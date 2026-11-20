NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

La cantante María Villalón será la invitada especial de la gala de LA GRAN AUDICIÓN de este sábado, 21 de noviembre, a las 21:55 horas en Canal Sur TV. La artista protagonizará un momento inédito en su carrera, ya que interpretará por primera vez el tema de teatro musical, Memory, de CATS, en la versión que popularizó Paloma San Basilio.

Su visita tendrá además un componente personal. Villalón, una de las voces más reconocidas de Andalucía y habitual de Canal Sur, llega al programa para sorprender a Fran Capacete, uno de los concursantes, con quien comparte pueblo y pasado sobre los escenarios al haber coincidieron en una compañía de teatro de Ronda.

La gala, presentada por María Casado y Pablo Puyol, contará también con el director y productor teatral sevillano Bernabé Rico, responsable de la adaptación española de TOOTSIE, que se sumará esta semana al jurado conformado por Roko, Manuel Bandera y Darío Regattieri.

Los 15 concursantes que siguen en el programa mostrarán lo aprendido durante una semana de preparación en La Factoría con números de grandes títulos del teatro musical y el cine: Money, Money, de CABARET; el tema que da título a HELLO, DOLLY! y a PRETTY WOMAN; Alguien en tu camino, de LA LA LAND; Fija tu amor en mí, de MAMMA MIA!, y Algo nuevo, de LA BELLA Y LA BESTIA. Todos ellos se reunirán en la actuación grupal con Tiempos de amor, el emblemático tema de RENT, el musical que revolucionó Broadway en los años 90.

Como cada semana, el jurado decidirá qué concursantes obtienen el pase directo y quiénes siguen en el programa. La noche terminará con dos momentos decisivos: el anuncio de los participantes que abandonan LA GRAN AUDICIÓN y la entrega del sobre dorado, un privilegio que el público decide con sus votos en la web oficial del programa.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Broadway news in your inbox

Weekly top stories - unsubscribe anytime. Text me breaking news - biggest stories on your phone