FOTOS: descubre la puesta en escena de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL

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Las cámaras de BroadwayWorld Spain se han adentrado en el Teatro Marquina de Madrid para traeros las mejores imágenes del esperado pase gráfico de LA CENA DE LOS IDIOTAS, EL MUSICAL. Ha sido la primera vez que los medios hemos podido descubrir en primicia la puesta en escena de este montaje, que el 4 de noviembre, arrancó sus funciones previas y que celebrará su gran estreno oficial el próximo 19 de noviembre.

Esta nueva producción viene de la mano de beon. Entertainment y cuenta con un equipo creativo de primer nivel que no quiso perderse esta primera cita con las cámaras. Durante el pase pudimos escuchar al encargado de la adaptación y dirección, Joe O’Curneen (integrante de la compañía Yllana), junto al compositor de la vibrante partitura original, Iván Macías, y al figurinista de la obra, Pier Paolo. Sobre el escenario, el absoluto caos cómico está garantizado gracias a un elenco encabezado por Leo Rivera y Jaume Giró, a quienes acompañan un elenco formado por Alberto Sánchez, Alba Cuartero, Elena González, Héctor Otones, Miguel Ángel Belotto, Antonio Mañas, Andrea Enrich y Sara Martín, respaldados por José Montero y Rocío Margón en sus imprescindibles funciones de swing.

Para aquellos que aún no conozcan la premisa de la aclamada comedia del dramaturgo francés Francis Veber, la historia nos traslada a una particular reunión. Un grupo de amigos organiza una cena semanal en la que compiten de manera cruel: el objetivo es llevar al invitado más ingenuo o disparatado para reírse de él a sus espaldas. Sin embargo, cuando el estirado anfitrión Pierre Brochant decide invitar al imprevisible François Pignon, sus planes saltan por los aires, desencadenando un torrente imparable de enredos, malentendidos y catástrofes que pondrán su vida patas arriba.

Sin duda, este salto al género musical enriquece la icónica historia añadiendo gags, un ritmo trepidante y una banda sonora que subraya cada momento de tensión y locura. Os invitamos a bucear en nuestra galería fotográfica para descubrir todos los detalles de la escenografía, el diseño de vestuario y la energía que transmite toda la compañía en escena.



Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

Jaume Giró, Héctor Otones

Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

Jaume Giró, Héctor Otones

Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

Antonio Mañas, Leo Rivera

Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

Leo Rivera, Jaume Giró

Alberto Sánchez, Antonio Mañas, Jaume Giró, Sara Martín, Andrea Enrich

Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

Antonio Mañas, Alberto Sánchez Jaume Giró, Sara Martín, Andrea Enrich

Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

Iván Macías

Joe O'Curneen, Iván Macías, Pier Paolo

Joe O'Curneen

Pier Paolo

Jaume Giró, Leo Rivera

María José De Los Santos

Zenón Recalde

Elenco de LA CENA DE LOS IDIOTAS

Compañía de LA CENA DE LOS IDIOTAS

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