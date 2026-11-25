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El Teatro de la Zarzuela de Madrid estrena hoy, miércoles 25 de noviembre, LAS TRECE ROSAS ROJAS. La primera función comenzará a las 19:30 horas y supondrá el estreno absoluto de esta nueva producción, una ópera en dos actos con música de Cecilia Bercovich y libreto de Félix Bispo.

Ambientada en el Madrid de 1939, tras el final de la Guerra Civil, la obra recorre la historia de las trece jóvenes y su paso por la cárcel de Ventas. Las cartas a sus familias, la amistad y los momentos de complicidad entre las protagonistas acompañan un relato que avanza hasta las últimas horas antes de su fusilamiento.

Bercovich debuta en la composición operística con una partitura que combina lenguajes tonales y no tonales e incorpora referencias musicales de distintas épocas. Entre ellas aparecen ritmos madrileños como el chotis, reinterpretados para acompañar las emociones de los personajes y los acontecimientos que viven.

Luis Miguel Méndez asume la dirección musical al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, titular del teatro. Participa también el Coro Titular del Teatro de la Zarzuela, dirigido por Antonio Fauró. La puesta en escena de Alfonso Romero concibe el espacio como un «archivo infinito de la memoria», con escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda, vestuario de Rosa García Andújar, iluminación de Juan Gómez-Cornejo y movimiento escénico de Álex G. Robles.

El reparto cuenta con Ruth Iniesta y Natalia Labourdette, que se alternan como Julia Conesa; Rocío Pérez y Annya Pinto como Virtudes González; Serena Pérez y Yasmin Forastiero como Joaquina López; y Mar Morán y Ruth Rosique como Blanca Brisac. Carmen Solís y Leticia Rodríguez interpretan a sor María Josefa, mientras que Ángeles Blancas y Amparo Navarro dan vida a madre Ángeles.

Las seis representaciones estarán dedicadas a la memoria de la compositora Marisa Manchado, vinculada al Teatro de la Zarzuela y a la creación musical contemporánea española.

Tras el estreno de esta noche, LAS TRECE ROSAS ROJAS podrá verse los días 26, 27, 28 y 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Las funciones comenzarán a las 19:30 horas, excepto la del domingo 29, prevista a las 18:00 y que se emitirá en directo por Radio Clásica. La representación del sábado 28 será accesible e incluirá una visita táctil previa para personas con discapacidad visual. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del Teatro de la Zarzuela.

A continuación, puedes ver una selección de imágenes de LAS TRECE ROSAS ROJAS.



Reparto de LAS TRECE ROSAS

Reparto de LAS TRECE ROSAS

Reparto de LAS TRECE ROSAS

Reparto de LAS TRECE ROSAS

Reparto de LAS TRECE ROSAS

Reparto de LAS TRECE ROSAS

Reparto de LAS TRECE ROSAS

Reparto de LAS TRECE ROSAS

Reparto de LAS TRECE ROSAS

Reparto de LAS TRECE ROSAS

Reparto de LAS TRECE ROSAS

Reparto de LAS TRECE ROSAS

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