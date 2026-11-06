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FOTOS: descubre la puesta en escena de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL

Ya puedes ver nuestra galería fotográfica con los primeros detalles de la espectacular puesta en escena protagonizada por Leo Rivera y Jaume Giró

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FOTOS: descubre la puesta en escena de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL

Las cámaras de BroadwayWorld Spain se han adentrado en el Teatro Marquina de Madrid para traeros las mejores imágenes del esperado pase gráfico de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL. Ha sido la primera vez que los medios hemos podido descubrir en primicia la puesta en escena de este montaje, que el 4 de noviembre, arrancó sus funciones previas y que celebrará su gran estreno oficial el próximo 19 de noviembre

Esta nueva producción viene de la mano de beon. Entertainment y cuenta con un equipo creativo de primer nivel que no quiso perderse esta primera cita con las cámaras. Durante el pase pudimos escuchar al encargado de la adaptación y dirección, Joe O’Curneen (integrante de la compañía Yllana), junto al compositor de la vibrante partitura original, Iván Macías, y al figurinista de la obra, Pier Paolo. Sobre el escenario, el absoluto caos cómico está garantizado gracias a un elenco encabezado por Leo Rivera y Jaume Giró, a quienes acompañan un elenco formado por Alberto Sánchez, Alba Cuartero, Elena González, Héctor Otones, Miguel Ángel Belotto, Antonio Mañas, Andrea Enrich y Sara Martín, respaldados por José Montero y Rocío Margón en sus imprescindibles funciones de swing.

Para aquellos que aún no conozcan la premisa de la aclamada comedia del dramaturgo francés Francis Veber, la historia nos traslada a una particular reunión. Un grupo de amigos organiza una cena semanal en la que compiten de manera cruel: el objetivo es llevar al invitado más ingenuo o disparatado para reírse de él a sus espaldas. Sin embargo, cuando el estirado anfitrión Pierre Brochant decide invitar al imprevisible François Pignon, sus planes saltan por los aires, desencadenando un torrente imparable de enredos, malentendidos y catástrofes que pondrán su vida patas arriba.

Sin duda, este salto al género musical enriquece la icónica historia añadiendo gags, un ritmo trepidante y una banda sonora que subraya cada momento de tensión y locura. Os invitamos a bucear en nuestra galería fotográfica para descubrir todos los detalles de la escenografía, el diseño de vestuario y la energía que transmite toda la compañía en escena.

FOTOS: descubre la puesta en escena de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL Image


Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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Jaume Giró, Héctor Otones

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Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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Jaume Giró, Héctor Otones

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Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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Antonio Mañas, Leo Rivera

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Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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Leo Rivera, Jaume Giró

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Alberto Sánchez, Antonio Mañas, Jaume Giró, Sara Martín, Andrea Enrich

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Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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Antonio Mañas, Alberto Sánchez Jaume Giró, Sara Martín, Andrea Enrich

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Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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Iván Macías

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Joe O'Curneen, Iván Macías, Pier Paolo

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Joe O'Curneen

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Pier Paolo

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Jaume Giró, Leo Rivera

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María José De Los Santos

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Zenón Recalde

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Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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Compañía de LA CENA DE LOS IDIOTAS



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