical basado en el icónico álbum de Prince que levantará el telón en el Majestic Theatre bajo la dirección de Saheem Ali. Del mismo modo, el fenómeno británico PADDINGTON THE MUSICAL –que arrasó en los Premios Olivier del West End– ha revelado su flamante reparto para Broadway en el Al Hirschfeld Theatre, encabezado por figuras como Tony Hale, la ganadora del Tony Jessie Mueller, Leslie Rodriguez Kritzer, Drew Gehling, Karen Ziemba, Chip Zien y los premiados James Hameed y Arti Shah. A ello se suman hitos internacionales como el desembarco del musical JOY: A NEW MUSICAL en el Southwark Playhouse Elephant de Londres, y la reciente reunión de los universos de HAMILTON, IN THE HEIGHTS y WARRIORS de Lin-Manuel Miranda en un inolvidable evento Ham4Ham.

Finalmente, las programaciones de futuro y las citas navideñas anticipan un cierre de temporada inolvidable en distintos puntos del mapa. La La Jolla Playhouse ha desvelado su ambiciosa temporada 2027/2028, que incluirá el estreno mundial del musical SILVER LININGS PLAYBOOK bajo la dirección de Jessica Stone, con libreto de Rick Elice y música de Ian Axel y Chad King. En el plano europeo, el intérprete Gustavo Núñez ha confirmado su regreso al codiciado elenco de DER KÖNIG DER LÖWEN (El Rey León) en Hamburgo, mientras que en España el Teatro del Soho de Málaga ya ultima los detalles de su tradicional Concierto de Navidad con la participación estelar y la dirección artística de Antonio Banderas, la dirección musical de Arturo Díez Boscovich y las voces de Berna Perles, Lorena Calero y Bella Exum.

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