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La Comunidad de Madrid declara la zarzuela Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial. La decisión, aprobada por el Consejo de Gobierno el 11 de noviembre, reconoce el valor histórico, artístico y cultural de este género lírico, que nació en Madrid en el siglo XVII. Además, el reconocimiento coincide con el 170 aniversario del Teatro de la Zarzuela, inaugurado en 1856.

La zarzuela es un género que combina teatro, música y danza y que, a lo largo de casi cuatro siglos, ha reflejado las costumbres, los personajes y la vida cotidiana de diferentes épocas. Su repertorio supera los 10.000 títulos y cuenta con obras que siguen representándose en los escenarios españoles.

En su desarrollo han participado compositores como Francisco Asenjo Barbieri, Federico Chueca, Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Amadeo Vives, Jacinto Guerrero o Pablo Sorozábal. Entre las obras más conocidas se encuentran LA VERBENA DE LA PALOMA, LA GRAN VÍA, AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE y LA REVOLTOSA, títulos que forman parte de la historia del teatro musical español. De hecho, LA VERBENA DE LA PALOMA ha sido la encargada de abrir la temporada 2026-2027 del Teatro de la Zarzuela.

La declaración llega en un año especial para el teatro madrileño, que celebró su 170 aniversario el pasado 10 de octubre. Desde su inauguración en 1856, el Teatro de la Zarzuela ha estado dedicado a la representación y difusión de este género, además de trabajar en la recuperación de obras que forman parte de su repertorio.

Con este reconocimiento, la Comunidad de Madrid busca proteger y preservar la zarzuela como parte del patrimonio cultural, así como favorecer su transmisión a las nuevas generaciones. Para el Teatro de la Zarzuela, la declaración supone también un respaldo a su trabajo de conservación y difusión de un género que continúa presente en la programación teatral española.

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