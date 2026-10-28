Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
PHOTOS: Así se vivió la gala de la 18º edición de los PTM
Una velada espectacular conducida por Mariola Peña y Javier Navares que consagró a LOS MISERBALES como la gran triunfadora de la edición
La 18.ª edición de los Premios del Teatro Musical celebró anoche una gala inolvidable en el Teatro Capitol de Madrid, marcada por el talento sobre las tablas. Conducida con maestría por Mariola Peña y Javier Navares, la velada arrancó con un número musical de apertura especialmente dedicado a las jóvenes promesas y a la formación, rindiendo tributo a esa generación que empezó a pisar los escenarios siendo apenas unos niños y que hoy encabeza las grandes producciones del país.
El evento combinó ritmo, emoción y grandes momentos escénicos, destacando interpretaciones en directo como la vibrante puesta en escena de RAFFAELLA, EL MUSICAL y el conmovedor homenaje a Ángela Carrasco, quien recibió por su trayectoria artística el Premio de Honor. Sobre el escenario se sucedieron las entregas de estatuillas en una noche donde LOS MISERABLES se alzó como el indiscutible triunfador al cosechar siete galardones (incluyendo Mejor Musical, Mejor Dirección de Escena y Mejor Actor Protagonista para Adrián Salzedo), secundado por reconocimientos a títulos como WICKED (tres premios técnicos), CABARET (Mejor Actriz Protagonista para Amanda Digón), HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO (Mejor Musical Original) o el galardón familiar para EL HILO INVISIBLE.
Repasa los instantes más destacados de la entrega de premios y la emoción de los galardonados durante la gran fiesta del teatro musical español.
Luís Maesso, Paula Moncada
Compañía RAFFAELLA, EL MUSICAL
Compañía RAFFAELLA, EL MUSICAL
Juanjo Rivero
Udara Zubillaga, Sergio Aguado
Carmen Márquez
Alba Vela
Robert Matchez
Jaso, Samantha Ballentines
Pilar Gutiérrez
Antonio Belart
Raúl Ibai Núñez
Raúl Ibai Núñez, Sergio Aguado
Luca Yexi, Juan Carlos Muñoz
Ricard Reguant
Juan Carlos Parejo
Iker Karrera
Iker Carrera
Nacho Aguado, Jeriel Figueroa
Alexia Pascual
Albert Bolea
Amanda Digón
Amanda Digón
Adrián Salzedo
Adrián Salzedo
Ángela Carrasco
Ángela Carrasco
Alberto Closas, Ángela Carrasco
Elenco del espectáculo de la gala
Elenco del espectáculo de la gala
Carmen Márquez
Elenco de MUSICALES JUNIOR
Pilar Gutiérrez
Compañía de EL HILO INVISIBLE
Compañía de TOT EIXIRÀ MALAMENT I SERÀ PERFECTE
Elenco del espectáculo de la gala
Zenón Recalde, Sara Pérez
Compañía de LOS MISERABLES
Elena Garzón, Pablo Puyol
Elenco del espectáculo de la gala
Laia Prats, Ferrán Fabá
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