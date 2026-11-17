"OMG you guys!" LEGALLY BLONDE is more respected now than when it premiered on Broadway in 2007. Today, we explore what happened then, and what has changed since! Joining us is original Broadway "Brooke Wyndam" turned director/choreographer Nikki Snelson (ANNIE GET YOUR GUN, SWEET CHARITY, A CHORUS LINE).
Gerónimo Rauch visita LA GRAN AUDICIÓN
El actor y cantante se unirá al jurado este sábado 14 de noviembre e interpretará un tema de LOS MISERABLES en la quinta gala del programa de Canal Sur
Gerónimo Rauch será el invitado de la próxima entrega de LA GRAN AUDICIÓN, que se emitirá este sábado 14 de noviembre a las 21:55 horas en Canal Sur Televisión. El programa, presentado por María Casado y Pablo Puyol, reunirá a sus 16 concursantes en una nueva gala con pruebas de canto, interpretación y danza.
El actor y cantante argentino se incorporará al jurado junto a Natalia Millán, Roko, Manuel Bandera y Dario Regattieri, creador del formato y productor del programa a través de beon. Entertainment. Además de valorar las actuaciones de los participantes, Rauch interpretará un tema de LOS MISERABLES.
Durante la gala, los concursantes mostrarán el trabajo realizado a lo largo de la semana en La Factoría con números de ALADDIN, GREASE, CHICAGO, EL MÉDICO, JESUCRISTO SUPERSTAR y SISTER ACT. La actuación grupal estará dedicada a We Are the Champions, una de las canciones de Queen que forman parte de WE WILL ROCK YOU.
El programa también mostrará la experiencia de Fran y Sandra en HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, protagonizado por Pablo Puyol. Como reconocimiento a su esfuerzo, ambos concursantes viajaron a Córdoba para participar en uno de sus números. Allí asistieron a los ensayos, conocieron al elenco y subieron al escenario del Gran Teatro para actuar ante el público.
Al finalizar la noche se anunciará quiénes deben abandonar el concurso y qué participante recibirá el sobre dorado, elegido por los espectadores mediante la web oficial del programa. Además de su emisión en Canal Sur Televisión, la gala podrá seguirse en directo a través de CanalSur Más, el canal de YouTube de la cadena y la web del programa.
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