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PHOTOS: Así se vivió la gala de la 18º edición de los PTM

Una velada espectacular conducida por Mariola Peña y Javier Navares que consagró a LOS MISERBALES como la gran triunfadora de la edición

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La 18.ª edición de los Premios del Teatro Musical celebró anoche una gala inolvidable en el Teatro Capitol de Madrid, marcada por el talento sobre las tablas. Conducida con maestría por Mariola Peña y Javier Navares, la velada arrancó con un número musical de apertura especialmente dedicado a las jóvenes promesas y a la formación, rindiendo tributo a esa generación que empezó a pisar los escenarios siendo apenas unos niños y que hoy encabeza las grandes producciones del país.

El evento combinó ritmo, emoción y grandes momentos escénicos, destacando interpretaciones en directo como la vibrante puesta en escena de RAFFAELLA, EL MUSICAL y el conmovedor homenaje a Ángela Carrasco, quien recibió por su trayectoria artística el Premio de Honor. Sobre el escenario se sucedieron las entregas de estatuillas en una noche donde LOS MISERABLES se alzó como el indiscutible triunfador al cosechar siete galardones (incluyendo Mejor Musical, Mejor Dirección de Escena y Mejor Actor Protagonista para Adrián Salzedo), secundado por reconocimientos a títulos como WICKED (tres premios técnicos), CABARET (Mejor Actriz Protagonista para Amanda Digón), HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO (Mejor Musical Original) o el galardón familiar para EL HILO INVISIBLE.

Repasa los instantes más destacados de la entrega de premios y la emoción de los galardonados durante la gran fiesta del teatro musical español.

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Javier Navares, Mariola Peña

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Luís Maesso, Paula Moncada

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Compañía RAFFAELLA, EL MUSICAL

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Compañía RAFFAELLA, EL MUSICAL

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Juanjo Rivero

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Udara Zubillaga, Sergio Aguado

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Carmen Márquez

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Alba Vela

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Robert Matchez

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Jaso, Samantha Ballentines

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Pilar Gutiérrez

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Antonio Belart

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Raúl Ibai Núñez

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Raúl Ibai Núñez, Sergio Aguado

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Luca Yexi, Juan Carlos Muñoz

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Ricard Reguant

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Juan Carlos Parejo

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Iker Karrera

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Iker Carrera

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Nacho Aguado, Jeriel Figueroa

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Alexia Pascual

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Albert Bolea

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Amanda Digón

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Amanda Digón

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Adrián Salzedo

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Adrián Salzedo

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Ángela Carrasco

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Ángela Carrasco

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Alberto Closas, Ángela Carrasco

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Elenco del espectáculo de la gala

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Elenco del espectáculo de la gala

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Carmen Márquez

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Elenco de MUSICALES JUNIOR

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Pilar Gutiérrez

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Compañía de EL HILO INVISIBLE

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Compañía de TOT EIXIRÀ MALAMENT I SERÀ PERFECTE

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Elenco del espectáculo de la gala

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Zenón Recalde, Sara Pérez

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Compañía de LOS MISERABLES

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Elena Garzón, Pablo Puyol

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Elenco del espectáculo de la gala

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Laia Prats, Ferrán Fabá



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