Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
FOTOS: descubre la puesta en escena de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL
Ya puedes ver nuestra galería fotográfica con los primeros detalles de la espectacular puesta en escena protagonizada por Leo Rivera y Jaume Giró
Las cámaras de BroadwayWorld Spain se han adentrado en el Teatro Marquina de Madrid para traeros las mejores imágenes del esperado pase gráfico de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL. Ha sido la primera vez que los medios hemos podido descubrir en primicia la puesta en escena de este montaje, que el 4 de noviembre, arrancó sus funciones previas y que celebrará su gran estreno oficial el próximo 19 de noviembre.
Esta nueva producción viene de la mano de beon. Entertainment y cuenta con un equipo creativo de primer nivel que no quiso perderse esta primera cita con las cámaras. Durante el pase pudimos escuchar al encargado de la adaptación y dirección, Joe O’Curneen (integrante de la compañía Yllana), junto al compositor de la vibrante partitura original, Iván Macías, y al figurinista de la obra, Pier Paolo. Sobre el escenario, el absoluto caos cómico está garantizado gracias a un elenco encabezado por Leo Rivera y Jaume Giró, a quienes acompañan un elenco formado por Alberto Sánchez, Alba Cuartero, Elena González, Héctor Otones, Miguel Ángel Belotto, Antonio Mañas, Andrea Enrich y Sara Martín, respaldados por José Montero y Rocío Margón en sus imprescindibles funciones de swing.
Para aquellos que aún no conozcan la premisa de la aclamada comedia del dramaturgo francés Francis Veber, la historia nos traslada a una particular reunión. Un grupo de amigos organiza una cena semanal en la que compiten de manera cruel: el objetivo es llevar al invitado más ingenuo o disparatado para reírse de él a sus espaldas. Sin embargo, cuando el estirado anfitrión Pierre Brochant decide invitar al imprevisible François Pignon, sus planes saltan por los aires, desencadenando un torrente imparable de enredos, malentendidos y catástrofes que pondrán su vida patas arriba.
Sin duda, este salto al género musical enriquece la icónica historia añadiendo gags, un ritmo trepidante y una banda sonora que subraya cada momento de tensión y locura. Os invitamos a bucear en nuestra galería fotográfica para descubrir todos los detalles de la escenografía, el diseño de vestuario y la energía que transmite toda la compañía en escena.
Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Jaume Giró, Héctor Otones
Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Jaume Giró, Héctor Otones
Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Antonio Mañas, Leo Rivera
Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Leo Rivera, Jaume Giró
Alberto Sánchez, Antonio Mañas, Jaume Giró, Sara Martín, Andrea Enrich
Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Antonio Mañas, Alberto Sánchez Jaume Giró, Sara Martín, Andrea Enrich
Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Iván Macías
Joe O'Curneen, Iván Macías, Pier Paolo
Joe O'Curneen
Pier Paolo
Jaume Giró, Leo Rivera
María José De Los Santos
Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS
Compañía de LA CENA DE LOS IDIOTAS
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