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Gerónimo Rauch será el invitado de la próxima entrega de LA GRAN AUDICIÓN, que se emitirá este sábado 14 de noviembre a las 21:55 horas en Canal Sur Televisión. El programa, presentado por María Casado y Pablo Puyol, reunirá a sus 16 concursantes en una nueva gala con pruebas de canto, interpretación y danza.

El actor y cantante argentino se incorporará al jurado junto a Natalia Millán, Roko, Manuel Bandera y Dario Regattieri, creador del formato y productor del programa a través de beon. Entertainment. Además de valorar las actuaciones de los participantes, Rauch interpretará un tema de LOS MISERABLES.

Durante la gala, los concursantes mostrarán el trabajo realizado a lo largo de la semana en La Factoría con números de ALADDIN, GREASE, CHICAGO, EL MÉDICO, JESUCRISTO SUPERSTAR y SISTER ACT. La actuación grupal estará dedicada a We Are the Champions, una de las canciones de Queen que forman parte de WE WILL ROCK YOU.

El programa también mostrará la experiencia de Fran y Sandra en HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, protagonizado por Pablo Puyol. Como reconocimiento a su esfuerzo, ambos concursantes viajaron a Córdoba para participar en uno de sus números. Allí asistieron a los ensayos, conocieron al elenco y subieron al escenario del Gran Teatro para actuar ante el público.

Al finalizar la noche se anunciará quiénes deben abandonar el concurso y qué participante recibirá el sobre dorado, elegido por los espectadores mediante la web oficial del programa. Además de su emisión en Canal Sur Televisión, la gala podrá seguirse en directo a través de CanalSur Más, el canal de YouTube de la cadena y la web del programa.

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