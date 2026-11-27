PHOTOS: Así lucen David Bustamante y todo el elenco en las primeras fotos de EL ZORRO, EL MUSICAL
David Bustamante, Laura Enrech, Robert González, Sheila Paz y Juanki Fernández protagonizan la galería oficial del pase gráfico antes del estreno en Madrid
La producción de EL ZORRO, EL MUSICAL ya ha mostrado sus primeras imágenes sobre el escenario del Teatro La Latina de Madrid, coincidiendo con el inicio de sus funciones previas y a pocos días de su estreno oficial el próximo 2 de diciembre. Esta primera galería fotográfica del pase gráfico permite descubrir la caracterización del reparto, el diseño de vestuario de época y la estética aventurera de este nuevo montaje producido por Sunset Entertainment.
El reparto completo está encabezado por David Bustamante como Don Diego y El Zorro, junto a Laura Enrech en el papel de Luisa Pullido, Robert González como el gobernador Ramón, Sheila Paz como Inés y Juanki Fernández interpretando al Sargento García. Completan los roles de cobertura y elenco Gerard Mínguez (cover de Diego de la Vega y Ramón), Marina Espíldora (cover de Luisa Pullido e Inés), Juan Benavent (Alejandro de la Vega y elenco), Ángel Navarro, Candela Heredia, David Martínez, Laia Salvador, Paula del Río, Rosa Qianshu y Samadhi Benítez, junto a Daniel Mena como swing y Dance Captain, Julia Pereira como swing, y los especialistas Alex Arce (coordinador de lucha escénica y cover del Sargento García) y Manuel García (cover de Alejandro de la Vega).
Bajo la dirección de Sara Pérez, esta adaptación española del éxito estrenado originalmente en Londres traslada al público a la California de comienzos del siglo XIX, inspirándose en la novela El Zorro. Comienza la leyenda, de Isabel Allende. Las fotografías reflejan el despliegue visual, coreográfico y de lucha escénica del espectáculo -coordinada por Alex Arce-, todo ello impulsado por la banda sonora de los Gipsy Kings y John Cameron. El montaje permanecerá en la cartelera madrileña hasta la primavera de 2027.
Gerad Mínguez
David Bustamante y Gerard Mínguez
Juanki Fernández y Laura Enrech
Reparto de EL ZORRO, EL MUSICAL
Sheila Paz y Laia Salvador
Reparto de EL ZORRO, EL MUSICAL
Reparto de EL ZORRO, EL MUSICAL
Reparto de EL ZORRO, EL MUSICAL
Candela Heredia
Juanki Fernández y Laura Enrech
Sheila Paz
Reparto de EL ZORRO, EL MUSICAL
Reparto de EL ZORRO, EL MUSICAL
Reparto de EL ZORRO, EL MUSICAL
Reparto de EL ZORRO, EL MUSICAL
Reparto de EL ZORRO, EL MUSICAL
Sara Pérez
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