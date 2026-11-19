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CARMEN. A NEW YORK STORY, el nuevo musical de Iván Macías y Félix Amador, ya tiene equipo creativo. La coreógrafa estadounidense Lorin Latarro firmará la dirección y la coreografía del espectáculo, y Beowulf Boritt, ganador de dos premios Tony, diseñará la escenografía. La producción de IMPULSE SCENA llegará al Teatro Gran Vía de Madrid de la mano de Grupo Smedia en septiembre de 2027, y las entradas ya están a la venta.

Latarro llega con una sólida trayectoria en Broadway, donde ha firmado las coreografías de CHESS, INTO THE WOODS, MRS. DOUBTFIRE, WAITRESS y THE WHO'S TOMMY. Como directora, ha estrenado en Nueva York el musical JOY, protagonizado por Betsy Wolfe, e IS THERE STILL SEX IN THE CITY?, de Candace Bushnell. Boritt, por su parte, ganó el Tony por NEW YORK, NEW YORK y ACT ONE, y entre sus trabajos en Broadway figuran COME FROM AWAY, SMASH, THE SCOTTSBORO BOYS y ROCK OF AGES. Será el encargado de dar forma a la ciudad en la que transcurre la historia.

Detrás de la partitura y el libreto está uno de los tándems más exitosos del musical español de los últimos años. Macías y Amador son los autores de EL MÉDICO, EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, LA HISTORIA INTERMINABLE y LOS PILARES DE LA TIERRA, y con CARMEN se atreven ahora con un mito universal llevado al presente.

El musical traslada el mito de Carmen al Nueva York de hoy. Carmen es una joven latina sin papeles que se ve obligada a trabajar en Las Cigarreras, un club de Spanish Harlem, para pagar una deuda con la organización criminal que la llevó a Estados Unidos. Rebelde y decidida, protege a sus compañeras y se enfrenta a quienes intentan someterla. Su encuentro con Joey, un joven policía, desata una atracción que cambiará la vida de ambos: él lo arriesga todo por ella mientras su deseo se convierte en celos y obsesión, y ella no está dispuesta a renunciar a su libertad, tampoco por amor.

IMPULSE SCENA es una plataforma nacida en Estados Unidos que conecta a creadores, productores y equipos artísticos de Broadway y Europa. Antes de llegar a Madrid, CARMEN se trabajará en varios workshops en Nueva York, dentro de un plan de desarrollo internacional que tiene la vista puesta en Broadway. Brendan Walsh se encarga de la producción internacional y René Marco de la producción ejecutiva.

Las entradas de CARMEN. A NEW YORK STORY pueden comprarse en la web de Grupo Smedia y en carmenanewyorkstory.com.

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