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Eva Ruiz dará vida a Carmen en CARMEN. A NEW YORK STORY, el musical de Iván Macías y Félix Amador que traslada la historia del personaje al Nueva York actual. La cantante y actriz encabezará esta producción de IMPULSE SCENA, que llegará al Teatro Gran Vía de Madrid de la mano de Grupo Smedia.

Ruiz es conocida por interpretar a Jenna en las películas Culpa Mía, Culpa Tuya y Culpa Nuestra, de Prime Video. Compagina su trabajo como actriz con su carrera musical, que incluye el álbum Agua Salada y canciones como «Quiero contarte», interpretada junto a Maikel Delacalle y presente en la banda sonora de Culpa Tuya. .

La artista recuerda que su primera experiencia en el teatro musical fue a los diez años. "Siempre supe que algún día volvería al teatro, y me hace especialmente feliz que sea con esta obra y rodeada de un equipo tan maravilloso", explica Ruiz. "Siento que, de alguna manera, estoy volviéndome a encontrar con mi niña interior pero desde la mujer que soy hoy y eso me emociona mucho".

En esta versión, Carmen es una joven latina sin documentación que trabaja en Las Cigarreras, un club de Spanish Harlem, para saldar una deuda con la organización criminal que la llevó a Estados Unidos. Mientras protege a sus compañeras y se enfrenta a quienes intentan controlarla, conoce a Joey, un joven policía. La atracción entre ambos dará paso a los celos y la obsesión de él, frente a una Carmen que no está dispuesta a renunciar a su libertad por amor.

Lorin Latarro asumirá la dirección y la coreografía. Su trayectoria en Broadway incluye las coreografías de CHESS, WAITRESS, INTO THE WOODS y MRS. DOUBTFIRE, mientras que como directora ha llevado a escena JOY e IS THERE STILL SEX IN THE CITY? en Nueva York.

La escenografía estará a cargo de Beowulf Boritt, ganador de dos premios Tony por ACT ONE y NEW YORK, NEW YORK. Por su parte, los autores Iván Macías y Félix Amador han trabajado juntos en títulos como EL MÉDICO, LOS PILARES DE LA TIERRA, LA HISTORIA INTERMINABLE y EL TIEMPO ENTRE COSTURAS.

La producción reunirá a profesionales de Broadway y España y prevé realizar talleres de desarrollo en Nueva York antes del estreno madrileño. Brendan Walsh estará al frente de la producción internacional y René Marco se encargará de la producción ejecutiva.

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