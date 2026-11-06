POLICÁN, EL MUSICAL llega a Madrid estás Navidades

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El personaje literario Policán da el salto a los escenarios españoles tras su recorrido en los Estados Unidos y el Reino Unido. La capital acogerá este montaje familiar a partir del 19 de diciembre de 2026 y hasta el 30 de enero de 2027 en el Teatro Gran Vía, de la mano de Smedia y con la producción de King Entertainment. Con un libreto de Kevin Del Aguila y música compuesta por Brad Alexandre, la obra traslada al ámbito teatral la serie de libros de Dav Pilkey.

La trama de esta historia sigue a los amigos Jorge y Berto, quienes cursan quinto curso y deciden redactar un musical protagonizado por su personaje preferido, un héroe con cabeza de perro y cuerpo de policía. En su labor de protección urbana, el protagonista debe hacer frente a Flippy, un pez cíborg con un ejército de edificaciones, y a Perico, un gato que decide clonarse para buscar venganza. Al mismo tiempo, los dos jóvenes creadores deben apurarse para concluir el espectáculo antes de la hora de comer. Una narrativa que integra dinámicas de amistad con un toque de humor.

La puesta en escena madrileña cuenta con la dirección local de Carlos R. González y la dirección musical de Gemma Camps, además del trabajo de un equipo artístico y técnico especializado. El elenco sobre las tablas está integrado por John Salvatierra en el papel principal, junto con Andreu Beltrán, Laura Bercero, Letizia Palacios, Carlos Baldé y Coque Sánchez, completando el reparto con los swings Mario Jiménez y Paula Alcocer. Las entradas ya se encuentran a la venta tanto en las taquillas del recinto como a través de la página web de Grupo Smedia.

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