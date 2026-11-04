LA NOCHE DEL 24 llega al Teatro Albéniz de Madrid para celebrar la Navidad

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Tras cinco temporadas en los escenarios y más de 60.000 espectadores en su trayectoria, LA NOCHE DEL 24, EL MUSICAL llega estas Navidades a la cartelera del Teatro Albéniz de Madrid. La producción se presentará en la capital del 21 de diciembre al 6 de enero con un formato que incorpora nueva escenografía, vestuario, diseño de iluminación y un elenco de doce intérpretes sobre el escenario.

Escrito por Javier y Benja Lorenzo, con canciones de Javier Lorenzo y Álvaro Galindo, el montaje propone un regreso al relato tradicional del nacimiento en Belén. La trama sitúa al espectador ante una comedia de investigación donde Aarón, un oficial de la guardia del Rey Herodes, recibe el encargo de buscar al recién nacido. A través de los interrogatorios a personajes como los posaderos, un peculiar ángel Gabriel, la Estrella de Oriente o los propios pastores, la historia combina humor y números musicales para abordar la figura del Niño Jesús.

El proyecto, impulsado por los productores Javier Lorenzo y Santos Blanco, cuenta con la dirección escénica del propio Lorenzo, la dirección musical de Guillermo González y las coreografías de Susana Blanco. El reparto está integrado por Fran del Pino, María Petri, Xisco González, Soraya Esteve, Juan Ventas, Gloria Díez, Óscar Lara, Verónica Gamundi, Adrián Cuenca, Lucía Valencia, Isabel Madolell y Paco García. La propuesta se acompaña de doce canciones originales, de las cuales parte del repertorio ya está disponible en plataformas digitales.

Las funciones en el Teatro Albéniz se llevarán a cabo en diferentes horarios según la fecha: el lunes 21 de diciembre a las 19:30 h; los días 22 y 23 de diciembre a las 17:00 h y 20:00 h; los días 28, 29 y 30 de diciembre con pases por la tarde; el 5 de enero a las 12:00 h y el 6 de enero a las 19:30 h. Las entradas están a la venta desde 21,90 € a través de la web oficial del espectáculo, con descuentos aplicables para familias numerosas, grupos y mayores de 65 años.

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