Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
Fer Dente impartirá en Madrid un seminario intensivo de teatro musical
El reconocido actor, director y referente de la escena argentina desembarca el 16 de diciembre con una jornada de formación junto a su equipo creativo
Madrid se convertirá el próximo 16 de diciembre en el epicentro de la formación escénica con la llegada de Fer Dente, una de las figuras más destacadas y polifacéticas del teatro musical en habla hispana. El artista argentino impartirá un seminario intensivo de teatro musical en horario de 15:00 a 18:00 horas, ofreciendo a artistas en formación una oportunidad única para trabajar de cerca con profesionales del más alto nivel.
Fer Dente cuenta con una extensa trayectoria como actor y director de títulos emblemáticos en Buenos Aires, incluyendo hitos teatrales como DESPERTAR DE PRIMAVERA, KINKY BOOTS Y COMPANY. Además, Dente no estará solo en este encuentro. Lo acompañarán Eugenia Gil Rodríguez y Vanesa García Millán, piezas clave del equipo creativo con el que ha liderado las aclamadas versiones argentinas de superproducciones como HEATHERS, RENT, HAIRSPRAY Y WEST SIDE STORY, entre otras.
La convocatoria cuenta con el respaldo de Broadway House Madrid y Diga Ah!. Aquellas personas interesadas en reservar su plaza u obtener más detalles sobre el seminario pueden solicitar información a través del correo electrónico entrenamientoferdente@gmail.com.
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