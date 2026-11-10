GERMANS DE SANG lidera los Premios Teatremusical.cat con cuatro galardones

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La Sala Aquarella de Barcelona acogió el pasado lunes 9 de noviembre la quinta edición de los Premios Teatremusical.cat, que reconocen el trabajo de los profesionales y las producciones del teatro musical catalán. La gala, que este año coincidió con el décimo aniversario de Teatremusical.cat, premió los espectáculos que estuvieron en la cartelera catalana entre agosto de 2025 y julio de 2026.

En esta edición, los 56 profesionales nominados fueron seleccionados entre más de 500 profesionales de diferentes disciplinas. Además, los ocho espectáculos y cuatro eventos finalistas se escogieron entre más de 50 producciones musicales.

GERMANS DE SANG, producido por Focus, fue el espectáculo más premiado de la noche con cuatro galardones: mejor diseño de sonido para Jordi Ballbé, mejor diseño de iluminación para David Bofarull, mejor coreografía para Ariadna Peya y mejor dirección musical para Andreu Gallén.

Le siguió L’AMOR VENIA AMB TAXI, de La Cubana, que consiguió tres premios: mejor musical de gran formato, mejor escenografía para La Cubana y los hermanos Castells Planas, y mejor vestuario para La Cubana, Jan Alexandre Romero, Leo Quintana y Raúl Herrera.

También obtuvo tres galardones EL RETRAT DE DORIAN GRAY, una producción de Focus y el Festival Grec. Marc Rosich recibió el premio al mejor libreto, Jordi Cornudella y Marc Rosich fueron reconocidos por la partitura y Àngels Gonyalons ganó el premio a la mejor actriz protagonista.

Por su parte, INÚTIL, de Alícia Serrat, Clàudia Nogués y Com un llum, consiguió dos premios: mejor dirección escénica para Alícia Serrat y mejor actor de reparto para Pau Oliver. Otros dos galardones fueron para NO SÓN MANERES DE TRACTAR UNA DONA, de Vocal Factory, que ganó el premio al mejor musical de pequeño formato y el de mejor actor protagonista para Xavi Duch.

El palmarés se completó con el reconocimiento a Judit Malet como mejor actriz de reparto por BUSCO PIS!, de Generació de Merda, y el premio al mejor evento para ELLA ERA ANITA, de Ester Bartomeu.

Uno de los reconocimientos de la noche fue el Premio Íñigo Santamaría, que este año recibieron Jordi y Josep Castells Planas por su trayectoria en las artes escénicas. Los hermanos, dedicados a la escenografía y las artes plásticas, comenzaron su carrera profesional con la creación del cartel de ANTAVIANA en 1978. Desde entonces, han trabajado con compañías como Dagoll Dagom, La Cubana, Comediants, La Fura dels Baus o Els Joglars, entre otras.

La gala contó con la presentación de Frank Capdet, Xavi Casan, Anna Espunya Juárez, Marisol González, Mercè Puy, Maria Santallusia y Marc Vilavella. La música también estuvo presente durante la ceremonia, con una apertura dedicada a los ocho musicales nominados y actuaciones de GAUDÍ: EL DESPERTAR DEL GENI y JANA, EL MUSICAL, dos producciones que podrán verse en el Teatre Poliorama de Barcelona. Además, se rindió homenaje a los hermanos Castells con una interpretación de Perquè ens agrada fer teatre, acompañada al piano por su autor, Joan Vives.

Esta edición tuvo también un significado especial para Teatremusical.cat, que celebra diez años desde su creación. El proyecto, dedicado a documentar y dar a conocer el teatro musical catalán, cuenta actualmente con un archivo de más de 2.200 obras y 13.856 perfiles de profesionales. Durante la ceremonia también se presentó la quinta revista de los premios, que recoge artículos relacionados con el sector.

Además, varios de los espectáculos premiados continuarán su recorrido por los escenarios catalanes. GERMANS DE SANG regresará al Teatre Condal el 12 de febrero de 2027, mientras que EL RETRAT DE DORIAN GRAY volverá al Teatre Romea el 17 de diciembre. Por su parte, BUSCO PIS! continúa en el Teatre Apolo de Barcelona y ELLA ERA ANITA podrá verse hasta el 14 de diciembre en el Teatre Condal.

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