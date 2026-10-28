PHOTOS: Así se vivió la gala de la 18º edición de los PTM

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La 18.ª edición de los Premios del Teatro Musical celebró anoche una gala inolvidable en el Teatro Capitol de Madrid, marcada por el talento sobre las tablas. Conducida con maestría por Mariola Peña y Javier Navares, la velada arrancó con un número musical de apertura especialmente dedicado a las jóvenes promesas y a la formación, rindiendo tributo a esa generación que empezó a pisar los escenarios siendo apenas unos niños y que hoy encabeza las grandes producciones del país.

El evento combinó ritmo, emoción y grandes momentos escénicos, destacando interpretaciones en directo como la vibrante puesta en escena de RAFFAELLA, EL MUSICAL y el conmovedor homenaje a Ángela Carrasco, quien recibió por su trayectoria artística el Premio de Honor. Sobre el escenario se sucedieron las entregas de estatuillas en una noche donde LOS MISERABLES se alzó como el indiscutible triunfador al cosechar siete galardones (incluyendo Mejor Musical, Mejor Dirección de Escena y Mejor Actor Protagonista para Adrián Salzedo), secundado por reconocimientos a títulos como WICKED (tres premios técnicos), CABARET (Mejor Actriz Protagonista para Amanda Digón), HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO (Mejor Musical Original) o el galardón familiar para EL HILO INVISIBLE.

Repasa los instantes más destacados de la entrega de premios y la emoción de los galardonados durante la gran fiesta del teatro musical español.



Javier Navares, Mariola Peña

Luís Maesso, Paula Moncada

Compañía RAFFAELLA, EL MUSICAL

Compañía RAFFAELLA, EL MUSICAL

Juanjo Rivero

Udara Zubillaga, Sergio Aguado

Carmen Márquez

Alba Vela

Robert Matchez

Jaso, Samantha Ballentines

Pilar Gutiérrez

Antonio Belart

Raúl Ibai Núñez

Raúl Ibai Núñez, Sergio Aguado

Luca Yexi, Juan Carlos Muñoz

Ricard Reguant

Juan Carlos Parejo

Iker Karrera

Iker Carrera

Nacho Aguado, Jeriel Figueroa

Alexia Pascual

Albert Bolea

Amanda Digón

Amanda Digón

Adrián Salzedo

Adrián Salzedo

Ángela Carrasco

Ángela Carrasco

Alberto Closas, Ángela Carrasco

Elenco del espectáculo de la gala

Elenco del espectáculo de la gala

Carmen Márquez

Elenco de MUSICALES JUNIOR

Pilar Gutiérrez

Compañía de EL HILO INVISIBLE

Compañía de TOT EIXIRÀ MALAMENT I SERÀ PERFECTE

Elenco del espectáculo de la gala

Zenón Recalde, Sara Pérez

Compañía de LOS MISERABLES

Elena Garzón, Pablo Puyol

Elenco del espectáculo de la gala

Laia Prats, Ferrán Fabá

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 3 Days 17 Hrs 46 Min 35 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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