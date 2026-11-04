Fer Dente impartirá en Madrid un seminario intensivo de teatro musical

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Madrid se convertirá el próximo 16 de diciembre en el epicentro de la formación escénica con la llegada de Fer Dente, una de las figuras más destacadas y polifacéticas del teatro musical en habla hispana. El artista argentino impartirá un seminario intensivo de teatro musical en horario de 15:00 a 18:00 horas, ofreciendo a artistas en formación una oportunidad única para trabajar de cerca con profesionales del más alto nivel.

Fer Dente cuenta con una extensa trayectoria como actor y director de títulos emblemáticos en Buenos Aires, incluyendo hitos teatrales como DESPERTAR DE PRIMAVERA, KINKY BOOTS Y COMPANY. Además, Dente no estará solo en este encuentro. Lo acompañarán Eugenia Gil Rodríguez y Vanesa García Millán, piezas clave del equipo creativo con el que ha liderado las aclamadas versiones argentinas de superproducciones como HEATHERS, RENT, HAIRSPRAY Y WEST SIDE STORY, entre otras.

La convocatoria cuenta con el respaldo de Broadway House Madrid y Diga Ah!. Aquellas personas interesadas en reservar su plaza u obtener más detalles sobre el seminario pueden solicitar información a través del correo electrónico entrenamientoferdente@gmail.com.

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